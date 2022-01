Ven elementos para acusar a López Gatell de homicidio

**En la denuncia se integra la serie de “negligencias” cometidas en detrimento de la salud de los mexicanos y que finalmente causaron la muerte “de los familiares de mi abogado , de mi empleada y de más de 400 mil mexicanos.

21 de enero, 11:31 am

Ciudad de México.- Tras más de un año de haber sido denunciado, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, podría ser citado a declarar sobre la acusación de probable negligencia e indebido ejercicio del servicio público, que podrían derivar en acusaciones de homicidio por omisión.

Lo anterior dependerá de la indagatoria que realice la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que ayer el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Sur, Ganther Alejandro Villar Ceballos, consideró que hay elementos de prueba suficientes para abrir la investigación en contra del funcionario.

Aunque la dependencia encabezada por Alejandro Gertz Manero determinó en sólo 15 días que se abstenía de indagar la denuncia de hechos que fue presentada por el abogado Javier Coello Trejo desde el 25 de noviembre de 2020, en representación de las familias de Felipe del Carmen Jiménez Pérez, papá de uno de sus abogados colaboradores en su despacho, y de Eber Álvarez Zavala, esposo de una de sus empleadas, la resolución de ayer del juez federal abrió la posibilidad de que el subsecretario de Salud sea investigado e incluso citado a declarar.

El juez “no determina si hay delito o no, pero sí manifiesta que la no investigación debidamente de este hecho podría traer como consecuencia que existieran responsables y que no se castigaran.

Nosotros presentamos una denuncia de hechos, yo siento con todo respeto que está perfectamente fundada, la ley es muy clara, existe jurisprudencia, existen tesis aisladas, pero la fiscalía (FGR) dijo no, me abstengo, hasta que le emendó la plana el tribunal colegiado”, sostuvo Coello Trejo en entrevista para el programa Ciro por la Mañana de Radio Formula.

El abogado refirió en dicho medio que en la denuncia en contra López-Gatell se integra la serie de “negligencias” cometidas en detrimento de la salud de los mexicanos y que finalmente causaron la muerte “de los familiares de mi abogado , de mi empleada y de más de 400 mil mexicanos, muestra de esa negligencia y que forman parte de la denuncia están integradas las declaraciones que el propio López-Gatell hay realizado en medios y en las conferencias donde da cuenta de la situación sobre la pandemia de Covid-19 en el país. “Negó que era conveniente el tapabocas, prohibió a los hospitales privados que se hicieran pruebas, o sea, no previno, como era su obligación, el atacar la pandemia”, acusó el jurista al reiterar que debería ser la obligación de la FGR el mandar a declarar al subsecretario a fin de que su testimonio se integre debidamente en la carpeta de investigación, pues advirtió que “no se puede determinar el no ejercicio en una carpeta si no se hace una investigación a fondo”.