La Selección Mexicana de Natación denuncia nulo apoyo y olvido de autoridades a 45 días de Tokio 2020

La Crónica de Chihuahua

20 de junio, 12:26 pm

La Selección Mexicana de Natación asegura que está en completo abandono por parte de las autoridades de su Federación, a unas semanas de Juegos Olímpicos.

Integrantes de la Selección Mexicana de Natación denunciaron a través de sus redes sociales que, a poco más de 40 días de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, están en el olvido por parte de las autoridades, pues no cuentan con el apoyo económico ni con un plan rumbo a la justa veraniega.

“Los integrantes de la Selección estamos desesperados y nos sentimos abandonados a poco menos de tres semanas del fin del periodo de clasificación a la justa deportiva más grande a nivel mundial. Esto es una falta de respeto al trabajo, dinero y tiempo que hemos invertido en poder cumplir nuestra máxima meta como deportistas”, informó la selección a través de un comunicado.

Los atletas reclaman que ni el presidente de la Federación Mexicana de Natación, Kiril Todorov, ni el coordinador David Callejas, les han dado la cara, por lo que exigen tener una junta con estos dos personajes para que den respuesta a su incertidumbre.

“Desde enero de 2020, la Federación Mexicana de Natación no ha tenido contacto alguno con los integrantes o entrenadores de la selección. En varias ocasiones, los seleccionados han intentado establecer contacto y nuestras llamadas y mensajes son ignorados. No presentó ningún plan de trabajo para la selección en el año olímpico, ni para clasificarse a Tokio 2021. No ha cubierto ningún gasto de competencias, ni entrenamientos de ningún seleccionado desde los Juegos Panamericanos Lima 2019.

“No organizó ningún selectivo, ni competencia clasificatoria para Juegos Olímpicos, obligando a los nadadores a viajar a otros países a competir en plena pandemia, considerando que muchos países no permiten extranjeros. No están informados de tiempos ni sedes de las competencias a las cuales han asistido o asistirán los máximos representantes de la natación mexicana en busca de la clasificación a Tokio. No existe ningún plan para viaje, entrenamiento y adaptación para los nadadores potencialmente clasificados a JJOO”, denunciaron los atletas.

Se sabe que las oficinas de la Federación Mexicana de Natación están cerradas bajo el argumento de que no han operado durante la pandemia; sin embargo, los integrantes de la Selección tampoco han recibido respuesta alguna a sus inquietudes y demandas con los Juegos Olímpicos en puerta.