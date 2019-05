Vamos a convertir a Antorcha en partido y conquistaremos el poder: ACM

**Inaugura Antorcha 6 obras en la Mixteca. Tecomatlán vio materializados el Curato, la clínica de salud, y la Casa de Antorcha, un edificio para los activistas y antorchistas campesinos.

La Crónica de Chihuahua

5 de mayo, 17:55 pm

Tecomatlán, Puebla.- El Secretario General del Movimiento Antorchista, Aquiles Córdova Morán, en compañía de Yolanda Reyes, presidenta de Tecomatlán, Rodolfo De la Cruz Meléndez, dirigente de Antorcha en la zona, y Benito Vidals Torres, inspector municipal de Mixquiapan, realizaron la inauguración de 6 importantes obras en el municipio de Tecomatlán.

La Atenas de la Mixteca vio materializados el Curato, la clínica de salud, y la Casa de Antorcha, un edificio para los activistas y antorchistas campesinos que están incorporados al trabajo de educación y organización del Movimiento Antorchista; en Mixquiapan se inauguró el tramo de la carretera de Quicayán, en su parte Tecomatlán-Mixquiapan, además se reinauguró el zócalo y la cancha techada de la inspectoría.

En este contexto, el dirigente nacional del antorchismo mencionó que el país está entrando en una zona de turbulencia, “las cosas están mal y se van a poner peor, López Obrador llegó al poder con un apoyo popular muy grande, pero llegó al poder porque no hay manera de negar que la gente estaba harta del PAN y el PRI. Esta crítica situación del país Antorcha la conocía bien antes de que López Obrador llegara al poder”.

Afirmó que desde el nacimiento de la organización se han encargado de denunciar esta situación, “se dijo que el país está mal porque en México hay mucha pobreza y no se debe a que los mexicanos no trabajen o no produzcan riqueza, sino a que esa riqueza se concentra en pocas manos y dejan a la mayoría sin nada, se ha dicho lo que se tiene que hacer para solucionar los problemas en los que se encuentra el país y es cambiar la política fiscal progresiva, reorientación del gasto social, crear empleos para todos y mejores salarios”.

López Obrador -explicó el dirigente antorchista- recogió todas esas banderas de solución que Antorcha propuso y con esas banderas ganó, pero todo lo que está haciendo es crear programas de transferencia monetaria directa, pero darle dinero a la gente no es sacarla de la ignorancia, insalubridad, mala alimentación, de la falta de vivienda, pues con unos pesos al mes no va a resolver los problemas, con eso no van a dejar de ser pobres.

Asimismo, señaló que dichos programas van a fracasar porque para poder pagarlos se desapareció el ramo 23, el cual era la partida del presupuesto federal para las obras de los pueblos, “y eso quiere decir que les quita una cosa para darles otras, pero el problema es que lo que les da es menos de los que les quita”.

“Pareciera que con desaparecer el ramo 23 desaparecería Antorcha, pero ni desapareciendo a Antorcha se resolverían los problemas del país, al contrario, se agravarían, por esta razón es que tenemos que luchar más y obligar a López Obrador a que cumpla con las demandas del pueblo, nos falta conocer que hay una vida mejor y que nosotros la podemos alcanzar y lo único que necesitamos es educarnos y organizarlos”, aseguró Córdova Morán.

El líder nacional sostuvo que “si López Obrador termina su sexenio será por puro milagro, pero su partido no volverá a ganar la presidencia, y cuando se desfonde López Obrador y su partido, la gente se unirá a Antorcha, la situación y la realidad obliga a que Antorcha tome las riendas, se seguirá luchando por demandas, se convertirá a Antorcha en Partido político, conquistaremos el poder con la organización de los pobres que es Antorcha”.

Después de un nutrido bloque cultural a cargo de las escuelas de la zona, Córdova Morán mencionó que “a nuestra juventud no se le está educando a nivel nacional para que haga cultura y deporte, por eso los jóvenes andan de drogadictos, la juventud en México está descomponiéndose gravemente y la juventud de un país es el mayor tesoro humano, pero en nuestro país se está dejando que nuestro mayor tesoro se pudra”.

Por eso, puntualizó que “Antorcha está tratando de rescatar, entre muchas otras cosas, a la juventud mexicana para que se haga un verdadero ciudadano constructivo y que ayude a levantar una patria nueva”.

En el evento, también se contó con la presencia de Julio Cesar Córdova, presidente del pleno de Tecomatlán, Juan Manuel Celis Aguirre, dirigente estatal antorchista, Hersilia Córdova Morán, dirigente de Antorcha en Atlixco, y Nibardo Hernández Sánchez, diputado local por el distrito 23 de Acatlán.

