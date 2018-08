Usuarios claman por una estación del Metrobús en Ávalos

**Dicen que, mientras llegan recursos para una supuesta ampliación de la ruta hasta el puente de Pemex, bien podría instalarse un paradero en dicho lugar para aliviar un poco todos los problemas que enfrentan a diario para trasladarse.

La Crónica de Chihuahua

15 de agosto, 20:01 pm

Efrén Guzmán/

El Diario

Chihuahua, Chih.- Usuarios del transporte urbano de la zona Sur de la ciudad, principalmente de las colonias Villa Juárez, Ávalos y Veteranos, entre otras, coincidieron en la necesidad de construir una estación de la Ruta Troncal del Metrobús, ViveBús (o como se llame), en la Avenida 16 de Septiembre y el bulevar Fuentes Mares, frente al mercado de Ávalos.

Opinaron que, en lo que llegan recursos para una supuesta ampliación de la ruta hasta el puente de Pemex, bien podría instalarse un paradero en dicho lugar para aliviar un poco todos los problemas que enfrentan a diario para trasladarse a sus trabajos, hogares, escuela e inclusive a la clínica del Seguro Social (IMSS) que se ubica a unas cuantas cuadras.

Deportistas que acuden a la zona con sus familias también se unieron a la demanda, ya que muchos asisten cada fin de semana a los campos de Ávalos, de los Cachorros y al estadio de beisbol Chito Martínez, y el camión los dejaría casi en los lugares en los que juegan.

Los usuarios entrevistados denunciaron también irregularidades que se siguen presentando en las rutas alimentadoras como que cobran nueve pesos parejo, cuando se había acordado que las que llegaban a la Estación Sur del Metrobús, ViveBús (o como se llame), cobrarían sólo ochos pesos, de acuerdo con las tarifas publicadas en el Periódico Oficial del Estado (POE) en agosto del año pasado. Malos tratos por parte de los choferes, sobre todo a los adultos mayores, tardanza en los tiempos de espera por un camión, que llega a ser hasta de una hora en algunos casos, y la falta de unidades en algunas colonias, como en la Santa Rosa, en donde sólo circula una unidad.

«Con un paradero aquí (16 de Septiembre y Fuentes Mares), no tendría que agarrar dos camiones para ir hasta la escuela; segundo, cuando vengo para mi casa tomaría uno solo», dijo Adrián Reyes, estudiante de la Universidad Autónoma de Chihuahuahua.

«Si el camión me dejara aquí sería fantástico, está a cinco cuadras de mi casa, no tendría el pendiente de que el camión no pase y me deje tirado. Como está muy lejos donde me deja actualmente, cuando me dejan tirado, pues no hay otra que caminar; ojalá y la pongan, ya que sería muy útil para las personas que vienen al Seguro (Clínica 4 del IMSS) en una emergencia, pues es muy difícil porque los camiones no pasan, ayudaría mucho a toda la zona», dijo.

Angélica Hernández, comentó que ella es del Barrio del Londres, y aun cuando no toma el antes llamado Vivebús, sí le afectan los tiempos de espera en su sector. "El servicio está pésimo, por allá pasan las rutas alimentadoras Sector 3 y la Ruta 3, y duran hasta una hora en pasar, mi mamá a veces tiene que mejor tomar un taxi que le cobran de su casa al Centro entre 45 y 50 pesos.

Para Manuela Soto Rodríguez, «estaría perfecto» una estación en el lugar, ya que sólo tomaría un camión hasta su trabajo. «Todos los días tomó dos camiones, uno de aquí a la estación, y otro de la estación al Centro; me afecta en el tiempo de espera y en lo económico, sería muy benéfico que pusieron un paradero aquí, porque el Vivebús pasa muy seguido».

Explicó que ella usa el transporte seis días a la semana, «con una estación aquí pagaría un camión y me dejaría cerca de mi casa, aparte de ello, mi familia también usa el transporte público y es muy pesado en la cuestión económica, se lleva mucho de nuestros sueldos».

Se quejó de que los camiones tardan mucho en pasar, y de que los choferes «son déspotas, de todo tiene, ojalá y pusieron una estación aquí, antes el Ruta 1 nos quedaba muy bien porque atravesaba toda la ciudad, y estaría muy bien que el Vivebús hiciera el mismo recorrido, nos beneficiaria todas las personas que vivimos en esta zona».

Aurelia Atilano, de 82 años, expuso que los camiones tardan mucho en pasar, sobre todo los de la Ruta 15. Refirió que le daría mucho gusto que el Metrobús llegara hasta el mercado de Ávalos porque a ella le beneficiaría en lo económico, y en el tiempo de espera. «Por lo regular voy cuatro veces al Centro a visitar a mi familia, ahorita tomo dos camiones, uno a la Estación Sur, y otro al Centro». Consideró el servicio de las rutas alimentadoras «malo» en todo sentido, «parte de la espera, los choferes no tratan mal a los adultos mayores como yo, nos presionan para que nos subamos rápido y casi siempre vienen muy llenos, aparte, ya todos cobran parejo nueve pesos, aunque nomás lleguen a la Estación Sur».

Por último, mencionaron también la falta de unidades, sobre todo los domingos, incluso resaltaron el hecho de que ya tenían más de media hora esperando el camión. Tuvieron que esperar todavía otros 15 minutos más para que apareciera un Sarabia, camión que sólo los llevaría hasta la Estación Sur, claro, por nueve pesos como todos, aunque no llegara hasta el Centro.

