Una tormenta perfecta: mal clima, megaapagón y caos social por falta de servicios

**Hoy ingresa el Frente Frío 36 que, en interacción con una corriente de chorro polar, provoca la 10ª. tormenta invernal de la temporada y ocurre al tiempo que una crisis de energía eléctrica, a su vez consecuencia de la tormenta polar en Estados Unidos.

Chihuahua, Chih.- Este es el tercer día desde el apagón masivo de luz. Hoy ingresa el Frente Frío 36 que, en interacción con una corriente de chorro polar, provoca la 10ª. tormenta invernal de la temporada y ocurre al mismo tiempo que una crisis de energía eléctrica, a su vez consecuencia de la tormenta polar en Estados Unidos.

En este tercer día de la nueva catástrofe, la postura oficial de autoridades federales y estatales es que la crisis se ha ido equilibrando; sin embargo, insisten en llamar a la población a racionar el uso de electricidad y agua a lo indispensable, por si las dudas.

Recapitulando: el 15 de febrero hubo un apagón masivo debido al congelamiento de los ductos de gas natural desde Texas, de donde se provee la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que funcione la producción, por la tormenta invernal en Estados Unidos que aquí replicó en temperaturas bajo cero generalizadas en el estado desde el fin de semana que ingresó la 9ª. tormenta invernal. A nivel federal había información al respecto, no así en los estados, indicaban más tarde funcionarios del gobierno estatal.

Así que el lunes, los 67 municipios del estado de Chihuahua amanecieron sin luz, también en la generalidad de las zonas respectivas, desde las 6:48 de la mañana se registró el apagón masivo en seis estados del norte, del que para la noche del primer día, Chihuahua fue el más afectado, pues eran las 11 de la noche y el servicio de energía eléctrica se había restablecido a menos del 50 por ciento, al 46.6 por ciento, mientras que en Durango y Zacatecas ya había luz al 100%, en Nuevo León y Coahuila al 90 y Tamaulipas al 73.7. Aquí fueron 1 millón 209 mil 899 usuarios afectados, principalmente en los municipios de Chihuahua, Ahumada, Valle de Juárez.

Esta entidad también registró las más bajas temperaturas y la proyección de nevadas fue hecha con un día de anticipación, un par de días antes se hablaba por las autoridades de Protección Civil sólo de bajas temperaturas, pero el domingo Juárez amaneció a -10 grados bajo cero tal cual el pronóstico del día anterior y al norte y centro del estado los demás municipios rondaron del 0 a los -5 grados.

La contingencia ambiental tomó a los chihuahuenses con que todavía no era quincena, la inmensa mayoría dependientes de su salario por lo menos el porcentaje de la población que no perdió su ingreso debido a la otra contingencia, las consecuencias económicas por la mala planeación del gobierno federal para enfrentar la Pandemia del Covid-19, y el lunes desde antes de las 7 de la mañana las gaseras de L.P., que es el combustible usado principalmente en esta entidad para calentar las viviendas en las poblaciones urbanas, tenían larguísimas filas de clientes que se fueron con las manos vacías porque no hubo energía eléctrica para hacer funcionar las dispensadoras de gas.

Lo mismo cerraron por el apagón masivo las gasolineras que prestaron el servicio hasta entrada la tarde; porque los semáforos no funcionaron de 8 de la mañana a 3 de la tarde hubo picos de tráfico y embotellamientos con incidentes viales los mínimos y no de seriedad, alrededor de una veintena tanto en la capital como en Juárez de acuerdo con la dirección de Vialidad y Tránsito, asimismo fue el primer servicio público que se restableció en el transcurso de 3 horas; el transporte público a hasta alrededor del mediodía en la mayoría de los casos, en Juárez, en donde se concentra casi el 60 por ciento de la población del estado por ejemplo, 7 líneas de camiones no funcionaron durante todo el lunes.

Los bancos tampoco abrieron hasta después del mediodía o hasta las 3 de la tarde, lo que afectó a trabajadores que no pudieron cobrar su sueldo, así como al pago de impuestos estatales, ya que es la fecha en que se realizan, aunado al cierre de las oficinas de Recaudación de Rentas por la crisis de luz. El Consejo Coordinador Empresarial reportó que en el giro comercio de 70 a 100 mil trabajadores fueron regresados a sus casas en la capital del estado y de 300 a 400 mil en Juárez; en el caso de los agremiados a Index (Consejo Nacional para la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación), la maquila calculó sus pérdidas económicas en 2 millones de dólares tan sólo en ese día.

De acuerdo con la estimación antes señalada, el apagón masivo derivó en que aproximadamente un 40 por ciento no fuera a trabajar, no en todos los casos días pagados como usualmente sucede con la iniciativa privada, obviamente no hubo guarderías abiertas; la mayoría de los comercios, de micro a grandes, cerraron; las clases por el sistema en línea de educación a distancia vigente así como el trabajo normal de profesores no hubo. La Secretaría de Salud reportó que funcionaron los hospitales en general del Estado y particulares, esenciales hoy en medio de la pandemia, funcionaron con fuentes alternas de energía sin daños, ya que la maquinaria puede funcionar con gas LP y Diesel y hay reserva suficiente indicaron las autoridades, para dos días en caso de repetirse la contingencia.

Para el día 2, al corte oficial de las 6 de la tarde hora de Chihuahua, el suministro de electricidad continuaba con fallas: se había reestablecido de acuerdo con el reporte del gobierno del estado, al 85 por ciento en la capital, al 65 en Juárez, al 50 en Cuauhtémoc, al 35 en Madera y al 30% en Nuevo Casas Grandes; mención especial en el municipio de Camargo no se había podido reconectar y que ahí la afectación persistió en la mayoría de la población. El martes, de los 3.2 millones de usuarios sin el servicio en el país, 209 mil lo eran de la entidad.

La CFE anunció que para equilibrar los niveles de electricidad era debido racionar la energía en todo el país para evitar la sobrecarga y consecuentes accidentes en algunas zonas, aquí no habría, se indicó por la paraestatal pero los hubo, al final informaba en rueda de prensa el gobernador del estado Javier Corral Jurado, en un par municipios entre ellos Chihuahua, con una duración mayor a los de 15 a 30 minutos señalados por la comisión, fue de alrededor de 3 horas; hasta las 10 de la noche del martes, en la capital una veintena de colonias en la capital reportaba en redes sociales e informativos digitales no tener luz. Se efectuaban los cortes aleatorios indicaban, para también equilibrar la demanda así como garantizar la generación suficiente para el norte y noreste del país. Al finalizar el martes, reportaban el restablecimiento al 85 por ciento en la ciudad de Chihuahua, al 65 en Juárez, 50 en Cuauhtémoc, 35 en Madera y 30% en Nuevo Casas Grandes.

Fallas en Telmex, Telcel, IZZI y sin servicio de recolección de basura, a esto se agregó otra falla que mereció capítulo aparte y servicio especialmente necesario en cualquier lugar pero más en aquellos de clima extremoso como es el caso de este estado: el agua potable. A un día de lo sucedido, a nivel estatal se había reestablecido el 27 por ciento de los pozos, en la capital lo estaban el 82 por ciento y en Juárez así como en 8 municipios más al sur y oeste del estado, en 94 sitios entre pozos y rebombeos, al 50 por ciento y restituído primero en Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes. Donde no se había podido reactivar los pozos de agua fue en Madera y se abastecía al poblado por una fuente artificial por gravedad, alcanzando apenas al 20 por ciento, informaban funcionarios de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS).

La situación más difícil fue en el Valle de Juárez, Palomas y Ascención e indicaban que la CFE no especificaban hasta cuándo estaría esta problemática. Aunado a esto, el Centro Nacional de Control de Gas Natural daba a conocer el decreto de alerta por el desabasto y la restricción por ello a la industria; en el estado la empresa privada Ecogas informaba que para garantizar el abasto domiciliario, se apegaba a las recomendaciones del Centro y racionarían el gas a la industria. Hoy los reportes en redes sociales de desabasto de gas LP por la sobredemanda, pero, a la mitad del tercer día, pasadas las 12:30 horas del miércoles 16, el gobierno estatal informaba, con datos federales y locales, que tanto la crisis de electricidad como de agua había terminado.

Y hoy al tercer día ingresó la Décima Tormenta Invernal por el brote ártico irregular en Estados Unidos hacia el noroeste de México, desde la 1 de la tarde la Conagua registró aguanieve y nieve en los municipios de Madera, Nuevo Casas Grandes, Buenaventura, Ahumada, Guadalupe, Coyame del Sotol y Ojinaga, al noroeste y norte, en zona serrana y valle y el pronóstico duraría por lo menos 3 horas más. Las previsiones por la oficina de Protección Civil Estatal son de salir solo lo indispensable, evitar la carretera o conducir a alta velocidad en los centros poblacionales, mantener ventiladas las habitaciones en donde haya calefactores y abrigarse más de lo recomendado si no los hay. En tiempos difíciles como los actuales, rogamos porque tengan cobijo y techo.

Que no falte la luz.

