Trump insiste: «La mayor parte del acuerdo con México no ha sido revelada»

**En Twitter, el presidente de EU insiste en que la 'mayor' parte del acuerdo migratorio acordado con México aún no ha sido revelada, pero reitera que está contento con el pacto.

11 de junio, 09:34 am

El presidente Donald Trump insistió hoy en que la ‘mayor parte’ del acuerdo migratorio acordado entre Estados Unidos y México aún no ha sido dada a conocer.

En una serie de mensajes en Twitter, Trump consideró que su estrategia de negociar bajo la amenaza de imponer aranceles es una ‘gran herramienta’ de persuasión cuando eres ‘la gran alcancía’ de otros países.

Las tarifas son una gran herramienta de negociación, una gran productora de ingresos y, lo más importante, una poderosa forma de convencer a las compañías de venir a Estados Unidos y de hacer volver a casa a las compañías que nos habían abandonado”, escribió el mandatario estadunidense.

Donald J. Trump ✔ @realDonaldTrump

Maria, Dagan, Steve, Stuart V - When you are the big “piggy bank” that other countries have been ripping off for years (to a level that is not to be believed), Tariffs are a great negotiating tool, a great revenue producers and, most importantly, a powerful way to get......

Perdimos estúpidamente el 30 por ciento de nuestro negocio de autos a México. Si las tarifas continuaran al más alto nivel, todos ellos regresarían”, agregó.

Pero Trump reiteró que está confiado y contento con el acuerdo logrado con México.

La mayor parte del acuerdo con México aún no ha sido revelada! China es similar, excepto que devalúan la moneda y subvencionan a las empresas para reducir el efecto del 25 por ciento de aranceles. Hasta ahora, poco efecto para el consumidor. Las empresas se trasladarán a Estados Unidos”, dijo en otro tuit.

Donald J. Trump ✔ @realDonaldTrump

En respuesta a @realDonaldTrump

....If Mexico produces (which I think they will). Biggest part of deal with Mexico has not yet been revealed! China is similar, except they devalue currency and subsidize companies to lessen effect of 25% Tariff. So far, little effect to consumer. Companies will relocate to U.S.

MÉXICO NIEGA SECRETOS

Contrario a las afirmaciones de Trump, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, ha negado la existencia de acuerdos secretos con Estados Unidos.

Ebrbard dijo ayer que ambas naciones acordaron dos medidas que se difundieron el viernes y señaló que si esas acciones no tenían éxito en frenar la migración, entonces se discutirían opciones adicionales.

No hay ninguna otra cosa que no sea esto que acabo de explicar”, declaró en una rueda de prensa.

El gobierno de Trump ha intentado presionar a México para llegar a un acuerdo de ‘tercer país seguro’, que designaría a México como un lugar seguro para los migrantes y que dificultaría que los refugiados que pasen por México pidan asilo en Estados Unidos.

Pero el pacto anunciado el viernes no mencionó el tema.

Un alto funcionario estadounidense dijo el fin de semana que México mostró apertura a la idea durante las negociaciones y que ambos países continuarían discutiendo el asunto en los próximos meses. El funcionario solicitó el anonimato para compartir detalles de las conversaciones a puerta cerrada.

México ha insistido en que no acordó dicha cláusula, que requeriría de la aprobación del Congreso.

En su lugar, Ebrard dijo el lunes que si el pacto que se anunció el viernes no comienza a dar resultados en reducir el número de migrantes en los próximos 45 días, los funcionarios iniciarán nuevas negociaciones en las que Estados Unidos volverá a insistir en la medida de tercer país seguro y México propondrá la implementación de un sistema regional de refugio en conjunto con Naciones Unidas y los gobiernos de Guatemala, Panamá y Brasil, los tres países que a menudo son los puntos de partida de los migrantes que se dirigen a Estados Unidos.

