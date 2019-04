Trump amenaza con enviar ’’soldados armados’’ a la frontera con México

** "Soldados de México recientemente desarmaron a nuestros Soldados de la Guardia Nacional, probablemente como una táctica de desviación para los traficantes de droga en la frontera'', dice el mandatario.

24 de abril, 15:44 pm

Por: AFP

El presidente Donald Trump dijo este miércoles que Estados Unidos está enviando «soldados armados» a la frontera con México, tras un incidente en el que uniformados de ese país apuntaron y desarmaron a tropas estadounidenses.

«Soldados de México recientemente desarmaron a nuestros Soldados de la Guardia Nacional, probablemente como una táctica de desviación para los traficantes de droga en la frontera. Más vale que no vuelva a ocurrir! Ahora estamos enviado SOLDADOS ARMADOS a la frontera», dijo Trump en un tuit.

Mexico’s Soldiers recently pulled guns on our National Guard Soldiers, probably as a diversionary tactic for drug smugglers on the Border. Better not happen again! We are now sending ARMED SOLDIERS to the Border. Mexico is not doing nearly enough in apprehending & returning!

Acusó a México de no hacer «nada» para detener la migración clandestina y devolverlos a sus países de origen.

El mandatario no dejó claro a qué se estaba refiriendo, pero CNN había informado el 13 de abril de un incidente cerca de Clint, en Texas.

Según dijeron funcionarios de defensa a la cadena, dos soldados estadounidenses realizaban tareas de vigilancia en la frontera en un vehículo no identificado cuando fueron abordados por cinco militares mexicanos que apuntaron contra ellos y los desarmaron.

Pese a que el lugar del incidente fue del lado estadounidense de la frontera al norte del Rio Grande, fue más allá de la valla fronteriza, indicaron.

