Triunfan Edomex, Veracruz y Puebla en Espartaqueada Deportiva

** El deporte es arma para despertar al pueblo, organizarlo y llevarlo a la lucha: Aquiles Córdova.

4 de febrero, 16:09 pm

Tecomatlán, Puebla.- El deporte es un arma para despertar al pueblo, organizarlo y llevarlo a la lucha, por eso Antorcha promueve e impulsa el deporte entre la juventud de nuestro país aseguró Aquiles Córdova Morán, líder del Movimiento Antorchista, en el acto de clausura de la XIX Espartaqueada Deportiva 2018, donde resultaron triunfadores el Estado de México con el 1er lugar, Veracruz que se llevó el 2do lugar y Puebla que se quedó con la tercera posición en la tabla general de resultados.

Ante 2 mil antorchistas reunidos en el Auditorio Municipal de Tecomatlán, Clara Córdova Morán, la tarde de este 4 de febrero culminaron las actividades de esta justa deportiva más importante de México. Durante una semana, del 27 de enero al 4 de febrero, más de 21 mil deportistas se dieron cita en lo que los participantes calificaron como la Atenas de la Mixteca, además de señalar que las instalaciones en las que se desarrollaron estos encuentros son de primer nivel.

Con un puntaje de 559 puntos el Estado de México se coronó con el 1er lugar, mientras que con 530 puntos Veracruz ocupó el segundo lugar, siendo Puebla con 482 puntos el que se llevó el 3er lugar.

Córdova Morán, con una devoción inquebrantable por la palabra, señaló que Antorcha quiere llevar el deporte hasta los últimos rincones del país, que se masifique y que la juventud se entrene, eduque, se fortalezca y se prepare física y mentalmente para luchar por un México próspero y de bienestar.

El dirigente social destacó que el trabajo deportivo de Antorcha es parte integrante del proceso educativo de la organización, en donde se promueve también la actividad cultural, eventos políticos, marchas, plantones, discursos y el trabajo de propaganda. “Son las armas con las que Antorcha llega a la mente y a la conciencia de los mexicanos para despertarlos, politizarlos y enseñarlos a que se organicen para lograr un México próspero y más justo” dijo Córdova Morán.

"Antorcha quiere educar, organizar y politizar al pueblo trabajador, pero su liberación tiene que ser obra de él mismo, es él quien sufre la pobreza, la desigualdad y las carencias; el pueblo debe saber esto y se debe rebelar para cambiar las cosas porque no habrá alguien, y menos los poderosos pues ellos lo tienen todo y no les interesa que las cosas cambien. No habrá alguien, dijo, que cambie las cosas si no es el mismo pueblo”.

Desde hace 44 años, el antorchismo se ha propuesto que el pueblo mexicano cambie su realidad. «hay que explicarle que si el no se levanta y no exige lo que es suyo nadie se lo van a dar gratuitamente»; para lograr esa tarea Antorcha recurre al deporte como arma poderosa para despertarlo, organizarlo y llevarlo a la lucha.

En este sentido señaló que el deporte hay que practicarlo con calidad y con amor para poder llegar a los jóvenes porque éstos son la manzana de la discordia de los partidos políticos. "Todos quieren a la juventud porque es energía, es trabajadora, inteligente y con mucha fuerza... La juventud en Antorcha también la queremos porque desarrollada y preparada sustituirá a los viejos en la dirección de México y del mundo entero”, aseveró.

Sin embargo, criticó que a los jóvenes se les manipula a través de la tecnología como los celulares y las computadoras, avances tecnológicos que están al servicio de los poderosos. "La ciencia y la tecnología matan al hombre, no lo libera”. Explicó que con la misma ciencia y la tecnología se ha invadido y atacado a los pueblos generando cada vez más polarización porque la humanidad produce muchísima riqueza pero no se reparte. Cada dos días se generó un multimillonario y hay 3 mil 800 millones de pobres que no recibieron ni un centavo de esa riqueza.

Uno de los retos que tiene Antorcha es conquistar a la juventud de México, porque ahí está el tesoro, la victoria y el futuro de la organización y del país; consciente de ello, Aquiles Córdova aseguró que luchar por los jóvenes es luchar contra gente que tienen mucho dinero y todos los medios para manipularla; sin embargo, la verdad es siempre revolucionaria, se podrá matar hasta países enteros, pero a la verdad no se le puede matar nunca y Antorcha siempre dirá la verdad. “Antorcha representa los intereses de la gran masa de los trabajadores de México” afirmó en su mensaje.

Tenemos que hacer del deporte una verdadera arma de organización de los jóvenes. Junto con el deporte está la cultura para llegar a la juventud, para enamorarla y para acercarla a nuestra lucha y convertirla en el educador que el pueblo necesita para educarse, organizarse y politizarse.

"Hay que organizar el deporte a través de la población. Esta Espartaqueada es un seminario para sembrar el amor y la alegría hacia el deporte y ese amor y alegría de los deportistas que asistieron a estos encuentros se la deben llevar a los jóvenes que están sumidos en la pobreza y la miseria” encomendó el líder social a los más de 21 mil deportistas que acudieron en la edición XIX Espartaqueada Deportiva. La próxima cita será en 2020.

Homenaje a Veracruz

Acompañados por el grupo jarocho “Son Luna”, dirigido por Ernesto Luna, el Ballet Nacional del Movimiento Antorchista homenajeó al “Huapango de Moncayo”, del compositor jalisciense José Pablo Moncayo: uno a uno recorrieron el escenario los siete sones jarochos en los que José Pablo se inspiró para crear la pieza de música de concierto más famosa y representativa de México.

“Son el alma del pueblo que canta, que ríe”, dijeron los presentadores sobre los sones veracruzanos. Con belleza, destreza y elegancia, los cerca de 100 jóvenes que componen el Ballet Nacional de Antorcha, zapatearon al ritmo del fandango veracruzano durante 45 minutos, al tiempo que el público les aplaudía y ovacionaba, mientras la música en vivo retumbaba en el auditorio. Se trató de una fiesta folclórica multicolor que cautivó a un experimentado Auditorio “Profesora Clara Córdova Morán”.

