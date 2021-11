Trabajadores de salud y Antorcha exigirán castigo a responsables de desalojo violento

*Personal de salud, fue víctima de la agresión a los derechos más elementales, como es el derecho a un empleo digno,. la exigencia de trabajo, el derecho de petición.

La Crónica de Chihuahua

23 de noviembre, 05:49 am

Este 21 de noviembre, integrantes de la Coordinadora de Sindicatos de Salud en Oaxaca (CSSO) marcharon en la capital del estado y realizaron una conferencia de prensa donde manifestaron su inconformidad contra el Gobierno del Estado que preside Alejandro Murat Hinojosa, debido a que la madrugada de este domingo, el mandatario estatal mandó a desalojar el plantón que sostenían los trabajadores de Salud frente a Casa Oficial de Gobierno, como forma de presión para que su demanda de ser recontratados fuera escuchada.

Al respecto, María del Carmen Noriega Agüero, integrante de la CSSO, acusó al gobernador del estado de represión, violencia, hostigamiento, intimidación y acoso a través de la policía estatal que se hizo presente desde días pasados y, la madrugada de este 21 de noviembre, como bien se aprecia en los videos y fotografías que circulan en redes sociales fue un hecho brutal.

“La policía estatal llegó a desalojar nuestro plantón, 4 días antes de que se cumplieran 100 días de exigir la recontratación del personal de salud despedido injustificadamente. Hoy, vemos como en las redes sociales se quiere denostar la lucha de los que en reiteradas ocasiones hemos dicho que toda calumnia debe ser sustentada pues se dice que se nos despidió por corrupción y nosotros decimos ¿y las pruebas? No las hay, y esto es así porque la corrupción no está en el trabajador si no en las autoridades a cargo de las dependencias. Queremos dejar claro que de todo esto ya está enterado el Presidente de la República pero ha hecho caso omiso y se burla de nosotros porque, por una parte promete solución y, por otra, se hace el que desconoce el problema para seguir engañando a los mexicanos haciéndoles creer que `vamos bien´”, enfatizó Noriega Agüero.

Por su parte, Dimas Romero González, dirigente estatal del Movimiento Antorchista, aseguró que su Organización, desde hace meses se ha solidarizado con los trabajadores de Salud no para obtener un beneficio personal sino para que en Oaxaca se detenga la represión contra las manifestaciones y se evite así, caer en un Estado que atropelle los derechos de los ciudadanos y nadie diga nada.

“Hoy, no sólo se les reprime, no sólo se viola el derecho a un empleo digno, sino que se viola el derecho Constitucional a que se manifiesten. Oaxaca está tomando el camino de la represión, cuando las autoridades son las que han provocado y son las culpables que los trabajadores no tengan otra salida que instalarse en plantón, por eso el Movimiento Antorchista se suma a la denuncia, porque la fuerza del pueblo hará una campaña de difusión fuerte, acudiremos a la Cámara de Diputados, vamos a manifestarnos y pedimos la opinión de todas las organizaciones políticas, por que de nueva cuenta, se presenta esa afición de las autoridades de reprimir a quienes reclaman un legítimo derecho", agregó con voz enérgica Romero González.

Finalmente, el dirigente antorchista, añadió que el asunto llegará al Congreso del Estado, en donde el los sindicados de Salud y Antorcha Campesina, exigirán la renuncia de los titulares de Salud y Seguridad Pública, Juan Carlos Márquez Heine y Heliodoro Díaz Escárraga, el primero por ratero y corrupto, y éste último, por reprimir a manifestantes del sindicato, además de que en la próxima semana, se manifestarán durante la visita a Oaxaca del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.