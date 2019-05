Todo un éxito, la VII Espartaqueada Nacional de Matemáticas

“Esta Espartaqueada es la semilla que se busca sembrar en todo el país, que no haya un mexicano que no conozca las matemáticas, ya que se ha presentado como algo difícil, como algo complicado, el coco de muchos estudiantes y eso no debe seguir ocurriendo”.

Tecomatlán, Puebla.- Con gran éxito concluyó la Espartaqueada Nacional de Matemáticas que organiza Antorcha Magisterial, la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez (FNERRR) y el Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales (CEMEES), año con año en la Mixteca; esta vez, con un auditorio de más de 800 personas.

Durante la clausura del evento académico, Brasil Acosta Peña, líder antorchista en el Estado de México y actual diputado federal, mencionó que “esta Espartaqueada es la semilla que se busca sembrar en todo el país, que no haya un mexicano que no conozca las matemáticas, ya que se ha presentado como algo difícil, como algo complicado, el coco de muchos estudiantes y eso no debe seguir ocurriendo”.

Por otra parte, explicó acerca de la situación económica del país, ocasionada ante la falta de inexperiencia del Gobierno de la “4a. Trasformación”; recalcó también que los programas de transferencia monetaria directa, aún no han sido entregados a los estudiantes, ya que las cifras que tiene el Presidente de la República no son exactas para subsidiar las necesidades en todo su sexenio.

“El Gobierno prefiere gastar dinero en quitar un cerro, que no vieron, a dar dinero para la educación de millones de jóvenes y apoyo para el campo”, afirmó.

Por último, recalcó que “se necesitan más brazos, mas cerebros, dispuestos pero sensibles ante el dolor del pueblo, capacitados para poder hacer transformaciones y el día que Antorcha gobierne, se le dará un impulso mayor a las matemáticas, porque sin ser gobierno vean lo que hemos hecho, con esfuerzo, con muchas dificultades pero con cariño y de corazón, para que ustedes aprendan matemáticas, para que ayuden a la transformación de México”.

Al término del evento, se premiaron a los mejores matemáticos de todo el país de cada nivel educativo, otorgándoles computadoras y tablets, además de un reconocimiento.

¡Sea el primero en escribir un comentario!

---ooOoo---