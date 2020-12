Toda nuestra solidaridad con Tabasco

Comunicado del Comité Estatal Del Movimiento Antorchista

La Crónica de Chihuahua

11 de diciembre, 21:27 pm

Chihuahua, Chih.- Tras los efectos destructivos de las inundaciones que viven los tabasqueños desde hace dos meses, asolados por las fuertes lluvias ocasionadas por los frentes fríos 4, 7, 9,11 y por los huracanes “Lota” y “Eta”, con 302 mil habitantes de Tabasco inmersos en una tragedia de grandes proporciones, a la fecha estos damnificados no han recibido apoyos suficientes como para sobrevivir a la intemperie. Todavía, y hoy más que nunca, se encuentran inundados (“en el agua”, como dicen ellos), y necesitan despensas, ropa, cobijas, zapatos, medicinas de uso corriente, etcétera.

En lo que respecta a los gobiernos estatal y federal, no han reaccionado siquiera, no hay ayuda por parte del presidente López Obrador, aunque son sus paisanos los afectados, y reiteradamente se niega, por la vía de ignorarlos, a proporcionarles apoyo con comida y despensas. El mandatario, de manera necia, argumenta que ese tipo de acciones son “politiquería”, y que él no va a caer en eso. Pero la verdad innegable es que en el Sureste mexicano se requiere ayuda de manera urgente con lo básico para sobrevivir.

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), van 34 mil 312 viviendas dañadas; en cuanto a los damnificados, suman 302 mil tabasqueños; también la CNPC informó sobre la afectación de 33 tramos carreteros, cinco puentes importantes, además quedaron dañadas las redes de agua potable/alcantarillados, miles de metros lineales de tuberías y cableado de alta tensión.

Tenemos que destacar que la clase gobernante -incluido por supuesto el gobierno de la llamada 4ª Transformación del tabasqueño López Obrador- ha tenido en sus manos la solución a esta problemática que, en lapsos de más o menos cada cinco años, sumerge a los pobres en la misma catástrofe de las inundaciones. Para que la gente no enfrente, cada año, inundaciones como las de 2020, en Tabasco se necesita construir cárcamos, realizar dragado de ríos, instalar diques para retener agua, elaborar un Atlas de Riesgo para reubicar a la gente susceptible de perder su vivienda y otorgarle financiamiento para que adquiera otra en un lugar más seguro, etcétera. Pero en lugar de este tipo de soluciones, el actual gobierno, igual que los anteriores, se limita a manipular a la gente con discursos demagógicos y a ejecutar acciones paliativas o anestésicas que dejan al pueblo humilde y desprotegido en la misma condición de siempre.

Encima, en días pasados la 4T dio un golpe demoledor al pueblo mexicano cuando aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF 2021) en la Cámara de Diputados, donde perpetró grandes recortes a programas sociales; entre ellos de manera especial hicieron desaparecer el fideicomiso del Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN), destinado anteriormente a ofrecer recursos a las comunidades y regiones víctimas de desastres como el presente. López Obrador le dio más importancia a los proyectos de su personal interés, como el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucia, la refinería de Dos Bocas, y los programas asistencialistas para compra de votos en la elecciones de 2021; dada su incapacidad de gobernar para todos los mexicanos, no quiso incluir un proyecto de ingeniería, obras hidráulicas para garantizar la vida y la seguridad de los pobres y así atacar de fondo el problema. ¡Porque “es politiquería”, argumenta!

Por lo tanto, el Movimiento Antorchista de Chihuahua se solidariza con sus hermanos de Tabasco y les manda un fraternal saludo a los damnificados, levantando la bandera de los desposeídos, de las victimas por las inundaciones, y les informamos que en nuestra entidad iniciamos una campaña de apoyo con centros de acopio en varias localidades, para recolectar víveres, ropa, zapatos y medicamentos, que serán enviados a las familias más afectadas por las inundaciones.

¡Sólo el pobre ayuda al pobre!

