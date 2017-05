Tijuana: el crimen, sus autores y sus cómplices

Por Omar Carreón Abud

La Crónica de Chihuahua

3 de mayo, 14:52 pm

(Omar Carreón Abud es ingeniero Agrónomo y luchador social en el estado de Michoacán. Articulista , conferencista y autor del libro: Reivindicar la verdad.)

No creo que alguien se atreva a negar la terrible violencia que azota al país, es la gran preocupación de los mexicanos. Pero, a pesar de todo el horror, muy poco sabemos de ataques masivos a poblados enteros como los de la limpieza étnica en la agresión a la antigua Yugoslavia o los de la embestida de los terroristas pagados por el imperialismo en Siria, poco ha sido –y no debiera ser nada- el embate contra hombres, mujeres, niños y ancianos que. en horas de la noche, descansan confiados e inermes. Es cierto. Pero de lo poco que hay para estremecerse, lo sufrió una comunidad de miembros del Movimiento Antorchista en Tijuana que fue atacada brutalmente por más de cien tipos armados el pasado sábado 29 de abril en horas de la madrugada.

Aunque resulte difícil creerlo, así sucedió. Llegaron en autobuses a la zona del Polígono 6 del Ejido Ojo de Agua, se metieron al asentamiento humano, sacaron a golpes a las azoradas familias, golpearon al que se atrevió a protestar, derribaron a mazazos las viviendas, las rociaron con gasolina y, junto con los vehículos que hallaron a su paso, les prendieron fuego. Al mismo tiempo, por el otro acceso a la colonia entraba una poderosa retroexcavadora que arrasaba con lo que quedaba en pie y amontonaba lo ya derribado. Nada hay que disimule que se trató de un encargo pagado. La embestida criminal, para demostrar que nada la detendría, dejó una rúbrica espantosa: el asesinato de un joven albañil.

¿Quién tramó todo? A mí que no me digan que van a investigar y a interrogar a alguno de los seis sujetos que lograron detener los agredidos (ya que, por la intoxicación que se cargaban, perdieron la noción del tiempo y el espacio y no supieron ni donde quedaron) porque esos sicarios circunstanciales quizá no puedan o no quieran dar razón de gran cosa. Existen evidencias mucho más convincentes y sólidas para ir al otro extremo de la correa e identificar a algunos de los involucrados: una señora que dijo llamarse Ana Erika Santana González y ser “representante legal de vecinos de Valle Redondo”, un día antes de los hechos aquí referidos, como anuncio cínico y sabiendo que contaba con impunidad garantizada, señaló públicamente a los compañeros antorchistas que tienen años viviendo en el predio ejidal referido, como culpables del delito de despojo de una propiedad particular y se cebó particularmente en su dirigente, el compañero Ignacio Acosta Montes, quien actualmente funge como autoridad municipal en la Delegación La Presa Este, a quien personalmente acusó del despojo del predio; al dicho de la mujer, se añadió la rabia de un tal Salvador Rivas que dijo que los antorchistas “traen gente drogada, se ve a luces, traen gente de toda” (la neta Salvador, ¿“se ve a luces”?, ¿tú la viste? ¿es “gente de toda”? ¿es cómo la que mató a José Corrales Almejo, el sencillo albañil que dejó huérfanos a sus hijos?).

No hace mucho tiempo, un estúpido que se consideraba teórico, se atrevió a asegurar que no existían las clases sociales y que, por tanto, su enfrentamiento permanente, era pura fantasía. Aquí queda demostrado que esas ideas, si así se les puede llamar, son absolutamente falsas. Las clases sociales no solamente existen, están vivas las manifestaciones de su existencia, tales como el desprecio, la discriminación, el odio y el homicidio. Va una pregunta como ilustración: ¿Si cien tipos se hubieran metido exactamente de la misma manera a una colonia de las más elegantes de Tijuana, si hubieran golpeado a señoras en camisón y las hubieran manoseado, si les hubieran quemado sus residencias y lujosos automóviles, más aún, si les hubieran dejado tirado muerto a uno de sus jóvenes hijos que ya tenía dos retoños, la actitud omisa del gobierno del estado, que hasta el martes 2 de mayo parece que ni ve ni oye ni se entera, sería la misma que en este caso? La respuesta es un no contundente. Queda, no obstante, la gran duda, si el gobierno del estado nada tiene que ver con los hechos ¿por qué se hace el desentendido? En fin, no sabemos cuánto tiempo seguirá haciendo el sordo el gobierno de Baja California y cuántas marchas y movilizaciones habrá que llevar a cabo para que la justicia les llegue a las modestas víctimas de Tijuana, pero estamos dispuestos a realizar todas las acciones de denuncia que sean necesarias y durante todo el tiempo que se precise; el Movimiento Antorchista está con la clase de los explotados, es de la clase de los explotados.

No termina aquí mi denuncia pública. Falta mostrar a Morena, al partido que dice ser de la esperanza y la honradez y que se encargó de proporcionarles apoyo logístico a los asesinos, Morena, la agrupación que pretendió colocar lo que en términos de persecución policiaca se conoce como un “muro” para facilitar la huida a los matones. El mismo día de la embestida criminal, el sábado por la mañana, apareció en las redes sociales, un video lépero denominado “Antorcha Campesina y el brigadier de Morena”, en el que al más puro estilo de los fascistas: acusar sin demostrar, se intentaba alistar al público, no sólo a que aceptara, sino a que aplaudiera y brincara de gusto por el asesinato, la golpiza, el incendio de los bienes y todo lo que la noche anterior les propinó la reacción de Tijuana a los modestos antorchistas. “¿Se acuerdan –comienza su labor educativa de “El hijo del Rayo” autor del video- de los saqueos que hubo por el gasolinazo? ¿Se acuerdan que fue Antorcha Campesina en el Estado de México la que hizo la invasión de tiendas y rompieron e hicieron desmadre y después lo replicaron a nivel nacional y que fue Antorcha Campesina y que Antorcha Campesina tiene mucho que ver con la invasión del Valle de Chalco y con muchas invasiones en el país y que Antorcha Campesina es el grupo de choque del PRI”. O sea, mátenlos, pues. Y sigue: “¿Qué onda con Antorcha Campesina? ¿por qué tenemos que dedicar un spot a los de Antorcha Campesina? Pues muy sencillo, Antorcha Campesina es el grupo que está operando muchos municipios mexiquenses coptando (sic) el avance de las brigadas de Morena, es decir, este grupo de choque es el grupo de porros, este grupo de gente corrupta, mierdera, es la que se la pasa estando en contra de la democracia… la ignorancia tan brutal de todas estas personas es la que genera que ellos crean que están bien… viven de mierda, güey, pero ellos traen una camionetota y se sienten los más chingones, no saben vestirse, no saben comer bien, no saben de la vida, no saben de cultura, no saben de viajes, realmente lo único que saben es estar chingándose a los demás, porque eso es Antorcha Campesina”. Total, no sabemos nada, no merecemos vivir. Y sigue después la orden al votante: “Sé más inteligente: el Movimiento de Regeneración Nacional está confiando en tu capacidad y en tu inteligencia (si como no, en tu capacidad y en tu inteligencia), en tu estrategia por barrio, en calle por calle, en cómo le vamos a hacer para que esta bola de culeros deje de ganar a través de la opresión, a través de la represión y a través de la violencia”. Y, finalmente, no se aguanta y viene la tajante amenaza fascista: “Antorcha Campesina es una de las organizaciones que habrá que combatir desde el gobierno cuando se logre el triunfo del gobierno popular”. ¡Hombre capaz e inteligente! No dejes de correr a votar por Morena y sus candidatos, con un poco de suerte, este competente maestro de Lógica y exquisito Académico de la lengua que, quizá por modestia, nos privó de su nombre, podrá, “desde el gobierno”, ser al fin uno de los grandes constructores del México más equitativo, honrado, culto y tolerante que muchos deseamos.

