Tijuana, Acapulco, Ciudad Juárez: ciudades con más asesinatos

**En la lista de municipios con más asesinatos, está Juárez, Chihuahua, en tercer lugar, con 642 casos. Mientras que la capital sumó 363 muertes violentas de hombres y mujeres.

5 de marzo, 10:08 am

Ciudad de México.- Tijuana, Acapulco, Ciudad Juárez, Culiacán, León, Ecatepec e Iztapalapa, son localidades que además de tener la incidencia más alta de asesinatos en el país, su población sufre, también, altas condiciones de carencias y vulnerabilidad en las viviendas.

Los 20 municipios con más homicidios dolosos cometidos el año pasado también aparecen en los listados de las comunidades con más carencias a la vivienda, del Informe anual sobre la situación de la pobreza y rezago social 2017, elaborado por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

En el informe se presenta un anexo por entidad, con los indicadores de vivienda —hacinamiento, falta de pisos, muros o techos firmes, y servicios como agua, luz, drenaje o chimenea— en los municipios con las mayores concentraciones de personas en condiciones de pobreza.

Violencia y carencias

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) presentó un informe en donde se destacó que 33% de las carpetas de investigación por muertes dolosas se iniciaron en 20 municipios de los dos mil 462 que integran el país, durante 2017.

Esto significa que, de 23 mil 339 expedientes por asesinatos, siete mil 713 tuvieron su origen en estas localidades ubicadas en: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas.

Tijuana, Baja California, ocupó el primer lugar con un total de mil 618 muertes violentas y, de acuerdo con el informe de Sedesol, este municipio tiene a 6.1% de su población viviendo en hacinamiento, por arriba de Mexicali que tiene a 5.2% de sus habitantes en esa condición.

Según el Informe anual sobre situación de pobreza y rezago, en Tijuana 1.8% de la población vive en casas con piso de tierra; 3.7% no tiene agua entubada y 3.8% no tiene drenaje.

Guerrero tiene la mayor cantidad de municipios violentos: tres. Los que también aparecen en el listado de mayores carencias a la vivienda son Acapulco de Juárez, Chilpancingo de los Bravo y Chilapa de Álvarez.

Acapulco registró 834 muertes violentas, el segundo lugar en 2017, y concluyó ese año con 18.7%, casi una quinta parte de sus habitantes, viviendo en hacinamiento.

En el que también es uno de los principales centros turísticos del país, 8.9% de la población vive en pisos de tierra, 6.6% con techos endebles, 11.4% sin agua potable entubada y 9.9% sin drenaje.

Chilpancingo, la capital del estado, es el número 10 en la lista de municipios con más asesinatos en año pasado con un total de 260. Aquí, también una quinta parte de la población, 19.1% padece hacinamiento, de acuerdo con cifras de la Sedesol.

En este municipio guerrerense 14.7% de los habitantes vive en casa con piso de tierra, 5.4% bajo techos endebles, 19.3% no tiene agua entubada y 12.6% carecen de drenaje.

Chilapa, con 177 muertes violentas, ocupó el lugar 20 en lista por esos delitos cometidos en 2017; mientras que en el reporte se establece que 28.2% de sus habitantes vive en hacinamiento, y el mismo porcentaje no tiene agua potable entubada.

En este municipio, que destacó por el incremento de la violencia por la rivalidad entre los grupos de Los Ardillos y Los Rojos por las rutas de la amapola, 40% de sus habitantes no cuentan con drenaje y 72% de las personas que queman leña para cocinar no tienen chimenea en sus casas.

En casas con pisos de tierra vive 16.6% de los chilapenses, y 8.1% lo hace en casas con muros de material endeble.

En Baja California Sur, Los Cabos reportó 317 asesinatos, y es octavo en esta lista. La Paz concluyó el año pasado con 211 muertes violentas, y es el lugar 17.

En Los Cabos 16.6% de los habitantes padece hacinamiento, 6.9% vive en casas con piso de tierra, 2.7% bajo techos endebles, 12.7% no tiene agua potable y 1.1% no tiene drenaje.

En La Paz, capital del estado, 4.3% de los pobladores vive en hacinamiento, 3.6% no tienen agua entubada, 1.7% no cuenta con drenaje y 1.5% de la población vive en casas con piso de tierra.

En la lista de municipios con más asesinatos, está Ciudad Juárez, Chihuahua, en tercer lugar, con 642 casos. Mientras que la capital sumó 363 muertes violentas de hombres y mujeres.

El reporte de pobreza indica que en Juárez 4.5% de sus habitantes viven en hacinamiento, mientras que en Chihuahua pasa lo mismo con 1.8% de la población; el resto de las carencias en vivienda no llega al uno por ciento de los ciudadanos en ambos municipios.

A la lista se suman las delegaciones Iztapalapa con 230 homicidios dolosos y Gustavo A. Madero con 200 casos, en la Ciudad de México. Ambas ocupan los lugares 11 y 19 en asesinatos.

En la primera, 5.3% vive en hacinamiento y 1% carece de agua potable; mientras que en la GAM 3.8% de los habitantes sufre hacinamiento y 1.1% no cuenta con drenaje.

Tecomán con 223 y Manzanillo con 222 asesinatos son los municipios de Colima ubicados en los lugares 15 y 16 en el reporte de más muertes violentas el año pasado.

Del total de la población en Tecomán, 11.7% vive en hacinamiento; 4.6% vive en pisos de tierra; 2.1% habita casas con muros endebles y 1.5% carece de agua potable.

En Manzanillo 9.4% de la población sufre hacinamiento; 1.1% vive en casas con techos endebles, sin agua potable y sin drenaje, y 1.4% en viviendas con pisos de tierra.

Jalisco aporta los lugares 9, con 266 asesinatos en Guadalajara durante 2017, y el 18 de Zapopan, con 209 muertes violentas.

El reporte establece que en Zapopan 6.3% de los habitantes vive en hacinamiento; 3.5% no tiene agua potable, 1.7% vive en casas con piso de tierra y 1.4% no tiene drenaje. La capital jalisciense reportó a 2.9% de los tapatíos en hacinamiento, mientras que el resto de las carencias a la vivienda no afecta más del 1% de la población.

El municipio tamaulipeco de Victoria suma 230 y Reynosa 225 homicidios dolosos; éstos son los lugares 12 y 14 en el informe en la materia del SESNSP con cifras de 2017. El Informe anual de Sedesol sobre pobreza y rezago social estableció que Victoria llegó a 2018 con 6.7% de la población en condiciones de hacinamiento, 3.5% sin drenaje, 1.3% sin agua entubada y 1.8% en casas con piso de tierra.

En el reporte, Reynosa registró que del total de su población, 6.1% sufre hacinamiento, 4% vive sin drenaje, 1.5% sin agua entubada y 1.1% está en casas con piso de tierra.

Ecatepec de Morelos, en el Estado de México, reportó 318 asesinatos en 2017, lugar 7 en la lista, con 5.5% de su población en hacinamiento, 1.6% viviendo en pisos de tierra y 1.3 sin agua potable; en el resto de las carencias no llega al 1 por ciento.

León, Guanajuato, registró 335 muertes violentas, lugar 6 en la materia con 6.9% de sus habitantes en hacinamiento, 3.9% sin agua potable y 1.7% sin drenaje; sin llegar al 1% en el resto de las carencias en vivienda.

Culiacán, Sinaloa, municipio sede del Cártel del Pacífico, con 607 homicidios dolosos, se ubicó en el lugar 4; mientras que Sedesol estableció que 3.9% de la población vive en hacinamiento

En esta comunidad, el 3.7% de los habitantes carece de drenaje en sus viviendas; 1.9% no tiene agua potable entubada y sus casas tienen techos endebles, mientras que 1.4% vive en pisos de tierra.

Cajeme, Sonora, se ubicó en el lugar 13 en la lista con más homicidios en 2017, con 226 carpetas de investigación; mientras que Sedesol reportó que, del total de su población, 4.1% vive en hacinamiento, 2.1% carece de drenaje, 2.1% vive en casas con piso de tierra y 1.2% vive bajo techos endebles.

