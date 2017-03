Tecomatlán: un ejemplo de gobierno progresista

**El sistema de gobierno que se practica aquí lleva eleva el bienestar de los ciudadanos, mejora sus condiciones de vida, dignificar los pueblos, las comunidades y erradica la pobreza.

9 de marzo, 12:44 pm

Por Benjamín Vázquez Vicente

Tecomatlán, Puebla.- “Gobiernos antorchistas, gobiernos progresistas” es el lema que los presidentes municipales antorchistas han empleado durante los últimos años en Tecomatlán y bajo el que trabajan. La actual administración, encabezada por Inés Córdova Aguilar, no podía ser la excepción, pero no se ha quedado en letras: se ha materializado en hechos y, sobre todo, ha favorecido a los tecomatecos.

Los gobiernos antorchistas de este municipio también conocido como “La Atenas de la Mixteca” -por el gran desarrollo que ha alcanzado y porque se promueve la cultura, la ciencia, la academia, el desarrollo del individuo de manera integral-, han sido de continuidad sobre un proyecto que beneficia a las grandes mayorías.

Gracias a estas administraciones antorchistas -desde hace más de 40 años-, hoy Tecomatlán brilla como unos de los pueblos con mayor desarrollo en México: a nivel mundial, fue finalista del certamen City to City Barcelona FAD Award 2013, por su “capacidad de transformación, simplicidad, trascendencia, innovación, capacidad de anticipación, componente social, perdurabilidad y la sostenibilidad”.

Llegar a Tecomatlán, atravesar por debajo de un arco monumental e imponente, que brilla con sus colores durante la noche, ofreciendo un espectáculo de fuentes danzarinas, es algo que asombra. Apenas cruzando el arco de entrada, vemos a derecha e izquierda las instituciones educativas y encontramos tranquilidad, las calles limpias y bien pavimentadas, las casas con todos los servicios básicos, desde la energía eléctrica, agua potable, drenaje, servicios de salud, de comunicación, y centros recreativos.

La prioridad de los ayuntamientos es servirle a su gente, trabajar en favor de los que menos tienen, así lo recalca la alcaldesa de este municipio Inés Córdova Aguilar.

“El compromiso que se tiene y que se ha venido haciendo desde administraciones anteriores, es darle a la ciudadanía los servicios indispensables como lo son: el agua potable, luz eléctrica, drenaje, educación, salud”. Pero no sólo se queda en los servicios básicos. En esta pequeña ciudad se construye una Villa Estudiantil que tendrá capacidad para mil estudiantes, tiene una Unidad Deportiva con dos estadios y un Hospital Integral al que llegan habitantes de poblaciones y estados vecinos.

Para lograr erradicar todos estos problemas que han padecido las comunidades, ha sido necesario el trabajo organizativo y la lucha constante que el Movimiento Antorchista sostiene día a día, explica la alcaldesa.

En materia de salud, dijo “tenemos una clínica en Mixquiapan, en Olomatlán, otra en San Miguel, una aquí en Tecomatlán; pero además contamos con el Hospital Integral que creemos ha venido a solucionar gran parte de la salud en Tecomatlán, pero no nada más al municipio, sino también en los alrededores. Viene gente de Acatlán de Osorio, Izúcar de Matamoros y de otros estados como Guerrero y Oaxaca, quienes buscan la atención, ya que el hospital ha estado dando buen servicio porque cuenta con médicos humanistas, que han puesto sus conocimientos al servicio de la ciudadanía”.

En Tecomatlán se cuenta con educación desde el nivel Ludoteca hasta la máxima casa de estudios, el Instituto Tecnológico, donde se les brinda una gran atención a los estudiantes, para que se preparen; los profesores de verdad no escatiman esfuerzos, detalla Córdova Aguilar.

En este terreno de la educación, gracias a la lucha de Antorcha y la gestión de los diputados federales antorchistas se lograron recursos para la construcción de una Villa Estudiantil -que albergará a mil estudiantes-, la construcción de más aulas, se ampliaron y remodelaron los espacios educativos, se colocaron aires acondicionados, se impermeabilizaron todos los techos de edificios educativos. En conclusión se rehabilitaron y dignificaron las escuelas: la Ludoteca (Maternal), el Jardín de Niños “Gabino Lozano”, la Primaria “Miguel Hidalgo”, la Secundaria Técnica No. 16, el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario 110 y el Instituto Tecnológico de Tecomatlán.

Inversiones históricas en obras públicas

Durante su primer informe de labores -2015- la alcaldesa destacaba que el 93 por ciento de los recursos que ingresaron al municipio fueron fruto de la lucha del Movimiento Antorchista, organización que logró aterrizar más de 146.4 millones de pesos para el municipio y que fueron invertidos en la construcción de importantes obras.

El recurso se destinó en la pavimentación de calles con concreto estampado, la segunda etapa de la unidad deportiva y la casa de cultura, la construcción de la villa estudiantil, dos laboratorios -de cómputo e industria- en el Instituto Tecnológico de Tecomatlán, así como otras obras.

También ingresaron al municipio 17.5 millones de pesos provenientes del ramo 33, que fueron invertidos en obras públicas y asistenciales para los pueblos de Tecomatlán, como ampliación de aguas potables, construcción de pozos de agua, ampliación de luz eléctrica, ampliación de alcantarillado, rehabilitación de comedores comunitarios, equipamiento de escuelas de nivel preescolar y pavimentación de calles.

Para su segundo informe -2016-, la alcaldesa antorchistas recalcó que fueron ejecutados en servicios y obras públicas la cantidad de 131 millones 184 mil 638 pesos, beneficiando a más de 5 mil ciudadanos de Tecomatlán, en los diferentes ámbitos -social, cultural, deportivo, educativo y salud.

En esta ocasión, el monto aplicado en mayor cantidad, que asciende a 109 millones de pesos, también fue el fruto del trabajo de gestión del Movimiento Antorchista a través de los exdiputados Soraya Córdova Morán y Lisandro Campos Córdova.

Dichos recursos fueron aplicados en la pavimentación con concreto estampado de la calle “Carmen Serdán” en la localidad de La Unión; pavimentaciones con concreto estampado y luminaria en la calle “Benito Juárez” y “Francisco Javier Mina” en la cabecera municipal; construcción de la casa de cultura, en su segunda etapa.

El monto, también fue utilizado en la rama de la educación, que se destinaron para la rehabilitación y dignificación de las escuelas, primeria “Miguel Hidalgo”, Secundaria Técnica número 16, Jardín de Niños “Gabino Lozano Sánchez”, El Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario 110 y para el Instituto Tecnológico de Tecomatlán también se destinó en la rehabilitación y dignificación, así como para las siguientes obras de gran impacto, también en la casa máxima de estudios del municipio: la construcción de la barda perimetral, construcción de un aula tipo EU-2U, construcción del acceso principal y secundario, construcción del comedor estudiantil y construcción del paseo principal.

Tercer informe de gobierno

El pasado 15 de febrero, la alcaldesa Inés Córdova Aguilar rindió su tercer informe de gobierno. Ahí agradeció, una vez más, el trabajo de gestión del Movimiento Antorchista, que logró ingresar un total de 80 millones 920 mil 733 pesos, lo que representa un poco más del 80 por ciento del monto total erogado durante el año 2016.

Mientras que por Ramo 33, por participaciones y por ingresos propios se logró ingresar la cantidad de 11 millones 142 mil 102 pesos; dando un total por estos conceptos más el recurso federal, un total de 100 millones 62 mil 835 pesos durante el periodo 2016.

Mientras tanto, detalló que dicho recurso fue invertido en apoyos sociales, solución a los problemas de los servicios básicos, construcción de tres techados de canchas de usos múltiples en las localidades, introducción de drenaje en los pueblos, construcción de módulos sanitarios comunitarios, la tercera etapa de la unidad deportiva municipal, construcción del parque central de la cabecera municipal, el auditorio de la casa de cultura de Tecomatlán, pavimentación con cemento estampado de la “Plaza Xochicalli”, ampliación de redes de energía eléctrica. En el ámbito de la cultura, también se entregó instrumentos musicales para la Banda Sinfónica Infantil de Tecomatlán.

En materia de seguridad, Córdova Aguilar informó que su municipio se destaca por ser una ciudad libre de delincuencia, porque los policías patrullan las 24 horas del día, realizando un trabajo honrado para resguardar la seguridad de los habitantes; en materia de salud, Tecomatlán cuenta con un hospital que es uno de los más reconocidos y visitados en la región, por la alta calidad de su servicio.

La alcaldesa destacó que el trabajo que se realiza en Tecomatlán es el modelo de gobierno que busca Antorcha para el país, donde los recursos que se generen sean para beneficiar a las grandes mayorías.

Ese sistema de gobierno que practican los gobiernos antorchistas a lo único que lleva es a elevar el bienestar de los ciudadanos, a mejorar sus condiciones de vida, a dignificar sus pueblos, sus comunidades y erradicar la pobreza.

Los cuatro puntos que propone Antorcha se practican en Tecomatlán

Aquí en Tecomatlán no hay ninguna persona que no tenga empleo, al contrario han llegado muchos de otros pueblos y de otros estados en busca de trabajo: albañiles, maestros, doctores, etc. En Tecomatlán la gente no se queda sin trabajo, dijo la alcaldesa.

De sus salarios, cada trabajador recibe de acuerdo a lo que realiza, de acuerdo a su profesión. Si son maestros o doctores, tienen sus plazas, si son trabajadores del ayuntamiento, se les ofrece un salario digno y si son empleados de otras empresas u particulares, deben recibir un salario que les alcance lo suficiente para vivir decentemente.

Mientras que para el pago del impuesto, aquí en nuestro municipio, aplicamos la equidad: aquellas personas que tienen más posibilidades de aportar una cuota deben pagar más y los que no cuentan con las posibilidades no son considerados.

Y por último, todo el recurso que ingreso al ayuntamiento es aplicado para la realización de obras y servicios básicos que beneficien a las mayorías, muestra de ello son las obras que se ha venido informando puntualmente.

De esta manera, en Tecomatlán se aplica exitosamente, como primer paso, los cuatro puntos que propone Antorcha para el país, y los resultados hablan por sí solos.

