Suman 100 hospitalizados por coronavirus en Juárez

**Convoca Secretaría de Salud estatal a alcaldes de los 67 municipios de la entidad con el fin de evitar "un escenario catastrófico"

16 de diciembre, 11:22 am

Ciudad Juárez, Chih.- Oficialmente Ciudad Juárez alcanzó el centenar de hospitalizados por Covid-19. De acuerdo con el Sistema de Información de la Red de Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG) esto representa un alza aunque no exponencial, dado que para el pasado 8 de diciembre había 91.

En el sanatorio 66 del Seguro Social (IMSS) hay cuatro de seis camas en uso, mientras en el 35, también del IMSS, hay ocupadas ocho de 12 y en el 6, junto con La Asegurada, 39 de 42. En el del Issste hay ocho de ocho y en el General hay ocupados 35 de 53 espacios habilitados.

También, el De la Mujer posee tres de tres camas llenas y el Infantil tres de cinco. Esto cuando en las pasadas 24 horas esta frontera agregó otros 54 positivos a SARS-CoV-2 y seis finados, llegando hasta los 36 mil 776 infectados con 4 mil 020 víctimas mortales en esta pandemia.

Ayer la Secretaría de Salud del Estado convocó a los alcaldes de los 67 municipios de Chihuahua con el fin de evitar “un escenario catastrófico”. El secretario Felipe Sandoval Magallanes, que presidió la reunión llamó a reforzar las medidas preventivas durante la contingencia.

En el último corte oficial, a nivel estatal, 305 personas resultaron positivas a coronavirus, además 16 murieron y 283 se recuperaron. Así, la entidad alcanzó los 89 mil 350 casos acumulados, 8 mil 539 fallecidos y 76 mil 084 sanados, dio a conocer la dependencia.

Por ello, pese a que se han ido reconvirtiendo espacios en los nosocomios, el galeno dijo que es necesario que se tomen medidas inmediatas para cortar las cadenas de transmisión evitando tener que recurrir a acciones más estrictas, como los cierres masivos, dañando la economía.

Sadoval Magallanes enfatizó que si bien la semaforización epidemiológica es por ahora amarilla, lo cual implica un riesgo moderado, es sumamente probable que para el día 26 haya un retroceso al naranja, de peligro alto, conllevando una contracción de las actividades nuevamente.

Por ahora en el territorio, en 26 de los 27 inmuebles IRAG, hay 265 internados; de estos, 67 se encuentran intubados, graves, ante el “repunte” pandémico. La ocupación de camas generales es de 54.3 por ciento, mientras en terapia intensiva es de 37.6%, afirmó.

Mil 636 casos en una semana

Recalcó que ya se han tomado algunas iniciativas preventivas como como la cancelación de las clases de educación básica presenciales hasta el 10 de enero y el reforzamiento de los mensajes, por lo que hizo un llamado a los presidentes municipales para la revisión de aforos y lineamientos.

De igual forma sentenció que en un contexto de indicios de una cuarta ola, hubo en el estado un récord de mil 636 contagios detectados en una semana, por lo que es urgente tomar acción ya que el mayor número de defunciones en las últimas cinco semanas es en los mayores de 60 años.

Consultados, profesionales de la salud que comprenden la atención local para este virus afirmaron que si bien el dato de pacientes puede resultar cambiante, dado que tiende a adecuarse según las necesidades, debe haber cautela, sobre todo en los no vacunados y los inmunizados vulnerables.

Hay que mantener la guardia, dicen

Refirieron que es preciso que la ciudadanía no baje la guardia ante la presencia de las mutaciones de la afección, incluyéndose –aunque aún no confirmada oficialmente– la ómicron, sudafricana, misma que resulta más virulenta, lo cual puede llevar pronto hacia un alza en el índice de muertos.

Pese a que se tiene que esperar a que exista confirmación a través del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDre), el Colegio Médico advirtió que es probable que tal variante ya ronde junto con las otras 12 anteriormente detectadas, entre ellas la Delta, también más fácil de propagar.

El doctor Alonso Ríos Delgado, presidente del Consejo Consultivo, apuntó que ante las limitaciones federales es importante que la población tenga la guardia alta. Externó que esto no debe ser motivo para el pánico, pero, comentó, debe haber consideración pues hasta hoy todo sigue siendo impredecible.

Ocupación en Juárez

• IMSS No. 66: 4 de 6

• IMSS No. 35: 8 de 12

• IMSS No. 6: 39 de 42

• Issste: 8 de 8

• H. General: 35 de 53

• De la Mujer: 3 de 3

• Infantil: 3 de 5

Total: 100 pacientes internados (265 a nivel estatal)

Reporte técnico

• Acumulados: 89 mil 350

• Recuperados: 76 mil 84

• Fallecidos: 8 mil 539

• Intubados: 67