Sube a 30 por ciento de casillas con funcionarios reclutados en las filas

**Esa situación va a retrasar el conteo y el traslado de paquetes electorales, debido a que las personas que asumieron como funcionarios no están capacitadas.

1ro de julio, 14:51 pm

Chihuahua, Chih.- El Instituto Estatal Electoral (IEE) informó que en el 30 por ciento de los centros de votación se requirió pedir el apoyo de los votantes en fila para poder completar el numero de funcionarios de casillas necesarios para iniciar trabajos.

Asimismo, el organismo ha recibido reporte de 5 mil 2 casillas en operación en todo el estado, es decir, el 94.43 por ciento, mientras que del resto aun no se tiene comunicación. Ello no quiere decir que no estén instaladas, sino que por falta de comunicación, no han informado de su instalación y operación, adelantó el consejero presidente del IEE, Arturo Meraz.

En este sentido advirtieron que esa situación va a retrasar el conteo y el traslado de paquetes electorales, debido a que las personas que asumieron como funcionarios no están capacitadas con antelación.

El corte de casillas se dio al reanudar la sesión permanente del consejo del Instituto Estatal Electoral, que sesiona desde las 8 de la mañana en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Chihuahua.

Después de dar la cifras se dio pie al reportes de incidentes, entre los cuales destacó la presencia de un panista armado en Delicias, acusado por PRI y PRD de intimidar a contrincantes, por lo que exigieron sancionarlo, ya que fue detenido media hora y puesto en libertad.

Los consejeros informaron que se toma nota del asunto para verificarlo y aprobó un nuevo receso para reanudar a las 5 de la tarde, una hora antes del cierre de casillas.

