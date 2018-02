Splenda ha sido oficialmente vinculado al cáncer y debe dejarlo de inmediato

**Los endulzantes artificiales como la Splenda aumentan sus niveles de insulina, lo que aumentan su riesgo de cáncer, particularmente el de leucemia.

La Crónica de Chihuahua

17 de febrero, 12:30 pm

Si ha agregado el endulzante artificial sucralosa (marca denominada Splenda) a su alimentación porque la considera una saludable alternativa al azúcar, le están engañado peligrosamente. La investigación del Instituto Ramazzini ha vinculado la popular alternativa al azúcar con el cáncer, específicamente la leucemia.

En el 2012, los resultados fueron presentados por primera vez en una conferencia de cáncer en Londres y solicitaron al Centro para la Ciencia en el Interés Público (CSPI, por sus siglas en inglés) bajar a Splenda de su categoría «segura» a una de «precaución».

Ahora que el estudio ha sido publicado en una revista revisada por pares, el CSPI ha degradado nuevamente a la Splenda, esta vez de la categoría de «precaución» a la de «evitar».

La Splenda Puede Aumentar el Riesgo de Cáncer en los Ratones

Los investigadores alimentaron a los ratones con Splenda desde antes de su nacimiento y continuaron así durante toda su vida. Los ratones fueron alimentados con concentraciones variables del endulzante artificial: 0 ppm (partes por millón), 500 ppm, 2000 ppm, 8000 ppm o 16 000 ppm.

Se observó una cantidad significativamente mayor de tumores cancerosos en los ratones macho, y el riesgo se incrementó junto con la dosis. Además, el riesgo de leucemia en los ratones macho fue significativamente mayor, especialmente en dosis de Splenda de 2 000 a 16 000 ppm.1 De acuerdo con el estudio:

"Estos resultados no apoyan los datos anteriores de que la sucralosa es biológicamente inerte. Es necesario que se hagan más estudios para demostrar la seguridad de la sucralosa, incluyendo un nuevo y más adecuado bioensayo cancerígeno en ratas.

Considerando que millones de personas probablemente están expuestas, los estudios de seguimiento son urgentes".

El CSPI explicó que los únicos otros estudios de alimentación a largo plazo realizados sobre Splenda se llevaron a cabo por su fabricante. Ellos dijeron que el nuevo estudio:2

«...[E]s más poderoso que los estudios financiados por la industria, los cuales se realizaron con un menor número de animales, comenzaron a exponer a los animales desde la adolescencia en lugar de comenzar desde el útero, y la exposición terminó a una edad más temprana en los animales».

Después de más de una década, el CSPI finalmente ha hecho una buena decisión en cuanto a la Splenda, al recomendar que los consumidores la eviten. Sin embargo, para que quede constancia, generalmente el CPSI es una organización cuyas directrices deben tomarse con un grano de sal.

Por ejemplo, aunque se recomienda que las personas eviten los endulzantes artificiales como la sucralosa, el aspartamo y la sacarina, todavía consideran que beber bebidas de dieta gasificadas es más seguro que beber las sodas regulares.

Splenda Se Encuentra en 4 500 Productos

Si desea seguir las advertencias y eliminar Splenda de su alimentación, considere que se encuentra en más de 4 500 productos. Splenda se ha comercializado con elegancia, y es más conocida por su eslogan «hecho con azúcar, por lo que sabe a azúcar».

Se ha ganado la reputación de ser, de alguna manera, más segura que otros endulzantes artificiales como el aspartamo, que es la razón por la que PepsiCo se deshizo del aspartamo en su Diet Pepsi en el 2015 y lo sustituyó con Splenda.

Splenda se convirtió en uno de los endulzantes artificiales más vendidos en los Estados Unidos en un período muy corto de tiempo. Entre el 2000 y 2004, el porcentaje de hogares estadounidenses que utilizan productos con Splenda se disparó de un 3 % a un 20 %. Para el año 2012, Splenda generó ventas de casi US$ 288 millones.3

Pero no se equivoque; Splenda está lejos de ser natural, a pesar de que técnicamente comienza como una molécula de azúcar. En el proceso patentado de cinco pasos para hacer sucralosa, se agregan tres moléculas de cloro a una molécula de sacarosa o azúcar.

Una molécula de sacarosa es un disacárido que contiene dos azúcares simples unidos: glucosa y fructosa. El proceso químico para hacer sucralosa altera tanto la composición química del azúcar que de alguna manera es convertida en una molécula de fructosa o galactosa.

Este tipo de molécula de azúcar no se produce en la naturaleza, y por lo tanto su cuerpo no posee la capacidad para metabolizarlo apropiadamente. Como resultado de esta composición bioquímica «única», los fabricantes afirman que Splenda no es digerida o metabolizada por el cuerpo, lo que hace que tenga cero calorías.

Se supone que Splenda es desechada fácilmente. Sin embargo, la investigación (que se extrapoló principalmente de estudios en animales) indica que de hecho, alrededor del 15 % de la sucralosa es absorbida por el sistema digestivo y finalmente es almacenada en su cuerpo.

Splenda Podría Diezmar a Sus Bacterias Intestinales

Si los probables resultados de cáncer no son suficientes para influir en alejarle de este endulzante artificial tóxico, sea consciente de que Splenda podría causar estragos en sus bacterias intestinales, lo cual puede tener un número incalculable de consecuencias en su salud.

Por ejemplo, un estudio en animales publicado en Journal of Toxicology and Environmental Health, descubrió que Splenda reduce la cantidad de bacterias beneficiosas en los intestinos de las ratas en un 50 %, mientras también aumenta el nivel de pH.

También, afectó a una glicoproteína que podría influir en la forma en que ciertos medicamentos son metabolizados por el cuerpo.4 Los investigadores explicaron:

"Al final del período de tratamiento de 12 semanas, el número de anaerobios totales, bifidobacterias, lactobacilos, Bacteroides, Clostridium, y bacterias aeróbicas totales se redujeron significativamente ... Splenda también aumentó el pH fecal

Estos cambios se produjeron con dosis de Splenda que contenían sucralosa en 1.1 a 11 mg/kg (el consumo diario admisible según la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos para la sucralosa es de 5 mg/kg).

La evidencia indica que la administración de Splenda por 12 semanas ejerció numerosos efectos adversos, incluyendo que (1) redujo la microflora fecal beneficiosa, (2) aumentó el pH fecal, y (3) aumentó los niveles de expresión de P-gp, CYP3A4 y CYP2D1, que se sabe que limitan la biodisponibilidad de los medicamentos administrados por vía oral".

Splenda Podría Tener Efectos Neurotóxicos Y Se Encuentra en el Agua

La investigación publicada en el 2014 detalló los efectos oxidativos de Splenda y sugirió que el endulzante podría tener propiedades neurotóxicas.

Los investigadores, quienes evaluaron los efectos de la sucralosa en las pulgas de agua, llegaron a la conclusión de que: «la exposición de la sucralosa puede inducir mecanismos neurológicos y oxidativos con consecuencias potencialmente importantes en el comportamiento y fisiología animal».5 Como informó GreenMedInfo:6

"Al igual que muchos nuevos patentados químicos liberados en el mercado sin los estudios adecuados de pre-aprobación de seguridad, no sabemos si esta investigación toxicológica será aplicable a exposiciones humanas...

Este... estudio es el primero en existencia para observar su efecto sobre la enzima acetilcolinesterasa, que se encuentra en todos los animales".

Es importante averiguar las consecuencias de la exposición a la Splenda lo más pronto posible, ya que se han detectado los productos químicos en las aguas residuales municipales y aguas superficiales, tanto en los Estados Unidos como en Europa.7

Splenda Eleva los Niveles de Insulina

Lejos de ser una sustancia inerte, la investigación también muestra que Splenda afecta a la respuesta de la insulina en su cuerpo. Cuando los participantes del estudio tomaron una bebida endulzada con Splenda, sus niveles de insulina aumentaron un 20 % más alto que cuando consumieron solo agua antes de tomar una prueba de tolerancia a la glucosa.8

También, los niveles de azúcar en la sangre alcanzaron su punto máximo en el nivel superior, «Así que el endulzante artificial se relacionó con una mayor respuesta a la glucosa e insulina en la sangre», señalaron los investigadores, añadiendo que:9

"Aunque hemos encontrado que la sucralosa afecta a la respuesta de la glucosa y la insulina al consumo de glucosa, no sabemos el mecanismo responsable. Hemos demostrado que la sucralosa tiene un efecto. En las personas obesas sin diabetes, hemos demostrado que la sucralosa va más allá de solo algo dulce que pone en su boca sin otras consecuencias.

Lo qué todo esto significa para la vida cotidiana aún es desconocido, pero nuestros resultados subrayan la necesidad de realizar más estudios. Ya sea si estos efectos agudos de la sucralosa influirán o no en la forma en que nuestros cuerpos controlan el azúcar a largo plazo, es algo que necesitamos saber".

Los Endulzantes Artificiales Confunden a su Metabolismo

Cuando come algo dulce, su cerebro libera dopamina, lo cual activa el centro de recompensas del cerebro. También es liberada la hormona leptina, reguladora del apetito, la cual eventualmente informa a su cerebro que está «lleno» una vez que ha consumido una cierta cantidad de calorías.

Sin embargo, cuando se consume algo que tiene un sabor dulce pero que no contiene ninguna caloría, como un endulzante artificial, sus vías cerebrales del placer son activadas por el sabor dulce. Sin embargo, no hay nada para desactivarlo ya que las calorías nunca llegan.

Básicamente, los endulzantes artificiales engañan al cuerpo haciéndole creer que va a recibir el azúcar (calorías), pero cuando el azúcar no entra a su cuerpo continúa haciendo señales de que necesita más, lo que ocasiona antojos de carbohidratos.

Contrario a las afirmaciones de la industria, la investigación en los últimos 30 años—incluyendo varios estudios prospectivos en grupos de edad a gran escala—ha demostrado que los endulzantes artificiales estimulan el apetito, aumentan los antojos de carbohidratos y producen una variedad de disfunciones metabólicas que promueven el almacenamiento de grasa y aumento de peso—lo cual a menudo es una gran sorpresa para los investigadores.

Por ejemplo, una revisión realizada en el 2010 publicada en Yale Journal of Biology and Medicine reveló la correlación entre un mayor uso de endulzantes artificiales en los alimentos y bebidas, y el correspondiente mayor nivel de obesidad. En este estudio se incluyeron más de 11 650 niños entre 9 a 14 años. Cada porción diaria de bebida dietética se vinculó con un mayor índice de masa corporal (IMC) de 0.16 kg/m2.

Puede ver las tendencias por usted mismo en el gráfico siguiente de Yale Journal of Biology and Medicine, el cual claramente refuta las afirmaciones de la industria de las bebidas endulzadas artificialmente de que las sodas de dieta ayudan a la pérdida de peso.

¿Existirán Endulzantes Artificiales Más Seguros?

Recomiendo evitar los endulzantes artificiales de cualquier tipo, ya que cada uno está relacionado con sus propios riesgos. El aspartame es quizás el más peligroso de todos. Por lo menos es uno de los más utilizados y tiene el mayor número de informes de efectos adversos. También hay cientos de estudios científicos que demuestran sus efectos nocivos.

El alcohol de azúcar es otra opción en el mercado. Ellos pueden ser identificados como «ol» al final de su nombre, tal como glucitol, xilitol, sorbitol, maltitol, manitol, glicerol, y lactitol. No son tan dulces como el azúcar y contienen menos calorías, pero no están libre de calorías. Así que, no se confunda con la etiqueta de «sin azúcar» en los alimentos que contienen estos endulzantes.

Una de las razones por la que el alcohol de azúcar proporciona menos calorías que el azúcar, es porque no es absorbido completamente por el cuerpo. Debido a esto, comer demasiados alimentos que contienen alcohol de azúcar puede ocasionar gases abdominales y diarrea. También, es digno de mención que el maltitol, un alcohol de azúcar de uso común, aumenta el azúcar en la sangre, casi tanto como una nueva papa con almidón.

En comparación, el xilitol no tiene un gran efecto sobre el azúcar en la sangre, así que desde ese punto de vista, puede ser una mejor opción. Con moderación, un poco de alcohol de azúcar puede ser una mejor opción que los endulzantes artificiales como el aspartame y Splenda.

De varios de los alcoholes de azúcar, el xilitol es uno de los mejores. Cuando es puro, los posibles efectos secundarios son mínimos, y en realidad aporta algunos beneficios, tales como combatir la caries dental.

En general, yo diría que el xilitol es razonablemente seguro, e incluso probablemente un endulzante ligeramente beneficioso. Como nota al margen, el xilitol es tóxico para los perros y otros animales, así que asegúrese de mantenerlo fuera del alcance de las mascotas de la familia).

Dicho lo anterior, dos de los mejores sustitutos del azúcar provienen del reino vegetal: la Stevia y el Luo Han Guo (también escrito como Luo Han Kuo). La stevia es una hierba muy dulce derivada de la hoja de la planta de stevia de América del Sur, se vende como un suplemento. Es completamente segura en su forma natural y se puede utilizar para endulzar la mayoría de los platillos y bebidas.

La Luo Han Kuo es similar a la Stevia, pero es un poco más caro y más difícil de encontrar. En China, la fruta Luo Han se ha utilizado como endulzante durante siglos, y es aproximadamente 200 veces más dulce que el azúcar.

Cómo Liberarse de los Endulzantes Artificiales

La mejor opción de todas es liberarse de las garras de los endulzantes artificiales, que inicia al eliminar los antojos de azúcar. Si no tiene antojo de algo dulce, es probable que no tenga el deseo de buscar un endulzante artificial.

En primer lugar, yo recomiendo probar una técnica de psicología energética llamada Turbo Tapping, que ha ayudado a muchos «adictos a las sodas» a abandonar sus hábitos, y debería funcionar para cualquier tipo de antojo dulce (o antojo a sodas de dieta) que pueda tener. Algunos otros trucos para tratar de eliminar los antojos de azúcar:

Hacer ejercicio: Cualquier persona que haga ejercicio intensamente de forma regular sabrá que cantidades significativas de ejercicio cardiovascular son una de las mejores «curaciones» para los antojos de alimentos. Siempre me sorprende cómo mi apetito, especialmente para los dulces, disminuye drásticamente después de un buen entrenamiento.

Creo que el mecanismo está relacionado con los niveles de insulina dramáticamente menores que se producen después de hacer ejercicio. Además, si come azúcares o frutos durante el momento de hacer ejercicio, sus niveles de azúcar no aumentarán a medida de que se metabolizan como combustible

Café orgánico negro: El café es un poderoso antagonista del receptor opioide, y contiene compuestos tales como cafestrol—encontrado en abundancia tanto en el café con cafeína como en el descafeinado—los cuales pueden unirse a sus receptores opioides, ocuparlos y esencialmente bloquear su adicción a otro alimento que libere opioides.10,11 Esto podría reducir profundamente el poder adictivo de otras sustancias, tales como el azúcar.

Sabor ácido, tal como es el de las verduras cultivadas, además ayuda a reducir los antojos de dulces. Esto es doblemente beneficioso, ya que las vegetales fermentadas también promueven la salud intestinal. Asimismo, puede tratar de agregar limón o jugo de lima al agua.

¡Sea el primero en escribir un comentario!

---ooOoo---