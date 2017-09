Siete años, un plantón y el Gobierno de Chihuahua sigue sin responder demanda de vivienda

**Antorchistas reclaman de las autoridades su responsabilidad para garantizar el derecho a la vivienda.

La Crónica de Chihuahua

11 de septiembre, 15:00 pm

Chihuahua, Chih.- Antorchistas de los municipios de Cuauhtémoc, Chihuahua y Delicias, se manifestaron nuevamente frente a la Secretaría de Desarrollo Urbano y sus delegaciones municipales, para que responda esta oficina a la demanda legítima de 400 familias que desde hace 7 años solicitan un predio para construir su vivienda, predios sorteados, enganchados, en proceso de pago, pero que no han sido entregados.

Los más añejos son los 150 solicitantes de Delicias, en donde los hay que comenzaron los trámites tras la primera promesa de las autoridades locales, en su caso pagaron ya el enganche y han realizado pagos mensuales; en Cuauhtémoc, Chihuahua y Parral, son 150, 100 y 100, de igual modo, unos pagaron ya su enganche y mensualidades, en todos los casos agotaron los trámites oficiales solicitados por la oficina estatal y municipales – incluso los agregados conforme avanzaban las negociaciones – o los han repetido y, en todos los casos, estas 400 familias, principalmente – pues hay de todo, familias, jubilados -, pagan renta o viven con familiares y amigos esperando a que el anhelado terreno para empezar a construir su casa, sea una realidad.

Desde hace 7 años se ha incluido esta solicitud de terrenos para vivienda en los pliegos petitorios estatales anuales que ha realizado el Movimiento Antorchista, en el 2014 incluso se arrancó del entonces gobernador César Duarte Jáquez, el compromiso de cumplir cabalmente con esto, luego de un obligado plantón de 19 días en la Plaza Hidalgo, frente al edificio del gobierno estatal, como una medida para presionarlo pues no daba visos de solución.

Con la llegada de otra administración al estado de Chihuahua, parece haberse dado un retroceso pues los trámites, ya cumplimentados, deben, de acuerdo con los ya no tan nuevos funcionarios – con ya casi un año en ejercicio -, repetirse.

“Lo que nos están diciendo es que debemos esperarnos a que la Secretaría de Desarrollo Urbano revise los proyectos en cada municipio, cuadernillos técnicos que ya habían sido revisados; si la anterior administración tuvo alguna falla u omisión, no es nuestra responsabilidad, nosotros hemos cumplido”, indicó por la dirigencia estatal de Antorcha Pilar Muñoz Márquez, dirigente Antorchista del Seccional Centro.

“Una manera de que el pueblo se desorganice, de que se divida y de que cada quien jale por su lado es resolviendo sus problemas de manera individual, alargando la solución a las peticiones: esa es un arma muy eficaz del gobierno para dividir al pueblo organizado”, indicó Juan Santiago Tolentino, dirigente en el Seccional Sierra.

En Delicias se ha dicho que se deben revisar los documentos, en Cuauhtémoc que el terreno donado por un granjero menonita sobrepasa en extensión al fundo del municipio por lo que se dificulta el trámite legal, en Parral que no hay servicios básicos argumentó la pasada administración municipal y en Chihuahua la Secretaría argumentó que hubo dificultades con los pagos a los ejidatarios, pagos que se habían realizado. Argumentos o excusas no han faltado, el resultado sigue siendo el mismo: 400 familias que legalmente tramitaron y agotaron las medidas para hacerse de una casa, no tienen nada en las manos.

Las 400 familias se han negado a desintegrarse y, por el contrario, el número aumenta. Contrario a lo que se espera con estas tácticas dilatorias, afirmaron dirigentes y colonos Antorchistas, con la dirección del Movimiento Antorchista de por medio, este grupo se ha negado a disolverse y persiste en el empeño de que cumplan las autoridades con su obligación a garantizar el derecho a la vivienda de todos los mexicanos, como lo marca la Constitución Política de este país.

El Comité Estatal del Movimiento Antorchista en Chihuahua, hace del dominio público que los Antorchistas continuaremos manifestándonos cada semana, esta fue la tercera ocasión en que simultáneamente protestamos y hacemos pública la problemática en Cuauhtémoc, Chihuahua y Delicias, y de ser necesario llegaremos a realizar otro plantón si nuevamente, como parece ser la línea oficial, se nos quiere dar largas para solucionar nuestra justa y legal demanda de vivienda.

¡Sea el primero en escribir un comentario!

---ooOoo---