Sicarios atacan con machetes a antorchistas que resguardan predio destinado a unidad deportiva en Morelia

**Gobierno de Michoacán debe hacer respetar la ley, mantener la paz y la seguridad de los ciudadanos.

La Crónica de Chihuahua

14 de enero, 13:21 pm

Morelia, Michoacán.- Este día, un grupo de sicarios atacó con machetes a los antorchistas que resguardan un predio que fue invadido por una banda de fraccionadores, espacio que fue destinado a una Unidad deportiva en la zona del cerro del Quinceo de la ciudad de Morelia.

Durante varias semanas, el Comité Estatal del Movimiento Antorchista de Michoacán ha estado denunciando públicamente que una banda de fraccionadores de predios se ha apoderado por la fuerza de un predio entregado en comodato por el gobierno del estado para la edificación de una Unidad Deportiva.

Durante todas estas semanas se ha mantenido un diálogo permanente con el secretario de Gobierno, Armando Hurtado Arévalo, diálogo en el que el funcionario ha asegurado que el gobierno del estado no permitirá la consumación del atraco y que actuará en consecuencia. No obstante, hasta ahora, nada se ha cumplido.

El Movimiento Antorchista durante varias semanas ha estado denunciando públicamente que el despojo es la acción de una banda peligrosa que ha cometido muchos delitos y se mantiene impune y han señalado con nombre y apellidos que las cabezas visibles de la pandilla son María Aidé Yépez Rangel y Manuel Rodríguez Valencia y sorprendentemente no se procede en contra de ellos.

Ahora -jueves 14 de enero, alrededor de las dos de la tarde, los pandilleros, armados de machetes, han arremetido contra un grupo de ciudadanos pacíficos que han estado haciendo guardia en el predio mencionado. Es evidente que la furia de los malhechores se debe a que el grupo de antorchistas en el que había hombres, mujeres y jóvenes, a que sólo con su presencia les han estado estorbando una escandalosa venta de lotes que no les pertenecen.

El Antorchismo nacional y estatal, advierten a las autoridades y a la Opinión pública que si bien es cierto que en esta ocasión no ha habido ninguna persona lastimada, esta puede ser la primera de otras acciones violentas que cuesten vidas. "En consecuencia, es obligación del gobierno del estado hacer respetar la ley y mantener la paz y la seguridad de los ciudadanos pacíficos."

En previsión de boletines o trascendidos que pretendan torcer los hechos, se informa que no se trató, en ningún momento, de un enfrentamiento, "nuestros compañeros no fueron al sitio en el que se asientan los invasores, no aparecen armados en ninguna fotografía y le recordamos a todo el público de buena fe que desde que se inventaron los enfrentamientos se acabaron las agresiones", aseguró en comunicado oficial del Antorchismo Michoacano.

