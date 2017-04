“Si no hay verga, no hay violación”, dice Marcelino Perelló en radio y cancelan su programa

**Radio Unam sacó del aire el progframa del ex líder del movimiento estudiantil del 68, por "normalizar la violencia y oponerse al concepto de equidad e igualdad de género”.

8 de abril, 22:18 pm

Ciudad de México (apro).- Radio UNAM anunció la cancelación del programa Sentido Contrario, conducido por el exlíder del movimiento estudiantil del 68, Marcelino Perelló Vals, por fijar una postura misógina que “atenta” contra el espíritu de la emisora y de la institución académica, “al normalizar la violencia y oponerse al concepto de equidad e igualdad de género”.

La emisora señaló en un comunicado que Perelló Vals minimizó los casos documentados de abusos y agresiones sexuales en contra de las mujeres mexicanas, al asegurar que “si no hay verga, no hay violación”.

Y es que el pasado 28 de marzo el también académico de la Facultad de Ciencias dio su opinión en su programa sobre el amparo concedido a Diego Cruz, uno de los jóvenes conocidos como “Los Porkys” acusados de pederastia y abuso sexual contra Daphne Fernández en enero de 2014. Según dicho amparo, la Fiscalía de Veracruz no acreditó diversos elementos del delito de pederastia, como son el estado de indefensión de la víctima, el abuso sexual y la intención lasciva de satisfacer un apetito sexual.

Al respecto Perelló Vals dijo entre risas:

“Supongo que (Diego Cruz) consideró que la chava estaba muy buena y era metible”.

Después, se dio tiempo para dar su punto de vista sobre el caso y afirmó que se ha exagerado y generado “un desmadre estrepitoso”.

“Tampoco eso de que te metan los dedos es para armar un desmadre estrepitoso (…). O sea, la violación implica necesariamente verga, si no hay verga, no hay violación. O sea con palos de escoba, dedos o vibradores no hay violaciones; hay una violación a la dignidad si tú quieres, pero de esas hay de muchos tipos, igual que si te embarran la cara con mierda de caballo”, sustuvo.

Afirmó también que la violación sí existe, especialmente hacia las “viejas cuero”, y fue más allá al asegurar que los abusos sexuales pueden llegar a generar placer a las víctimas.

“Hay mujeres que sólo han sentido un orgasmo cuando son violadas. Eso es algo registrado en la literatura especializada. Cuando no hay culpa, es decir, cuando te violan entonces tú no tienes ninguna responsabilidad. Te violaron, entonces gozas”, dijo.

Las declaraciones de Perelló Vals generaron indignación en las redes sociales, y usuarios exigieron una explicación a la máxima casa de estudios.

En respuesta, el escritor Benito Taibo, director de Radio UNAM, condenó las palabras del exlíder estudiantil y más tarde emitió un comunicado en el que anunció la cancelación “de forma inmediata” del programa del exlíder estudiantil.

La cancelación, detalló en l comunicado, obedece a que las expresiones del conductor titular de este espacio en Radio UNAM “atentan contra el espíritu de esta emisora y de la Universidad Nacional Autónoma de México, al normalizar la violencia y oponerse al concepto de equidad e igualdad de género”.

Además del lenguaje misógino y sexista utilizado, Radio UNAM recalcó que el discurso de Marcelino Perelló se opone a los valores promovidos por la casa de estudios.

“Radio UNAM promueve los valores universitarios y reitera su compromiso con la libertad de expresión a favor de la equidad y contra la violencia de género”, subrayó en su comunicado la emisora.

“Fue de mal gusto”

En su cuenta de Facebook y en respuesta de los múltiples comentarios recibidos por sus dichos, Marcelo Perelló reconoció que fue de “mal gusto” la exprexión que usó sobre el caso Daphne Fernández: “Supongo que (Diego Cruz) consideró que la chava estaba muy buena y era metible”.

Sin embargo, ratificó sus demás declaraciones: “Reivindico el derecho al piropo y al requiebro. La introducción de objetos o dedos en los orificios del cuerpo ajeno no está tipificado en ningún caso como violación. Ya sé que mis opiniones no son populares en los tiempos que corren ni son ‘políticamente correctas’, pero no por ello renunciaré a ellas”.

