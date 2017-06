Si Mancera no cumple a desalojados de La Ciénega, 20 mil alzaremos la voz el 17 de julio: Gloria Brito

El lugar más caliente de la Tierra es Mexicali, Baja California

**Mientras que para el Valle de la Muerte (California), los gringos ostentan un récord de 56.7° C (134° F), en San Luis Río Colorado, Sonora, se registraron 58.5º C en 1966, y ese mismo año en El Riíto, municipio de Mexicali, fueron 60° C.