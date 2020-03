Serbia acusa a la UE: «La solidaridad europea no existe. China es la única solidaria»

** La Comisión Europea rechaza una demanda de material sanitario de Belgrado, tras limitar las exportaciones por el coronavirus.

23 de marzo, 09:10 am

El presidente de Serbia, Aleksander Vucic, se dirige a la nación con motivo de la crisis del coronavirus. EFE

Serbia, que es país aspirante al ingreso en la UE, clama contra las restricciones a la exportación médica impuestas por los Veintisiete por la pandemia del coronavirus. El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, ha clamado contra la Unión Europea, en un discurso insólito por su contundencia. «La solidaridad internacional no existe. La solidaridad europea no existe… es puro cuento. Los únicos que nos ayudan son nuestros amigos de la República China», afirma Vucic, quien ha solicitado ayuda médica a la UE sin éxito.

«Envié una carta y tenía grandes expectativas y no se cumplieron. Como sabéis nos han vetado como receptores de material médico. He pedido ayuda a mi amigo, hermano, Xi Jinping. Para la UE no somos lo suficientemente buenos», ha dicho Vucic, visiblemente enfadado por la resolución de la UE de limitar las exportaciones de material médico.

«Esa resolución la hacen quienes vienen a darnos lecciones y nos dicen que no hemos de comprar bienes de China porque los suyos son de mejor calidad y es competencia desleal. Cuando todo va bien, les interesa el dinero de Serbia y quieren vendernos su productos. Cuando hay dolor y sufrimiento, el dinero de Serbia no sirve», ha declarado Vucic. China sí facilitará el material requerido a Serbia.

«Hemos pedido todo a China, hasta que nos envíen médicos», ha reconocido Vucic. El presidente de Serbia, país balcánico de mayor tamaño que aspira a ingresar en la UE, ha concluido con elogios a China y su presidente. «Créanme encontraré la manera de agradecérselo a China».

