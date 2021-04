Sequía y 4T azotan al Valle del Mayo

**Acá, alrededor del 40% de los campos agrícolas se quedaron sin poder sembrar debido a la falta de agua en los distritos de riego que dependen del agua que autoriza la Conagua.

La Crónica de Chihuahua

24 de abril, 11:29 am

Por: Daniel Barrón Torres

El titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) José María Martínez Rodríguez acaba de dar a conocer la alarmante situación que atraviesa el estado de Sonora por la falta del vital líquido: “en este momento el sistema general de presas del estado se encuentra en el 49% de su capacidad… el régimen de precipitaciones del año pasado dejó un almacenamiento que ayudó a que fuera exitoso el ciclo agrícola 20-21; sin embargo, las nuevas extracciones de agua que se han estado realizando no se están compensando con los requerimientos que exigirá el ciclo agrícola 21-22”.

De manera general, la Conagua alerta pues como en foco rojo la precaria situación de falta de agua en el estado, las 9 presas que abastecen de agua a las grandes ciudades del estado se encuentran todas por debajo del 50% de su capacidad de almacenamiento. Esto por supuesto impacta de manera directa a los hogares, pero, en mucha mayor escala se afecta el sector productivo del que subsistimos todos por igual, afecta la ganadería, las procesadoras y empacadoras y por supuesto al sector agrícola.

Quienes le saben al tema porque lo padecen han manifestado que tan sólo en el Valle del Mayo alrededor del 40% de los campos agrícolas se quedaron sin poder sembrar debido a la falta de agua en los distritos de riego que dependen del agua que autoriza la Conagua; es decir, que algo así como 38,818 ha de campo productivo está totalmente parado, atado de manos, sin poder producir. Lo que se traduce en una pérdida económica de alrededor de 1,406 mdp para la zona sur de Sonora y la economía estatal y nacional, puesto que gran parte de las cosechas de esta zona se comercializan con otros sectores productivos. A la par la falta o reducción de las cosechas del campo sonorense merman la capacidad productiva del sector ganadero pues sus animales dependen de las pasturas del campo y de que haya agua suficiente.

Tenemos pues por una parte que los bolsillos de los grandes, pequeños y medianos productores agrícolas y ganaderos sufrirán un golpe duro a su economía, pero, por otro lado y aquí los más preocupante, ¿cómo afecta esto a las familias trabajadoras de Navojoa, Etchojoa, Huatabampo?, les afecta de manera directa a su de por si endeble economía, miles de familias se ven sin trabajo y sin oportunidades para vivir en sus municipios debido a la falta de trabajo en el campo. En Huatabampo el 36% de su economía se basa en la agricultura, Etchojoa considerado dentro de los 5 municipios más pobres del estado cerca del 48% de los ciudadanos vive del trabajo en el campo y Navojoa, aunque se ha venido desarrollando en el sector servicios más ampliamente sus mercados dependen en gran medida de lo que produce la tierra y la domesticación de ganado. Hay quienes dicen es la peor sequia en al menos 40 años que está azotando al estado.

Un trabajador promedio del campo en esta zona del estado viene ganando entre 800-900 pesos de lunes a sábado, lo que es entre 140 o 150 pesos diarios desde que sale el sol hasta que cae la tarde. Con estos salarios, ¿cree usted que se puede vivir decentemente?, y que no nos vengan los profesionales de la superación profesional con su típico rollo guango de: eres pobre porque no te esfuerzas. Se los comento a secas muchos de esos ideólogos de los hipócritas capitalistas nunca en su vida han tomado una pala o siquiera saben cómo cortar un tomatillo.

Primero la crisis económica, después el Covid, ahora la sequía en el Valle del Mayo y rematamos con la autodenominada Cuarta Transformación (4T). Al pueblo sonorense le ha llovido sobre mojado obligando a cientos de familias a emigrar a las zonas más prosperas como Nogales, Hermosillo o los EE. UU., y los hay también quienes en su afán de brindarles comodidad a sus familias deciden hacerse de dinero fácil por medio de la delincuencia organizada.

Por supuesto sería injusto y cobarde echarle la culpa de todo a los artífices de la 4T sobre los males que aquejan a nuestro estado y a gran parte del país, lo que sí está en sus justos términos es señalar las políticas equivocadas que han venido ahondando los problemas en muchos sectores de la población como lo es la cancelación de programas universales que beneficiaban directamente a la población como: Prospera, 17 programas de apoyo al campo, Seguro Social, Guarderías Infantiles, Comedores Comunitarios, reducción del ramo 23 para estados y la joya de la corona que tal vez usted no conozca hace una semana que a través de un comunicado WhatsApp se le ha notificado a maestra de educación inicial modelo Conafe que se han quedado sin trabajo, es casi seguro que madres embarazadas y niños pequeños del área rural de Huatabampo se queden sin ningún tipo de educación u orientación.

Desde nuestra trinchera de lucha que nos ha proporcionado la única organización con arraigo en la gente pobre de México que es el Movimiento Antorchista hacemos el llamado a la población y a todos los sectores azotados por la sequía, la covid y la 4T a que juntos alcemos la voz y exijamos a quienes llevan las riendas de la nación para que se de solución a nuestros problemas, de otra manera ignorar nuestra realidad nos condenara a perecer juntos.

Termino mencionando a propósito de la temporada electoral que los equipos de campaña de los candidatos a la gubernatura deberán pensar mejor sus propuestas de campaña, los sonorenses están más atentos a las propuestas de campaña, la realidad y las mentiras con que los han tratado anteriormente les han enseñado que la burra no era arisca, sino que la hicieron a punta de palos. Y no vaya ser que comentan errores como los de Alfonso Durazo que en gira por Huatabampo menciono haber logrado la gestión de más agua para un segundo ciclo agrícola. Lo que evidencio dos cosas no sabe de agricultura y la otra que es brujo, de otra manera no entiendo de donde traerá más agua al Valle del Mayo, salvo que pida a los dioses por medio de la danza de la lluvia.