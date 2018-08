Sensual y emprendedora: la modelo rusa de tallas grandes revela su secreto del éxito

**La modelo rusa 'plus size' Yulia Ribakova te va a sorprender. No te pierdas lo que le ha contado en exclusiva a Sputnik.

17 de agosto, 09:06 am

Hace poco Ribakova se vio envuelta en una situación muy comprometedora en el Festival de Cine de Cannes. Justo cuando la modelo de tallas grandes posaba delante de los fotógrafos, otro invitado pisó accidentalmente la cola de su vestido.

La falda se le cayó y la joven se quedó en ropa interior delante de los presentes. A pesar de todo, la propia Yulia se lo tomó con buen humor y hasta publicó el vídeo del momento en su cuenta de Instagram.

Ribakova destaca que para ella el modelaje es un mero ’hobby’. A menudo acepta únicamente ofertas de compañías extranjeras para trabajar como modelo no porque pretenda hacer carrera en este campo, sino por el amor que siente por sí misma y su cuerpo. Y agrega que la mayoría del tiempo se lo dedica a LF Media, empresa de la que es cofundadora.

Sputnik habló con Yulia sobre este episodio en Cannes y las dificultades con las que se encontró en su camino hacia el éxito en los negocios. Además, nos describió a su hombre ideal.

— Usted dice que nació en una familia bastante pobre. Ahora lidera el ’holding’ LF Media, que, hasta donde sabemos, incluye una revista, un centro de producción, una agencia para organizar eventos, un salón de belleza, ¿no nos dejamos nada?, ¿cómo consiguió abrirse paso en el mundo del espectáculo?, ¿dónde estudió?

Sí, nací en una pequeña ciudad de Stávropol, al suroeste de Rusia, en una familia humilde, algo muy frecuente en Rusia, por desgracia. Crecí sin mi padre. Mi madre trabajaba como ingeniera en una granja avícola y todo el peso de nuestra educación y cuidado caía sobre sus espaldas. Trabajaba literalmente sin descanso, lo que le acabó ocasionando un infarto.

Entonces yo tenía 12 años y tuve que ponerme a trabajar. Vivíamos modestamente, pero con amor. Recientemente decidí conocer a mi padre. Pude encontrar a mis hermanastros y conocerlos, pero, por desgracia, papá ya no estaba vivo, murió hace 15 años. Por cierto, en la escuela no era tan perseverante, no era buena estudiante. Además, en mi rendimiento académico influía el hecho de tener que estar trabajando siempre.

Pero ahora repongo activamente las lagunas de conocimiento. Constantemente leo libros, hago cursos en línea, tengo profesores particulares. Ahora no hay quien me pare, continuamente quiero aprender cosas nuevas. Pero oficialmente, claro, solo tengo la educación básica.

El estudio de belleza lo tuve que cerrar, no todos los proyectos se convierten en un éxito enseguida. El error estaba en la ubicación, cuando encuentre un lugar más adecuado y más cerca del centro de Moscú, abriré de nuevo el estudio.

— A los 20 años ganó su primer millón ¿cómo?

Ya llevaba viviendo dos años en la capital y había trabajado en varias cosas: camarera en dos establecimientos y vendedora. Buscaba electrodomésticos (entonces no se había desarrollado la venta en línea) y los vendía en otras áreas y ciudades, me di a conocer rápidamente, y cada vez tenía más encargos, así que acumulé literalmente en dos meses mi primer millón ¡y estaba muy contenta! Creo que desde que era niña se me ha dado bien vender. Vendía de todo a todo el mundo, incluso a mi abuela y a sus amigas: tocaba el piano por dinero. Daba miniconciertos y las entradas me las compraban en una semana.

— ¿Con qué dificultades se encontró en su camino al éxito?

Sabe, hace poco hice un curso de formación enfocado a aumentar las ganancias y aumentar el flujo de ingresos. Entonces, había que escribir en una hoja las situaciones negativas relacionadas con el dinero y solo en ese momento me di cuenta de cuánto estaba perdiendo. Las dificultades eran las mismas: en esencia, la falta de dinero y las personas que no cumplían los acuerdos. Y en cierto sentido, después de cada pérdida, comenzaba todo no de cero, sino incluso con déficit negativo.

— ¿Siempre usó tallas grandes? ¿En qué momento empezó a estar orgullosa de su aspecto físico? Muchas chicas gorditas se avergüenzan de sus formas, ¿qué consejos les daría?

No, en general, antes de llegar a Moscú pesaba 46 kg y antes de los embarazos, a los 23 años pesaba 56-58 kg.

Todo cambió después del parto, y, por supuesto, estaba molesta, ahora me doy cuenta de que este pensamiento estereotipado era un obstáculo para aceptarme a mí misma. Salí del hospital con 109 kg, y ni siquiera quería vivir debido al exceso de peso. Me cuidé seriamente y llegué a perder casi 40 kg. Pero no estaba satisfecha con el resultado. Y por todos los medios, traté de luchar contra lo que yo pensaba que eran defectos.

Luego llegó el momento de reconocer que este es mi cuerpo, y que yo misma lo llevé a ese estado. Una vez me acepté como tal, dejé de enojarme, finalmente logré sentirme auténtica, y entender si lo que realmente quería era estar delgada o simplemente amor.

Y bueno, evidentemente, lo que me faltaba era amor. No tenía a nadie a quien amar, y esperar que alguien sintiera ese sentimiento no tenía sentido, así que comencé a quererme a mí misma. Y me empezaron a ocurrir cambios globales.

Ahora, en mis seminarios web, enseño a las chicas esta habilidad,¡apreciarse y amarse! Solo después de eso, comenzarás a cuidar de ti misma, de tu cuerpo, y el resultado será inmediatamente visible. Entre hacer gimnasia porque «es necesario» o porque «quiero ayudar a mi cuerpo a estar en forma» hay una gran diferencia.

Lo de perder peso no me funcionó al final, pero poner mi cuerpo en orden y en forma ¡lo logreé! Ahora adoro mi cuerpo y me siento orgullosa de mí misma.

— ¿Cómo se mantiene en forma? ¿Le gustaría cambiar algo de usted?

¡Tengo una gran lista de tareas de cuidado corporal que van desde masajes hasta entrenamientos completos! Estiramientos, yoga, ’fitness’, natación… Me temo que mi Instagram va a explotar si empiezo a publicar todos mis entrenamientos. Pero créanme, son muchos, e incluso en casa hago ejercicios con el disco giratorio, que, por cierto, es el mejor instrumento ¡para conseguir una cintura perfecta!

