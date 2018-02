Se volverán a manifestar, docentes del Sindicato de Telebachilleratos en Chihuahua

**Los profesores exigen el cese inmediato y que se reviertan los despidos injustificados y la represión que sufren a manos de la directora de Telebachilleratos.

La Crónica de Chihuahua

5 de febrero, 12:00 pm

**El secretario de Educación, Pablo Cuarón Galindo, los dejó plantados en una audiencia que les programó. **Y para rematar el desaire, el director de Gobernación, Joel Gallegos Legarreta, se levantó de la mesa y dejó a los inconformes con la palabra en la boca.

Chihuahua, Chih.- Los profesores de los Telebachilleratos del estado se volverán a manifestar en el centro de la capital, porque las autoridades no sólo no han resuelto su petición más sentida, de que cesen y se reviertan los despidos arbitrarios, sino que se han negado a dialogar con los inconformes.

En el programa radiofónico “Ecos de Mirabal”, el dirigente estatal de Antorcha Magisterial, profesor Faustino Hernández Santiago, fue entrevistado en relación a la lucha que están librando los integrantes del Sindicato de Trabajadores al servicio del Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachilleratos (SPAyT), por contrarrestar la campaña de hostigamiento en su contra por parte de la directora de este subsistema educativo, y por mejorar sus condiciones laborales.

Hernández Santiago informó que, contrario a lo que el mismo secretario de Educación y Deporte del estado, Pablo Cuarón Galindo, declaró ante los medios, todavía no hay ningún acuerdo entre los docentes y las autoridades, porque en una reunión a la que el mismo funcionario iba a asistir, Cuarón no se presentó. “Tan es así, que el director de Gobernación del Estado, Joel Gallegos Legarreta, se levantó de la mesa de las negociaciones y con ello dio por terminada la reunión”, maniobra con la que se dejó a los integrantes del sindicato con la palabra en la boca. “Prácticamente se pusieron en una postura de represión”, dijo el representante magisterial. No sólo no nos quisieron escuchar, sino que, indignado el señor, se levantó, y ya no se nos resolvió nada”.

Tampoco es cierta, añadió Faustino Hernández, la otra afirmación de Pablo Cuarón, de que no hubo despidos entre los agremiados al sindicato. Después de la protesta masiva realizada la pasada semana, con la que maestros de Preparatoria Abierta y Telebachillerato solicitaron la destitución de la directora del nivel, Liliana Rojero, por el despido injustificado de tres coordinadores, varios directores y maestros, el secretario de Educación y Deporte, contradijo esa denuncia pública y aseguró que “se trató de contratos que llegaron a su fin y no se renovaron”.

Y al respecto, Faustino Hernández recordó que ellos ya no tienen contratos, que los contratos se los estaban dando y renovando cada seis meses en el sexenio antepasado. Con la pasada administración estatal, las plazas les fueron reconocidas y se les prometió que serían afiliados a Pensiones Civiles del Estado, con servicio médico, préstamos, jubilación, etcétera, a cambio de descontarles el 12 por ciento de su salario, pero sólo esto último (el descuento del 12 por ciento de sus cheques) es lo que les han cumplido, porque el servicio médico lo reciben a través del Ichisal, que no es de la calidad que les prometieron.

Ante la actitud de cerrazón de la autoridad educativa, el dirigente manifestó que “nosotros nos mantendremos firmes y unidos, y no descartamos que tengamos que recurrir de nueva cuenta a la movilización pública, a las manifestaciones a las que nos da todo el derecho la Constitución”, para dar a conocer al pueblo de Chihuahua la realidad de estos profesores tan golpeados, tan faltos de casi toda prestación, y agobiados por la represión.

