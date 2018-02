Se prepara Antorcha para participar en las elecciones

**Los antorchistas del municipio elegirán al candidato que asegure la atención real a los más pobres de Chihuahua. ** “Y mientras, a seguir trabajando en el crecimiento 1X1X1, porque esto no va a cambiar hasta que seamos partido”.

La Crónica de Chihuahua

20 de febrero, 21:49 pm

Chihuahua, Chih.- El Movimiento Antorchista en el municipio de Chihuahua se prepara para participar en la elección del próximo 1ero. de julio del 2018, para renovar la Presidencia Municipal, Cabildo y Sindicatura, así como los 5 distritos que corresponden a la capital del estado; “los antorchistas elegirán apoyar a aquellos candidatos que asegure la atención real a los más pobres de Chihuahua”, fue el acuerdo de los líderes de plenos del lugar.

El país entero necesita de una distribución equitativa de la riqueza que producen las mayorías y que van a los bolsillos de una rancia minoría, cultura y deporte para que niños, jóvenes y adultos se desarrollen a plenitud, salud, vivienda y educación de alta calidad y garantizada, “eso sólo será posible cuando sea el pueblo el que gobierne, por eso Antorcha busca ser partido político, sostenemos que somos la mejor opción porque representamos al pueblo y nuestros hechos lo demuestran”.

“Pero mientras eso no suceda, debemos participar de la democracia a la que tenemos derecho y obligación y el método por el cual queremos llegar a gobernar este país, y es por eso que nos preparamos para elegir a los candidatos que nos aseguren que resolverán las demandas del pueblo pobre y trabajador”, indicó el dirigente en el estado del Movimiento Antorchista, durante la reunión con plenistas capitalinos, ingeniero Lenin Nelson Rosales Córdova.

Afirmó que Antorcha no pelea beneficios para cúpulas como lo hacen los partidos políticos tradicionales, los viejos y los nuevos, “ahí está la Morena, ahí está el PRD, ahí está el PRI, ahí está el PAN… qué hacen, sólo promesas en las campañas de lo que van a hacer pero no hay un planteamiento concreto, no hay tampoco un eje rector para el primer año de una administración municipal, de las obras y acciones a realizarse por una nueva presidencia municipal”.

Al final de cuentas dijo, no hay un planteamiento realista, un plan de trabajo y por lo tanto no hay desarrollo; ejemplo es señaló, el corredor peatonal en la colonia más grande del sur de la ciudad de Chihuahua y que conecta con todas las que están alrededor de las faldas del Cerro Grande, el corredor de Vistas del Cerro Grande construido por la actual presidencia municipal, “aquí está muy bonito ahora con el corredor, pero no era el sueño de la gente, con lo que sueña la gente y cualquiera lo puede decir, es con lo que necesita para vivir bien, agua, drenaje, electrificaciones, pavimentaciones para esta enorme colonia en la que la mayoría de las calles son de terracería. Y eso no quiere decir que no queramos parques recreativos, también deben haberlos para que los jóvenes tengan con qué y dónde distraerse, pero además de establecer las prioridades, entonces también hay que invertirle más capital a desarrollar la cultura y el deporte de verdad, que no nada más sea para los altos niveles de la sociedad y para la gente de abajo no haya nada. Eso tampoco lo vemos en la mayoría de las administraciones municipales”.

Pueden haber acciones de un gobierno estatal de una administración municipal o hasta de un gobierno federal, que realmente promuevan y logren el desarrollo positivo de la sociedad, pero al no estar ligadas unas con otras esas acciones, al no haber tampoco la participación del colectivo, el desarrollo es perecedero pues no tiene continuidad ni se reafirma esa continuidad con una serie de acciones a la par concatenadas. Por eso el llamado a los plenistas antorchistas dijo, es a elegir al candidato que pueda resolver las necesidades de los sectores más pobres en la actualidad y trabajar para formar ese partido de los pobres que tanto necesita México.

Rosales Córdova llamó por último a los antorchistas del municipio de Chihuahua a razonar su voto para que sean beneficiados los más pobres, pero a no decaer y seguir trabajando hombro con hombro en la tarea de crecimiento 1X1X1 que se han impuesto los antorchistas de todo el país, para lograr ser ese partido político del pueblo.

