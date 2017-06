Se pospone marcha para el 12 de julio, anunció antorchismo queretano

**Tras dejar en claro que no confía en el gobierno estatal”, el líder estatal del Movimiento Antorchista, Jerónimo Gurrola, anunció que esperarán el regreso del mandatario, quien estará ausente, para que haya una respuesta a las demandas.

21 de junio, 21:03 pm

Querétaro.- Después de la reunión que sostuviera el líder antorchista, Jerónimo Gurrola Grave con el gobernador del Estado, Francisco Domínguez Servién y el secretario de Gobierno, Juan Martín Granados Torres, informó que se postergó la marcha contemplada para este 27 de junio.

Informó en rueda de prensa, acompañado del Comité Estatal del Movimiento Antorchista, tras dejar en claro que “no confía en el gobierno estatal” y esperarán el regreso del mandatario, quien estará ausente, a fin de que haya una respuesta concreta a las demandas, de ahí –dijo- se tomará la decisión de llevar o no a cabo la marcha donde participarán 15 mil antorchistas y que tentativamente se realizará el próximo 12 de julio.

“Por esta razón sabiendo que el señor gobernador no está, que anda haciendo sus gestiones para traer inversiones, según nos explicaban, hemos decido como Movimiento Antorchista estatal y regional, porque iba a ser regional, hacer la marcha para el 12 de julio en caso de que en una reunión programada para el día 10 de julio no haya un planteamiento completo”, mencionó el líder antorchisa en el Estado, Jerónimo Gurrola Grave.

Detalló que en dicho encuentro él dijo - Pancho Domínguez- que hay voluntad de atender y de resolver parte de los asuntos que le hemos propuesto, por lo que se espera que ésta sea plasmada en acuerdos para trabajar en favor de las familias que han venido padeciendo carencias que no les permite contar con una mejor calidad de vida.

“Nuestra propuesta fue muy sencilla, muy clara, que nos diga que sí y que no y en función de eso veremos, pero no pueden pasar los meses o los años y seguir en espera indefinida”.

Agregó que “no andamos buscando con quien pelear, siempre hemos manifestado nuestra disposición de diálogo, hemos sido extremadamente pacientes, y seguimos en esa postura”.

Finalmente, Gurrola Grave indicó que si en la próxima entrevista no hay una propuesta por el señor gobernador, para el día 10 nos veremos obligados a hacer nuestra protesta, alzar nuestra voz y decirle a los queretanos que estaremos manifestándonos y plantándonos frente a Plaza de Armas hasta no encontrar una propuesta única, no por la necedad de los antorchistas, sino por la actitud cerrada de parre de gobierno del estado.

“Les pedimos que nos entiendan en caso de que tengamos que manifestarnos no será responsabilidad nuestra, será falta de voluntad política de parte del gobierno que encabeza el señor Francisco Domínguez”.

