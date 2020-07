Se manifiestan por programa alimentario, como cada semana, en Chihuahua

**En el Gobierno del Estado de Chihuahua les volvieron a quitar la posibilidad de resolver esta demanda que, en tiempos de la crisis por el coronavirus Covid-19, es cosa de vida o muerte, pero ellos van a volver a manifestarse la semana siguiente.

La Crónica de Chihuahua

8 de julio, 13:06 pm

Chihuahua, Chih.- Por séptima semana consecutiva, los antorchistas de Chihuahua se volvieron manifestar con un mitin en la Plaza Hidalgo, frente al Palacio de Gobierno, para reiterar su demanda urgente de que se les apoyo con un programa alimentario para las familias más devastadas por la cuarentena.

“Pedimos entrar al Palacio, donde desde hace ya varias semanas entregamos una lista con nombres de cabezas de familia de todo el estado, una lista que ellos mismos nos habían pedido. El licenciado Jorge Luis Gómez, del despacho del gobernador Corral, nos dijo hace una semana que el DIF Estatal nos daría una respuesta a más tardar el viernes 3 de julio, pero ni nos dieron respuesta, y ahora el funcionario ni siquiera nos responde el teléfono”, informó Pilar Muñoz Márquez, integrante del Comité Estatal del Movimiento Antorchista.

“Es el mismo juego que han jugado los funcionarios estatales hacia la organización, desde noviembre del 2016”, señaló. Hoy, el funcionario en turno que salió a recibir a los inconformes, retrocedió en la maniobra, y les dijo: “No sabemos por qué no les quieren dar la respuesta en el DIF Estatal, pero en Atención Ciudadana mandamos ya su petición al Lic. Joel Gallegos”.

Al respecto, Pilar Muñoz dijo que regresar a perder el tiempo con Joel Gallegos es la muerte de todas las peticiones y las solicitudes. Y al respecto recordó ella la expresión que vertió hace un tiempo un mordaz habitante de la colonia Vistas Cerro Grande, quien hizo el símil de que el director de Gobierno y Transporte tiene la virtud del Rey Midas, pero al revés, de que todo lo valioso que toca lo convierte en inservible.

Por otra parte, en la Comisión Estatal de Vivienda e Infraestructura (COESVI), a donde fueron también los manifestantes este miércoles, les dijeron que regresaran el próximo martes, “para ver si les tenemos una respuesta a su solicitud”. Aquí, la organización tiene interpuesta una petición para que 12 mil familias reciban un paquete de materiales de autoconstrucción a precio subsidiado.

“Ellos querían que nosotros hiciéramos la solicitud ante la Secretaría de Hacienda Estatal, porque alegan que no tienen “suficiencia presupuestaria”, lo que quiere decir que no tienen dinero para nuestra petición, pero les respondimos que no podemos andar haciendo ese tipo de trabajos, que son para ellos trámites internos”. El licenciado Chávez nos pidió entonces que asistiéramos el martes a una reunión con ellos, luego de que ellos se reúnan con el director Marcelino Borruel.

“Por supuesto que iremos, porque nunca hemos faltado a una reunión, ni hemos dejado de cumplir con cuantos trámites nos han solicitado, pero tengan la seguridad de que no abandonaremos la gestión hasta que se resuelva”, finalizó Muñoz Márquez.

