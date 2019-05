Se manifiestan en Chihuahua profesores de telebachilleratos

**Exigen a la Dirección General la firma de las condiciones generales de trabajo.

Elpuntero.com.mx

Chihuahua, Chih.- Alrededor de un centenar de trabajadores de Telebachilleratos, encabezados por los representantes del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato del Estado de Chihuahua (SUTS SPAyT), se plantaron en la Plaza Hidalgo y exigieron ser atendidos por el propio secretario de Educación y Deporte, Carlos González Herrera

Advirtieron que no se marcharían hasta que el reglamento de trabajo, que y anteriormente les fue prometido, les fuera firmado.

Denunciaron que la directora general del Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato de Gobierno del Estado, Liliana Rojero Luévano, no solamente incumplió el compromiso de firmar antes de las vacaciones de Semana Santa el Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo que desde el pasado enero estaba acordado entre las partes. Además, la funcionaria introdujo modificaciones unilaterales que los perjudican y que contravienen el citado acuerdo que, por cierto, le fue arrancado a la autoridad precisamente con una movilización previa de los profesores.

Tras dar un plazo que consideraron prudente, los docentes decidieron decir basta, hartos de que los traigan con largas y falsas promesas, después de que desde febrero de 2018 se encuentran realizando esta exigencia.

Y es que al día de hoy, 13 de mayo, el Reglamento no solamente no estaba firmado, sino que la directora Liliana Rojero se negó a firmarlo en público durante la Junta Directiva del SPAyT celebrada el pasado 26 de abril y además introdujo modificaciones de forma unilateral, no consensuadas por la parte sindical, que por supuesto se niega a aceptarlas.

Ernesto Estrada, secretario general del SUTS SPAyT, afirmó que ante este nuevo incumplimiento. habían decidido dar este paso, de movilizarse para exigir ser atendidos directamente, sin intermedidarios, por el propio titular de la SEyD.

Y así fue, alrededor del mediodía, una comitiva de tres representantes sindicales fueron recibidos en un salón de Palacio de Gobierno por el Doctor Carlos González Herrera y el coordinador de asesores de la SEyD, Héctor Villanueva Máynez, a quienes trasladaron la negativa y cerrazón de Liliana Rojero para cumplir los propios compromisos adquiridos por el equipo que ella misma designó para la negociación y con el que desde el 10 de enero se alcanzaron los acuerdos, y el compromiso de la SEyD y de ella misma, de los que la propia dependencia dejó constancia a través de un boletín oficial.

De hecho, ante las divergencias entre las partes y los continuos alegatos de las autoridades de la SEyD sobre lo que Rojero decía o dejaba de decir, estos tuvieron que hablar vía telefónica y poner en altavoz a la directora del SPAyT para evitar triangulaciones de información.

Los inconformes afirmaron que no acudían a negociar ningún término de lo ya acordado y que no iban a dejar que no quedara sentado en el Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo que cualquier corrimiento o cese de compañeros comisionados fuera por una causa justificada, en base al artículo 108, o mal desempeño de su trabajo, y no dejarlo al libre criterio o arbitrariedad de la directora del SPAyT como parecía ser y como ya estaría ocurriendo.

González y Villanueva solicitaron a los representantes sindicales de los inconformes un receso hasta las dos de la tarde para estudiar los términos del acuerdo y volver a retomar la reunión, supuestamente ahora con la presencia física de Liliana Rojero para que todas las partes estuvieran presentes y el acuerdo pudiera quedar por sentado y el tema resuelto de forma definitiva.

De hecho, los inconformes advirtieron y así se lo habrían hecho saber a las autoridades que no se marcharían hasta que tuvieran en sus manos el Reglamento firmado, sin descartar la toma de vialidades en caso de que no fuera así.

¡Sea el primero en escribir un comentario!

---ooOoo---