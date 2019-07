Se manifiestan antorchistas en demanda de obras al Gobierno de Zacatecas

**El próximo martes 16 de julio serán atendidos por el Secretario de Gobierno Jehú Salas Dávila y titulares de secretarías.

La Crónica de Chihuahua

11 de julio, 08:43 am

**Obras de infraestructura, acciones de vivienda, apoyos al campo, son las demandas de la población.

Zacatecas, Zac.- Una comisión representativa de antorchistas provenientes de Fresnillo, Guadalupe, Vetagrande, Trancoso y Panuco se manifestaron en Plaza de Armas en demanda de obras de infraestructura social al gobierno del estado, toda vez que los compromisos pactados con titulares de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), el servicio Estatal de Empleo (SEE), y la Secretaria del campo (Secampo), etc., no se han cumplido, según denunciaron.

Liderados por Osvaldo Ávila Tizcareño, dirigente estatal del antorchismo de la entidad unos 500 manifestantes esperaron la respuesta de los funcionarios que atendieron a la dirigencia que dialogó con Ana Cecilia Tapia, Coordinadora Ejecutiva del Despacho del gobernador.

Luego de permanecer por unas horas en mitin, Osvaldo Ávila informó que se pactó una nueva reunión para el próximo martes 16 de julio en la que hará presencia el Secretario de Gobierno, Lic. Jehú Salas Dávila y los titulares de las dependencias involucradas en las demandas de obras de agua potable, vivienda, electrificación, fertilizantes y semillas, entre otras, por lo que el antorchista pidió que estén atentos a la respuesta de los funcionarios.

“Solo se pide atención a problemas de la gente y nada en lo particular que beneficie a los dirigentes como se les acusa si pruebas, quien decretó la desaparición de Antorcha se equivocó, aquí seguimos a 45 años del surgimiento de la organización que no abandona a los pobres de Zacatecas y de todo México, afirmó

Finalmente el dirigente dijo que son conscientes de las limitaciones presupuestales pero se requiere que el gobierno cumpla su obligación de dotar de domos escolares, pavimentaciones u obras de infraestructura deportiva y las necesidades de servicios que garantizan elevar sostenidamente la calidad de vida de la población

