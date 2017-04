Se amparan el ex edil de Juárez, Enrique Serrano, y otros dos

**Serrano solicitó el recurso ante un juzgado de Distrito, para eludir lo que él mismo ha calificado como «una persecución política» por parte del gobierno de Javier Corral.

La Crónica de Chihuahua

4 de abril, 22:16 pm

Chihuahua, Chih.- El ex alcalde de Ciudad Juárez, Enrique Serrano Escobar, y el ex director de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), Rául Javalera Leal, así como el ex director de Vialidad y Tránsito, Ricardo Mejía Borja Rey, recurrieron a un amparo federal para protegerse ante cualquier acción que pudiera venir en su contra por parte de la autoridad estatal.

Serrano Escobar solicitó el recurso ante un juzgado de Distrito, por lo que en próximas horas podría recibir la suspensión de los hechos invocados, para eludir lo que él mismo ha calificado como «una persecución política» por parte del gobierno de Javier Corral.

Por su parte, Javalera Leal recibió ya la suspensión por parte del Juez primero de Distrito.

Asimismo, el Juzgado Tercero de Distrito admitió el amparo del ex director de Vialidad y Tránsito, Ricardo Mejía Borja, que recibió el número de expediente 570/2017.

¡Sea el primero en escribir un comentario!

---ooOoo---