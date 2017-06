Rinden homenaje a mártires antorchistas

11 de junio, 13:45 pm

Día de los “Mártires Antorchistas” es un acto de unidad, hermandad y trabajo para lograr objetivos: Omar Carreón

Tecomatlán, Puebla.- Ante más de 10 mil mexicanos reunidos en la cuna del antorchismo, Tecomatlán, Puebla, el Movimiento Antorchista conmemoró y rindió un homenaje a los “Mártires Antorchistas”; ahí Omar Carreón Abud, Coordinador de la Dirección Nacional, señaló que Antorcha está más fortalecida y avanza rápidamente para organizar a 10 millones de mexicanos para lograr un cambio político en el país.

En un evento político-cultural, Carreón Abud, acompañado del Comité Ejecutivo, la Dirección Nacional, diputados federales y miles de antorchistas reunidos en la Plaza de los Fundadores de Tecomatlán, señaló que no se puede saber si a los muertos les gusta que se les haga un homenaje, pero “esta visita es un recuerdo amoroso y materializado de diversas maneras, nos tren un poco de alegría y compañía… el recuerdo de nuestros muertos es también una expresión de agradecimiento por todo lo que hicieron en vida por nosotros”

En un discurso político, acompañado de un evento cultural, donde hubo cantos, poesías y bailes, el líder social enfatizó que el ser humano evolucionado siente la necesidad de agradecer. “El recuerdo de nuestros muertos y de nuestros mártires no es un acto personal, sino un acto púbico de unidad, hermandad y de trabajo para acercarnos a lograr nuestros objetivos, su recuerdo nos sirve para avanzar más rápido.”

Nuestros homenajeados un día le dijeron a Antorcha, voy contigo y se fueron hasta el ultimo momento de su vida; así señaló que el ejemplo de los grandes hombres y mujeres del pasado ha servido a los vivos par avanzar, para hacerlos mejores hombres y mujeres, “el ascenso de la humanidad se nutre con el recuerdo de los que ya no están con nosotros”.

En otro orden de días remarcó que el modelo actual de producción, capitalismo, está completando su ciclo vital, pero tiene que perecer por sus contradicciones internas y como consecuencia de su desarrollo, “hemos arribado a la época en el que el uso de las materias primas y combustibles antes no utilizados, el uso de tecnología sorprendente producen una inmensa masa de mercancías de todo tipo, un volumen de riqueza como nunca antes se había hecho, una producción que no es para aliviar la suerte de lo seres humanos”.

La gran producción es sólo con el pretexto de hacer rendir trabajo excedente y apropiarse de él, es un medio para arrancar la plusvalía, explotar a los hombres y extraer ganancias que sólo unos cuantos la concentran: existen hoy sólo ocho multimillonarios que concentran lo que media humanidad tiene.

“Esas miles de mercancías llevan un pecado original, defecto del que nunca se han podido librar y no se liberarán jamás, surgen a la vida y necesitan un comprador. Las mercancías están malditas, el sistema productor de mercancías y de inmensas ganancias no produce compradores poderosos…”, “con ese arsenal de mercancías también crece el número de pobres y de marginados que apenas logran sobrevivir; el sistema produce desocupados que no ganan nada y por otro lado un grupo muy reducido que concentra la riqueza de millones de hombres y mujeres trabajadores, esa es la contradicción fundamental del desarrollo del capitalismo de la que no se puede librar, contradicción que lo conduce a la muerte, enfatizó Omar Carreón.

Ante este panorama de capitalismo avanzado con fase imperialista que trae malestar entre la sociedad, cada vez hay más protestas y manifestaciones de inconformidad, y que cada vez son más grandes; ahora también la clase política y económica del mundo y de México es más intolerante y represiva, “genera una crisis, se endurece y reprime para conservar su enriquecimiento.”

Carreón Abud se refirió a la represión contra Antorcha en Baja California, Ciudad de México, Morelos, Puebla y Veracruz, en donde hay gobiernos que generan represión y no dan respuesta a las demandas de los mexicanos. A los poderosos no le gusta que los pobres se organicen; y para hacerlo con éxito es necesario que saquemos ejemplo y fuerza de nuestros muertos que nunca se acobardaron de las dificultadas.

Por último señaló que hay que estar convencidos y que la tarea es educar y organizar a más de 10 millones de mexicanos, con una línea y proyecto que ya está bien trazado por parte del líder nacional antorchista, Aquiles Córdova Morán, “crecer es la consigna, incrementar nuestras fuerzas en 10 millones para avanzar y defendernos de las agresiones y calumnias que hacen contra Antorcha los enemigos del progreso y del pueblo organizado; hay que crecer y organizar a millones de mexicanos para lograr un cambio político en México.

