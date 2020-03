Ricardo Salinas Pliego ¿defensor gratuito?

**Los lazos entre el jefe del Grupo Salinas y AMLO se han estrechado y ahora tienen una muy buena relación de negocios, al grado de que sólo en un año, las ganancias se le duplicaron al empresario preferido de la 4T. ¿Pruebas? Aquí están:

La Crónica de Chihuahua

27 de marzo, 12:28 pm

Por: Osvaldo Ávila

Dirigente Antorchista de Zacatecas

Cita del libro “Los amos de México”, compilado por Jorge Zepeda Patterson en referencia a un encuentro en el 2012 del otrora candidato Andrés Manuel López Obrador con trabajadores de Elektra encabezados por Salinas Pliego:

“Quiero agradecer a Ricardo Salinas; quiero decirles que no coincidimos en muchas cosas, no coincidimos. Pero tenemos comunicación y siempre nos ha respetado. No como otros que han querido destruirnos políticamente, y por eso estoy aquí y les agradezco de todo corazón.”(pág.126. Ricardo B. Salinas Pliego. Un empresario Total Play).

Como cualquiera puede ver, desde entonces había un perfecto entendimiento entre el dueño del Grupo Salinas y el hoy Jefe del Ejecutivo Federal. Con el tiempo los lazos se han estrechado y de aquel encuentro inicial donde se daba cuenta de una condición de entendimiento, pasaron a una muy buena relación de negocios. Pruebas.

Primero. (Proceso 15 de Noviembre de 2018). Luego de una reunión, el presidente electo aceptó ser asesorado por un consejo empresarial formado por Ricardo Salinas Pliego, Bernardo Gómez, Olegario Vázquez Aldir, Carlos Hank González, Daniel Chávez, Miguel Rincón, Sergio Gutiérrez y Miguel Alemán Magnani. Señaló que se reunirá con ellos cada dos o tres meses, y que invitarán a otros empresarios para que el consejo se vaya fortaleciendo y convirtiendo en una institución de la sociedad civil que ayude al gobierno.”

Segundo. (Sin embargo, 30 de Julio de 2018). Tres compañías subsidiarias de Telmex, Grupo Televisa y Grupo Salinas ganaron la licitación para proveer servicio de internet a instituciones públicas por un total de 110 millones 875 mil 501, a partir de agosto. Total Play (Salinas Pliego) consiguió un contrato de 19 millones 446,240 para llevar internet a 86 puntos del país. Vaya, vaya elogios gratuitos a la 4T, ¡nada de eso, vil y puro negocio!

Tercero. (Portal Literal México 25 de Marzo de 2020). El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) aprobó a Total Play, de Grupo Salinas de Ricardo Salinas Pliego, la prórroga de su concesión por un período de 30 años más, vigente a partir del 17 de octubre de 2025. La ampliación de la concesión le permitirá a Total Play continuar con la prestación de servicios triple play (televisión por paga, telefonía e internet) para el mercado residencial. Actualmente la compañía, a través de su negocio empresarial, también presta sus servicios a instituciones de gobierno, así como el sector corporativo en México.

Los datos anteriores no son invento, ni ganas de calumniar, puse cuidado en citar el medio y la fecha de la emisión de las mismas y obedecen a declaraciones de los personajes en cuestión o versan sobre asignaciones directas hechas por el gobierno federal y sirven como apoyo para demostrar el acuerdo y los dividendos económicos para el empresario consentido de la 4T y refuerza lo anterior el hecho de que las famosas transferencias monetarias “directas y sin intermediarios”, se hacen precisamente mediante Banco Azteca y Electra, empresas pertenecientes al GRUPO SALINAS, que encabeza ni más, ni menos que Ricardo Salinas Pliego, por tanto no resulta casual que su fortuna se haya incrementado escandalosamente al pasar de 3600 millones de dólares en el 2017 a 7100 millones de dólares en 2018 y cerrar el 2019 con 11, 100 millones de dólares, lo que le ha permitido escalar del número 10 en el ranking de multimillonarios al tercero en el podio nacional a finales del 2019.

Está claro, no son casuales, ni gratuitas las declaraciones ante empresarios y comunicadores, olvidando su profesión de Licenciado en Contaduría egresado del ITESM (Tecnológico de Monterrey), adquirió dotes de epidemiólogo y dio cátedra sobre el CORONAVIRUS, su propagación y letalidad y remató convocando a respaldar al Presidente López Obrador afirmando: “la oposición política está presionando al Presidente para promover el aislamiento, la oposición “fifí” debería moderarse”. “Como van las cosas, no vamos a morir de coronavirus, pero sí de hambre, la inmensa mayoría de la población vive al día y si la mayoría deja de generar ingresos, simplemente mañana no tiene que comer, parar la economía de tajo significa hambre, por lo que dentro de poco tiempo se desatará la delincuencia, la rapiña y el caos, el estómago no sabe esperar.”

Sin duda un batiburrillo discursivo con intentos de solidaridad con el gobierno, pero está claro el trasfondo, la defensa de los intereses comunes y que de ninguna manera son los del pueblo, pues repentinamente a este heredero del oráculo de Delfos le brotaron dotes de samaritano, especialista en pandemias y estadista, ¿gratuitos?, para nada, no es cuestión ideológica, humanismo o compromiso de la patria, es ni más, ni menos que ambición desbordada, que al avizorar el riesgo salta en defensa de sus intereses, ¿cuándo antes le preocupo el hambre de sus empleados?, nunca, sus intereses no estaban en riesgo, ¿se desatará la rapiña y el caos?, o sea puede afectar las tiendas Elektra, por eso hay que evitarlo a toda costa, ¿el estómago no sabe esperar?, bastante tarde para darse cuenta de ello, además no se refleja esa preocupación en el salario de sus trabajadores.

La defensa a ultranza de este prominente empresario obedece al riesgo que implica la pandemia actual para el crecimiento de su fortuna y no lo hace a título gratuito, los datos anteriores evidencian las cuantiosas ganancias que le reditúan a su emporio. En un artículo anterior manifestaba y hoy lo reafirmó: la mafia del poder existe, hoy esta con López Obrador y nadie cuestiona la legitimidad de la fortuna del personaje en cuestión, sino precisamente la hipocresía y la doble vara del gobierno actual que descalifica y llama “fifí” aquellos empresarios que cuestionan o difieren de las acciones gubernamentales y de paso pretendo poner al descubierto la distorsión de la realidad de los señores del dinero cuando se trata de sus intereses, ni a uno ni otro le interesa el pueblo, ¿qué hacer ante esta calamidad?. La respuesta es clara, conformar una gran fuerza social que pugne por una patria más justa, hoy un sueño, mañana será el dulce despertar, ¡pongamos manos a la obra!

