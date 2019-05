Retrocede el Gobierno en reconocimiento de primaria de la zona oriente

**El Gobierno no cumplió sus compromisos: no inscribió a los 220 alumnos, no quiere evaluar a los profesores, se niega a llevar las aulas móviles, y quiere que los padres matriculen a sus hijos en planteles de otras partes lejanas en la ciudad.

La Crónica de Chihuahua

14 de mayo, 22:24 pm

Chihuahua, Chih.- “Se trata de un verdadero retroceso, porque con estas nuevas negativas, el problema de la falta de un plantel que dé cabida a dos centenares de alumnos que no alcanzan cupo en la zona oriente, se encuentra de nuevo en el punto exacto en que estaba empantanado hace seis meses”.

¿A qué se está refiriendo Juan Santiago Tolentino, quien junto con otros dos representantes del Comité Estatal del Movimiento Antorchista, acudió este martes a una reunión con funcionarios de la Secretaría de Educación y Deporte?

El pasado 6 de marzo, al cabo de una multitudinaria marcha de protesta que discurrió por la avenida Universidad, y con la cual los antorchistas solicitaron la intervención del gobernador Javier Corral Jurado para “desatorar” gestiones de obras y servicios que tenían dos años sin ningún avance, el Comité Estatal de esta organización fue llamado para tomar acuerdos que solucionaran los problemas.

Y los acuerdos se tomaron, firmados en una minuta formal que suscribió el Director de Transporte y Gobierno, Joel Gallegos Legarreta. Uno de los más acuciantes conflictos era la negativa tozuda y constante de la Secretaría de Educación para reconocer y oficializar el heroico y valiente producto de la lucha de padres de familia, profesores y activistas de la zona oriente de la capital, al haber creado una primaria que funciona en aulas provisionales, sin casi equipamiento, sin los libros de texto que se están pudriendo en las bodegas del Gobierno del estado.

Pero ni el primer acuerdo, de dar de alta a los niños en el sistema, ni el “armado” provisional pero necesario de la primaria en su propio terreno, el Gobierno y Educación los han cumplido. También, los funcionarios se han negado permanentemente a recibir los documentos de los profesores que entregan su tiempo desinteresadamente en la enseñanza, para que sean evaluados en su idoneidad.

Ahora, el incumplimiento de los compromisos del Gobierno y de la Secretaría de impactan negativamente todos los avances que ya se tenían: no inscribieron a los 220 alumnos, no quieren evaluar a los profesores, se niegan a llevar las aulas móviles, y quieren que los padres matriculen a sus hijos en planteles de otras partes lejanas en la ciudad.

“Nada de esto es aceptable, porque es un verdadero y lamentable retroceso”, señaló Juan Santiago Tolentino. “El Movimiento Antorchista del Estado de Chihuahua no descarta la movilización pública en una nueva masiva marcha de protesta, mayor incluso que la del pasado 6 de marzo, si el Gobierno no da marcha atrás a estas posturas que perjudican a los ciudadanos en sus más elementales derechos”.

