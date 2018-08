Responden a los ataques infames en contra de estudiantes indígenas de Simojovel

DESPLEGADO A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL

16 de agosto, 16:49 pm

A la Opinión Publica:

Amparado en el anonimato, como es costumbre de los calumniadores profesionales que cobardemente se dedican a ensuciar la imagen de sus víctimas para beneficiarse a sí mismos o a los intereses de sus patrones sin exponerse a ser descubiertos y sancionados administrativamente o castigados legalmente por su criminal conducta, está circulando vía WhatsApp un panfleto cargado de odio y de infamia vil que, dada la toxicidad del veneno que supuran sus líneas, la base trabajadora del CECyTE No. 10 nos vemos en la necesidad de aclarar a la gente que formamos parte de esta noble institución a quien hoy oscuros intereses contrarios a la educación y al progreso pretenden desprestigiar de manera absurda e incongruente.

Como todo mundo sabe, el CECyTE No. 10 nació ciertamente gracias a la lucha organizada de padres de familia y vecinos y son ellos quienes lo han venido respaldando en todo momento para que se siga desarrollando pues los primeros beneficiados son sus hijos, tan es así que cuando se ha requerido de campañas económicas, de campañas de limpieza u otro tipo de actividades, los grupos Antorchistas de los diferentes barrios y comunidades han acudido gustosos a trabajar en faenas, colectas, etcétera. Y es gracias a éstas actividades aunado al desempeño de maestros y al esfuerzo de alumnos que nuestro plantel ha podido disponer de los recursos humanos y materiales para alcanzar el desarrollo en el que se encuentra ahora. Como ejemplo podemos mencionar el hecho de que por seis años consecutivos el CECyTE No. 10 de Simojovel ha destacado en los concursos académicos conocidos como Concursos de Creatividad e Innovación Tecnológica a grado tal que ha podido representar a nuestro estado poniendo en alto el nombre de Chiapas ante otras entidades federativas llegando incluso a posicionarse en primero y segundo lugar a nivel nacional en este tipo de competencias. El terreno deportivo y cultural ha sido también un lugar en el que nuestro plantel ha atraído los reflectores al posicionarse en los primeros lugares en las Espartaqueadas Nacionales que en ambas disciplinas organiza año con año el Movimiento Antorchista. Además de lo hasta aquí enumerado, que permitiría darse por satisfecho al personal directivo y docente, en nuestro plantel se gestionan ante las autoridades correspondientes el mejoramiento constante de la infraestructura escolar; por ello hemos logrado en los últimos días la construcción de 10 aulas nuevas, ocho de las cuales son preabricadas; y seguimos luchando por gimnasios al aire libre, ampliación del domo, entre otras cosas. No podemos omitir que por su parte, la lucha de los estudiantes del Albergue Estudiantil Rosario Castellanos ha rendido sus frutos correspondientes y próximamente estarán estrenando instalaciones y mobiliario nuevo que gestionaron ante la federación. Todo esto, sin contar con el apoyo prometido pero nunca cumplido de las autoridades municipales que nuestros detractores protegen, omitiendo las pruebas de sus afirmaciones para no evidenciarse como lo que son: unos mentirosos.

Hace muchos años, principalmente en las zonas rurales, el maestro era admirado porque la impartición de sus conocimientos no se limitaba a las paredes del aula. La gente acudía a él en busca de orientación y consejo para todo tipo de problemas. El maestro, los estudiantes y la comunidad eran la misma cosa; esa es la mística que llevó desarrollo a los pueblos mientras duró, y ése es el espíritu que mueve a maestros del CECyTE No. 10, alumnos, padres de familia e integrantes del Movimiento Antorchista. Y los resultados están a la vista de todos, aunque haya quienes, persiguiendo intereses inconfesables insistan en meter cuña entre lo indivisible.

ATENTAMENTE

ESTUDIANTES DEL CECYT 10 SIMOJOVEL

FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES REVOLUCIONARIOS RAFAEL RAMÍREZ

MOVIMIENTO ANTORCHISTA DE SIMOJOVEL

