Rescatan cuerpo de uno de los siete mineros atrapados en Múzquiz, Coahuila

**Se presume que localizaron sin vida a otros dos mineros; sin embargo, autoridades no lo han confirmado

La Crónica de Chihuahua

5 de junio, 13:39 pm

El Sol de México

Este sábado, autoridades dieron a conocer que rescataron el cuerpo de Mauricio Cortes, uno de los siete mineros que quedaron atrapados tras el derrumbe de túneles en una mina de Múzquiz, Coahuila.

Se presume que se ubicaron sin vida a otros dos mineros; sin embargo no se ha confirmado oficialmente.

"Hemos hecho ya el primer hallazgo de una persona que eventualmente es reconocida por parte de compañeros de trabajo, en particular por el encargado de la mina, él lo reconoce como Mauricio. Este reconocimiento no es todavía legal hasta que no se cumplan las directrices, las normas que se establecen (...) Esperamos encontrar al resto de los compañeros", dijo el fiscal General de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara.

El cuerpo fue enviado el Servicio Médico Forense para llevar acabo la necropsia de ley.

Lo anterior fue confirmado por Olga Ramírez de Benítez, consuegra de Mauricio, quien declaró a la prensa que "lo encontraron en el cinco, donde dijeron que habían tres personas, pero solo encontraron a uno, pero dicen que quien lo encontró, fue y la aviso a mi yerno. Fue y lo abrazó y mi yerno se descontroló todo y mi hija Meche ya entró y está muy descontrolada”.

Olga explicó que por las acciones que se hicieron, “le entregaron el casco del papá, suponemos que es él, Paty, su esposa y madre de mi yerno, se descontrolaron. Él se llama Mauricio Martínez Cortés, es de Palaú. No sé cuántos años tiene, pero debe ser menos de 50. La esposa, mi hija y una hija de él están muy descontrolada y mi yerno también. Eso acaba de pasar ahorita”.

Comentó que Mauricio ya tenía muchos años trabajando en minas de arrastre; sin embargo hace poco más de dos semanas había entrado a trabajar en el lugar del accidente.

Desde temprana hora, el gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís informó que estaban cerca de llegar al punto en que se tenían identificados tres mineros y aseguró que siguen las labores de rescate.

“Se buscaba avanzar hacia la parte baja de la mina de arrastre. El informe que tengo es que ya están muy próximos a llegar donde se tienen identificados tres mineros de los que fueron atrapados. Entonces vamos a esperar un poco más”, dijo.

Asimismo, destacó que personalmente informará los avances del rescate, "ya se tiene más equipo a partir de la madrugada. Se sumó una bomba más y eso hace que el desagüe sea más rápido y nos tenga más próximo a la parte donde se tenía conocimiento están tres de los mineros trabajando y quedaron atrapados”.

Lista de trabajadores atrapados en mina:

1. Mauricio Cortez del Ejido La Cuchilla (localizado sin vida)

2. Humberto Rodriguez del Ejido La Mota

3. Damián Ernesto Arias del Ejido Rancherías

4. Gonzalo Cruz Marín de Rancherías

5. Leopoldo Méndez Sánchez

6. Pedro Ramírez del Ejido La Mota

El colapso

Este viernes siete mineros quedaron atrapados por la inundación y el colapso de una mina en Múzquiz, Coahuila.

En el lugar se concentraron familiares de los mineros, que rezaron cerca de la zona para pedir un pronto rescate.

El accidente trae a la memoria lo sucedido el 19 de febrero de 2006, en la mina de Pasta de Conchos, también en Coahuila, donde 65 trabajadores murieron en un accidente y solo dos cuerpos fueron recuperados.

El resto quedaron sepultados luego de que se considerara que su rescate era de alto riesgo y hasta el momento no se han recuperado los cuerpos.