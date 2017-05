Represores, gobierno estatal y municipal de Querétaro

**El gobernador Francisco Domínguez Servíen y el presidente municipal de Cadereyta, León Enrique Bolaño Mendoza ordenan borrar pintas de Antorcha en Cedereyta.

La Crónica de Chihuahua

20 de mayo, 16:00 pm

Querétaro.- Los gobiernos estatal y municipal en el estado de Querétaro se han caracterizado por la represión que vienen ejerciendo para con los integrantes de Antorcha Campesina por el simple hecho de exigir obras y acciones.

La nula tolerancia los ha llevado a la persecución constante, y evitar a toda costa que se dé a conocer el mal trabajo y la falta de compromiso social del que carecen, tal es el caso de las indicaciones del gobernador Francisco Domínguez Servíen y el presidente municipal de Cadereyta, León Enrique Bolaño Mendoza, para borrar las leyendas de por lo menos diez bardas en este municipio.

Lo anterior lo denunció el líder antorchista y encargado de las labores territoriales en la zona, Antonio Villagómez Muñoz, tras indicar que los espacios publicitarios (bardas) son están ubicados en el tramo de Villa Guerrero al Palmar, hecho que reprobó e indicó que, al verse evidenciados ante los queretanos como gobernantes enemigos del pueblo, ejercen este tipo de actos.

“Varios compañeros ya nos habían alertado de que el presidente municipal estaba dando las indicaciones de que borraran todas las bardas que el Movimiento Antorchista está utilizando aquí en Cadereyta para hacer denuncias o bien invitar a la marchas”.

Detalló que en ningún momento se ha venido cometiendo falta o delito toda vez que estos puntos son autorizados por los propietarios que comparten el malestar para con la autoridad municipal, que más allá de trabajar sólo ha tenido tropiezos.

“La población organizada y en general tiene el mismo sentir, están decepcionados del gobierno local, a León Enrique le quedó grande el puesto, no ha sabido gobernar, no ha tenido la capacidad para hacerlo y es lamentable, porque finalmente quien se ve afecto somos los mismos ciudadanos”.

Villagómez Muñoz indicó que las leyendas en la bardas son: “El gobierno panista no cumple”, “Marcha 23 de mayo, plaza de las américas a las 10 horas”, “León Enrique no cumple promesas de campaña, marcha a Querétaro 23 de mayo” entre otras, mismas que este día ya no se pueden leer luego de la indicación de los panistas de desaparecer dichos mensajes.

