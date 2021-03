Reportan estados 687% más muertes por sospecha de Covid que Salud Federal

**Laurie Ann Ximénez-Fyvie, Doctora en Ciencias Médicas por la Universidad de Harvard, denunció que los casos "sospechosos" no se confirman, porque el Gobierno Federal no ha aplicado suficientes muestras para confirmarlos.

La Crónica de Chihuahua

28 de marzo, 05:54 am

Fuente: El Universal

En 16 entidades, las autoridades sanitarias reportaron 31 mil 754 defunciones sospechosas en un año, pero la Secretaría de Salud federal únicamente contabilizó 4 mil 31, una diferencia de 687%.

En al menos 16 estados del país se han registrado por lo menos 31 mil 754 muertes sospechosas por Covid-19; sin embargo, la Secretaría de Salud (Ssa) federal únicamente ha reportado 4 mil 31 decesos en esas entidades, es decir, hay una diferencia de 27 mil 723 casos.

Según documentos obtenidos por EL UNIVERSAL a través de solicitudes de información, las secretarías de Salud estatales de Baja California, Baja California Sur, Colima, Durango, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora y Zacatecas han registrado 16 mil 420 decesos por posible coronavirus entre enero de 2020 y febrero de 2021.

En ese periodo, los registros civiles de Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Oaxaca, Querétaro y Sinaloa emitieron 15 mil 334 actas de defunción por la misma causa de muerte.

En contraste, en estas 16 entidades la SSA sólo reportó 4 mil 31 posibles decesos por Covid-19 en sus Informes Epidemiológicos de la Situación de Covid-19 en México, los cuales se actualizan cada semana. Las estadísticas, en poder de EL UNIVERSAL, revelan que la mitad de los estados han registrado 687% más muertes sospechosas por coronavirus respecto a las que ha dado a conocer el gobierno federal hasta el 22 de marzo de este año.

Un ejemplo del desfase entre las cifras estatales y federales es Guanajuato, ya que ahí se han emitido 5 mil 867 actas de defunción, pero la SSA sólo ha informado sobre 352 decesos. En Sonora, la Secretaría de Salud local asegura tener conocimiento de 3 mil 874 muertes por sospecha de coronavirus; sin embargo, la SSA sólo ha dado a conocer 299 casos.

Se buscó a la dependencia federal a fin de que explicara la disparidad entre sus cifras y las de los estados, pero al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.

Mientras que las 16 entidades faltantes, entre ellas la Ciudad de México y el Estado de México, donde ha habido más contagios y muertes, no respondieron las solicitudes de información, por lo que se desconoce la cifra real de decesos sospechosos.

Especialistas en temas de salud opinaron que no tener un diagnóstico claro de la cantidad de muertes podría afectar la estrategia de prevención, atención y erradicación de la pandemia.

“Esto no pinta bien, es algo que muestra que hay problemas importantes con el manejo de datos de la pandemia. Nuestro país no tiene una estrategia para combatir el virus y las estadísticas que las autoridades producen no las usan para tomar decisiones”, dijo Laurie Ann Ximénez-Fyvie, doctora en Ciencias Médicas por la Universidad de Harvard.

La especialista calificó como una “majadería” el término “sospecha de Covid”, pues a su parecer, estos casos no se terminan de confirmar porque el gobierno federal no ha aplicado suficientes muestras para detectarlo.

“Los motivos por los que se está dando esta situación son dos: la falta de pruebas y la falta de seguimiento de casos. Hay muchas personas con Covid-19 que empiezan sin signos graves, van a un hospital y no les hacen pruebas, luego esas personas se pierden, se comienza a agravar su salud y finalmente mueren, pero como nunca tuvieron una prueba inicial se quedan en la sospecha”, ejemplificó Ximénez-Fyvie.

Muertes desde enero de 2020

Además del subregistro del gobierno federal, los informes obtenidos con solicitudes de información muestran que las muertes sospechosas por Covid-19 se comenzaron a registrar entre enero y febrero de 2020, es decir, previamente al 18 de marzo, cuando la SSA informó en su cuenta de Twitter sobre la primera defunción oficial por coronavirus.

En enero de 2020, en Zacatecas y Nayarit, dos hombres de entre 55 y 59 años perdieron la vida por este diagnóstico. En febrero, en Sonora murieron dos mujeres de 49 y 84 años, y en Zacatecas otro hombre de entre 65 a 69 años.

“No me sorprendería [que hubiera muertes sospechosas antes del primer deceso oficial], de hecho lo más probable es que aun antes de que se detectaran los primeros casos oficiales, el virus ya hubiera circulado en algunas personas, pues recordemos que la mayoría de los casos son asintomáticos”, señaló Alejandro Macías, infectólogo y comisionado del gobierno federal para la atención de la influenza en 2009.

Ante el subregistro de muertes sospechosas por Covid, el experto también reiteró la importancia de tener estadísticas confiables para atender la pandemia.