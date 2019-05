Regularizarán la Fraternidad Antorchista de Ciudad Juárez

**Esta colonia del Surponiente de Juárez se encuentra en una zona caracterizada por la falta de servicios esenciales, con colonias generalmente irregulares. La Fraternidad Antorchista, sin embargo, en su origen fue entregada por Desarrollo Urbano estatal.

Ciudad Juárez, Chih.- A pesar de que en su origen, esta colonia fue fraccionada, asignados sus lotes y entregada por Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado, los documentos de los colonos han sido desconocidos por las autoridades, y a casi 8 años de su fundación, el problema persiste.

Hoy, los habitantes van a ir a pedir que se regularice su posesión, porque ellos están acá, en un lugar apartado de la ciudad y de los servicios elementales, por necesidad, y porque el gobierno les aseguró que iban a ser dotados de agua, luz, drenaje, pavimento, etcétera. Hoy tienen electricidad, obra que fue inaugurada por el actual alcalde, gracias a las gestiones de su organización.

El agua les llega en pipas pero, contrario a la normatividad del propio Ayuntamiento de Juárez, a ellos no les hacen las entregas de forma gratuita, como les corresponde a las comunidades que se encuentran en proceso de urbanización. “Es un abuso, acá en la Manzana 20 les venden el tinaco blanco, que es de 200 litros, entre 100 y 150 pesos, y les surten dos tinacos por familia –señaló Pilar Muñoz Márquez, quien acaba de ser designada como responsable de los grupos antorchistas en este municipio-. A los compañeros de la Fraternidad les dijimos que ese abandono oficial se va a terminar cuando ellos decidan, y ya acordamos trabajar en la regularización y en la introducción de los servicios”.

EL AMBIENTE SOCIAL DE “LOS KILÓMETROS”

Esta zona suburbana del municipio es una de las más abandonadas por las autoridades. Son los llamados “kilómetros”, llamados así desde el Kilómetro 19 al 33, porque están en la carretera hacia Nuevo Casas Grandes, y su ubicación corresponde a la marcación de la propia carretera. Son colonias suburbanas asentadas en viejas tierras ejidales venidas a “fraccionamientos” ilegales y que, como núcleos urbanos, tienen graves carencias de servicios como el agua. El Kilómetro 29, por ejemplo, el año pasado tuvo una aguda carencia de dotación de agua en pipas, y los colonos salieron a parar el tráfico para presionar por una entrega suficiente.

Esta zona no es parte del Valle de Juárez. El Valle de Juárez comienza en Zaragoza (oriente de la mancha urbana) y es paralelo al río Bravo. En el lado gringo le dicen Low Valley. Acá, por los kilómetros desde el 19 hasta el 33, no es propiamente un valle, porque no está rodeado de montañas (cerca de aquí sólo está el cerro del Caballo, que es parte de la Sierra de Juárez). Se trata de una planicie que está encima de un manto acuífero salobre (agua muy dura), es zona de inundaciones (hay microcuencas cerradas, es decir, los arroyos se contienen en este mismo llano y desembocan en las partes más bajas, donde forman lagunas y humedales); la velocidad del viento es muy alta (no hay barreras naturales, y con frecuencia, las tolvaneras traen grandes cantidades de arena fina de los Médanos de Samalayuca). Existe una gran biodiversidad y está contigua a la zona de alto riesgo (aquí está la estación de compresión de PEMEX, la planta de fabricación de ácido, el acumulamiento de llantas, yonkes, etc.).

Es una zona hermosa con gran profusión de especies de flora, fauna y fisiografía del Desierto de Chihuahua, pero es infame para que vivan los seres humanos, dada la lejanía de los servicios públicos. Actualmente, hay una alta presión de los dueños de terrenos de aquí para colonizar, porque hacen negocios. Clandestinamente, llevan gente a esos lugares, luego presionan con las autoridades para hacer el cambio de uso del suelo, de ejidal a urbano.

Acá hay gente que se ve obligada a caminar hasta media hora al sur, desde la carretera, para llegar a sus casas, porque falta el transporte, que ya en la mancha urbana es un servicio deficiente, y acá es peor, más irregular en sus rutas y en la frecuencia con que cubren los recorridos.

Muy dura la vida aquí. Agua dura y escasa, insuficiente transporte, terracerías, delincuencia, y los centros de abasto alejadísimos.

