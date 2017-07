Reclama síndico juarense los salarios que retiene el Municipio a sus empleados

**Sobre el asunto de que el alcalde ordenó que le apagaran el micrófono en la última sesión extraordinaria de Cabildo que se realizó el lunes pasado, el síndico dijo que no puede hablar con Cabada porque sólo tiene estudios hasta Secundaria.

La Crónica de Chihuahua

3 de julio, 10:00 am

Ciudad Juárez, Chih.- El síndico, Aarón Yáñez Limas, denunció que la administración municipal no le ha pagado en dos meses y medio a ocho de sus empleados y que además se les asignó un sueldo que él no autorizó.

“Hay mujeres embarazadas de alto riesgo, hay empleados que están donando plasma para alcanzar un salario mucho mayor porque ellos contaban con un presupuesto que les asigné”, aseguró.

Sin embargo, el oficial mayor, Víctor Manuel Ortega Aguilar, declaró que no hay ningún trámite en Recursos Humanos para dar de alta a esos trabajadores de la Sindicatura.

“Buscamos y no teníamos pendiente dar de alta, lo que sí teníamos eran algunos cambios o movimientos, laterales, transversales dentro de la Sindicatura, pero no teníamos ningún personal pendiente de dar de alta”, afirmó el funcionario.

El síndico aseguró que son ocho trabajadores con puestos de coordinadores, directores, auditores y jefes con salarios asignados de hasta 8 mil pesos.

Yáñez dijo que esta situación demuestra que el presidente municipal, Armando Cabada Alvídrez, quiere disponer y someter a la Sindicatura a su servicio.

“Como si fueran sus empleados, y no son sus empleados, ni yo soy su empleado nunca lo he sido, no lo soy y nunca lo voy a hacer, yo soy el síndico de la ciudad, y los empleados de la Sindicatura son profesionales que no han renunciado por ética a su trabajo y por el servicio a la comunidad”, declaró.

Sobre el asunto de que el alcalde ordenó que le apagaran el micrófono en la última sesión extraordinaria de Cabildo que se realizó el lunes pasado, el síndico dijo que no puede hablar con Cabada porque sólo tiene estudios hasta Secundaria.

“Es una cuestión de política pública, pero qué le voy a decir si nada más tiene Secundaria, no puedo hablar con él profundamente de política pública, él quiere hacer lo que quiere y esto no va a ser así”, declaró Aarón Yáñez.

¡Sea el primero en escribir un comentario!

---ooOoo---