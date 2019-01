Rechaza Antorcha Morelos ataques de López Obrador en su contra

**Sostenemos una vez más que los programas de transferencia monetaria del nuevo gobierno, destinados a los más débiles del país, no tienen absolutamente nada que ver con nosotros, con la "antorcha mundial".

En muchos casos la obra de la “antorcha mundial" es insuperable, sorprendente en sumo grado para propios y extraños y sin rival en todo el país como lo demuestra la colonia Gerardo Pérez en el municipio de Emiliano Zapata, colonia modelo como ninguna otra.

Comunicado al Pueblo de Morelos y al Pueblo de México:

Con relación al discurso pronunciado por el Presidente de la República, Lic. Andrés Manuel López Obrador en el evento oficial que se llevó a cabo en el pabellón turístico Axocoche municipio de Ayala Morelos el 12 de enero, donde particularmente menciona lo siguiente: “Porque no quiero intermediarios, que se escuche bien, no es que yo soy de la antorcha mundial y a mi entrégame el dinero y yo lo voy a entregar a la gente, eso se acabó, ya no”. Es claro que se refiere a nuestro movimiento, por tales declaraciones hacemos las siguientes aclaraciones.

1. Nuestro movimiento conocido como Movimiento Antorchista Nacional, Antorcha Revolucionaria o Antorcha Campesina es una agrupación que actúa conforme a derecho buscando mejorar la calidad de vida de los Antorchistas. No obstante, vemos como el presidente López Obrador busca aventar la piedra y esconder la mano cuando se refiere a nuestro movimiento como «la antorcha mundial». Debido a esto, sostenemos una vez más que los programas de transferencia monetaria del nuevo gobierno, destinados a los más débiles del país, no tienen absolutamente nada que ver con nosotros, con la “antorcha mundial". No hemos tenido ni pedido la concesión de ser nosotros los que entreguemos esos recursos monetarios ni mucho menos condicionar a la gente pobre que se identifica con nuestra agrupación.

2. Los integrantes de la “antorcha mundial" como nos llama, nos hemos dedicado siempre a algo muy distinto que al fácil oficio de repartir dinero ajeno para comprar conciencias. Nuestra labor ha consistido en la organización y concientización del pueblo en busca de solución de demandas reales que viven colonias y pueblos marginados.

3. Los resultados de nuestra actividad práctica y política están a la vista de todos. Estamos dispuestos a mostrárselo a quien quiera comprobarlo, aunque se ha tenido buen cuidado de negarlo y silenciarlo por políticos ofendidos y medios calumniosos. En muchos casos la obra de la “antorcha mundial" es insuperable, sorprendente en sumo grado para propios y extraños y sin rival en todo el país como lo demuestra la colonia Gerardo Pérez en el municipio de Emiliano Zapata, colonia modelo como ninguna otra en el municipio. Sin contar el trabajo organizativo, cultural y deportivo a escala masiva.

4. 20 plazas públicas han escuchado las mismas palabras del señor presidente, alentando ataques en contra de compañeros Antorchistas sin un sólo detenido, lo dejamos asentado aquí.

Movimiento Antorchista en el Estado de Morelos

