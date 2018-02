Realizarán Antorcha y Gobierno del Estado mesas de diálogo

**La organización social busca resolver demandas de vivienda, educación y servicios públicos en zonas urbanas y rurales pobres. Afirma el Gobierno su compromiso por solucionar demandas.

La Crónica de Chihuahua

9 de febrero, 21:44 pm

Chihuahua, Chih.- El Movimiento Antorchista y el Gobierno Estatal, sostendrán mesas de diálogo para resolver las demandas de colonos y campesinos pobres de esta organización en diferentes puntos del estado, incluidas en el pliego petitorio presentado en el mes de enero a funcionarios del gobierno local.

Informó el dirigente de Antorcha en la entidad, Lenin Nelson Rosales Córdova; lo anterior, tras una reunión entre miembros del Comité Estatal de esta organización y funcionarios estatales. La reunión fue encabezada por el licenciado Pablo Mendoza, coordinador de audiencias con el gobernador del estado, Blanca Natividad, Judith Gasca y Arturo Moreno, asesores técnicos de la Secretaría General de Gobierno, Adrián Durán de Servicios Públicos y funcionarios de las secretarías de Educación y Obras Públicas.

Las reuniones se realizarán la próxima semana entre el Comité Estatal del Movimiento Antorchista y activistas, colonos y campesinos de esta organización y los titulares de las secretarías de Educación, Obras Públicas, Junta Central de Agua y Saneamiento, la Coesvi y la Secretaría General de Gobierno.

Las demandas incluidas en el pliego petitorio son las siguientes: en el tema de vivienda, reserva territorial para la construcción de vivienda en colonias periféricas de Cuauhtémoc, Delicias y Parral, así como la regularización de predios en el primer municipio y Chihuahua; además paquetes para la construcción Cuauhtémoc, Parral, Jiménez, Delicias, Chihuahua, Juárez y Bocoyna.

Obras de drenaje y agua potable en una vasta zona del sur de la ciudad de Chihuahua, pavimentaciones, electrificaciones y arreglo de caminos en el caso de obra pública. En educación, plazas para profesores y claves para escuelas, construcción y equipamiento de éstas en Chihuahua, Juárez, Delicias, Bocoyna y Cuauhtémoc. Asimismo, la conversión del subsistema Telebachillerato a CECyTECh (Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado), en Chihuahua y Delicias. También respecto a las demandas de educación, el subsidio para el mantenimiento de albergues estudiantiles en Chihuahua, Delicias, Bocoyna y Cuauhtémoc.

Como muy importante, la dotación de apoyos alimentarios y cobijas en estas zonas, donde viven o sobreviven familias muy pobres de la entidad, principalmente en la zona serrana en el último caso, y en general en los municipios en donde el antorchismo realiza trabajo, en el segundo caso.

Rosales Córdova indicó que esperan que el compromiso realizado por el gobierno estatal de atender y solucionar estas demandas, como se señaló en la citada reunión, sea cumplido, que no se apliquen criterios político-partidistas para no atenderlas. “Son demandas de elemental justicia; son colonias y zona rural en donde no hay de momento ni ha habido por muchos años la necesaria atención a éstas; no se trata de caprichos, se trata de lo que cualquier sociedad necesita y merece para vivir dignamente: luz, agua, calles pavimentadas, una casa, certeza jurídica sobre ésta, escuelas, calles pavimentadas”.

Por parte del gobierno estatal, Pablo Mendoza afirmó que la instrucción del gobernador Javier Corral Jurado era la de resolver estas demandas a la brevedad e iniciar la gestión, con la intervención de la coordinación de audiencias con el gobernador en la gestión y las reuniones a realizarse con los titulares de las secretarías y direcciones involucradas, pues era prioritaria la atención a las zonas más pobres del estado.

Antorcha, indicó Rosales Córdova para concluir, está comprometida con el pueblo pobre de esta entidad y del país, para que cambien sus condiciones de vida y por lo tanto no llega con las manos vacías a un gobierno estatal o municipal, sino que realiza gestiones federales, en el Congreso de la Unión, para lograrlo, “de modo que nosotros podemos ser más una herramienta para resolver las necesidades del pueblo en lo que se refiere a la relación con los gobiernos, que un grupo de choque. Antorcha no es un grupo de choque; Antorcha no lucra con la necesidad de la gente. Incluso cuando nos manifestamos al no encontrar puertas abiertas en los gobiernos, lo hacemos en pleno uso de los derechos y obligaciones que mandata la Constitución Política de México. Como organización seguiremos pugnando por ello y esperamos una respuesta positiva de parte del gobierno de Chihuahua”.

¡Sea el primero en escribir un comentario!

---ooOoo---