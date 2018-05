RT se adentra en las presidenciales de Venezuela: ¿Qué quiere el candidato ’outsider’?

**En esta primera entrevista de una serie preparada por el equipo de RT, hablaremos con Carlos Jiménez, jefe de campaña del candidato Javier Bertucci.

15 de mayo, 14:00 pm

El llamado candidato ’outsider’ venezolano, Javier Bertucci, abandonó temporalmente su ministerio religioso en la iglesia cristiana Maranatha de Venezuela para medirse en las presidenciales de este 20 de mayo.

Las encuestas lo ubican como tercera opción en estos comicios, con un porcentaje de intención de voto que va de 7,5 % a 19 %, detrás de los candidatos Henri Falcón y el actual presidente Nicolás Maduro.

Bertucci, apoyado por el movimiento independiente Esperanza por el Cambio, ha condesado sus propuestas en 12 puntos, que considera prioritarios: apertura de un canal humanitario, eliminación del control cambiario, generación de riquezas, solicitud de créditos a organismos multilaterales, restitución de relaciones bilaterales con los países con los que se hayan roto, principalmente.

Sombras en la candidatura

Este empresario nacido en Portuguesa, estado llanero donde tradicionalmente el chavismo obtiene el mayor porcentaje de votos del país, es fundador y director nacional de la asociación civil El Evangelio Cambia, que es conocida por sus «jornadas de acción social», donde se reparten miles de tazones de sopa en zonas populares de Venezuela.

Un par de temas no han escapado de la atención de los medios, uno de ellos es su presunta vinculación con el bufete del abogado panameño Mossack Fonseca, con quien habría tanteado la posibilidad de presidir una empresa en un paraíso fiscal, según la página Panamá Papers Venezuela. Él ha negado reiteradamente esa relación, al igual que la propiedad de un grupo de empresas en Panamá y en Miami, EE.UU.

En julio de 2010, el pastor, propietario de la compañía Tecnopetrol, fue imputado por el Ministerio Público por tratar de exportar un solvente llamado Tecsol, que resultó ser combustible diésel. Se le dictó una medida de arresto domiciliario, que apeló, y fue liberado en diciembre de ese año. Hasta ahora no se le ha dictado una sentencia firme.

Entrevista con el jefe del campaña

A menos de una semana para que los venezolanos asistan a las urnas para elegir al próximo mandatario, RT ha preparado una serie de entrevistas con los responsables de la campaña de los tres principales candidatos a la presidencia del país sudamericano. En esta oportunidad, conversaremos con el abogado Carlos Jiménez, quien expondrá las principales propuestas de la opción que representa Bertucci.

RT: La propuesta bandera del candidato es la apertura de un canal humanitario. ¿No lo considera como el primer paso para facilitar la intervención extranjera en Venezuela?

CJ: Hemos caminado casi todo el país. Hemos visto hambre, nos llegan personas que nos dicen que tienen dos días sin comer, que no tienen medicinas. Si algún venezolano deja de comer, para nosotros es suficiente para pedir ayuda. Hay seis millones de venezolanos comiendo de la basura.

RT: ¿De dónde saca esa cifra?

CJ: De encuestas sociales hechas por nosotros. Manejamos cifras diferentes. Manejamos una cifra que arroja que el venezolano ingresa a la pobreza cada tres días.

RT: Susana Raffalli, nutricionista asesora de Cáritas, dice en una entrevista hecha por Prodavinci que Venezuela no necesita ayuda humanitaria y que resolver la crisis con ella es un mito. ¿Qué piensa?

CJ: A lo mejor tiene razón, pero si 100.000 venezolanos están pasando hambre, y tengo que manejar el barco para traer la comida, lo haré.

RT: Recordando casos como el de Libia, donde la ayuda humanitaria derivó en intervención por parte de EE.UU. ¿Cómo impedir que eso ocurra en Venezuela?

CJ: No podemos comparar a Maduro con Gaddafi, con Duvalier. ¿Qué estamos pidiendo? Que el Gobierno baje la cabeza. ¿Nicolás Maduro es responsable de la crisis? Sí, porque hay una guerra económica, lo que él quiera, pero el problema somos los que estamos en el medio. El país no solo necesita ayuda humanitaria sino una ayuda psicológica.

RT: Sobre Venezuela se ha aplicado un conjunto de sanciones. ¿Cómo gobernar así?

CJ: Vamos a pedir que se levanten las sanciones contra Venezuela. Las que son contra funcionarios, que contraten sus abogados y se defiendan.

RT: Ante un eventual triunfo de Bertucci, ¿cómo sentarse a conversar con el Gobierno de EE.UU., principal promotor de las sanciones, que ha dicho que estas elecciones son una «farsa»?

CJ: El 21 de mayo llamaríamos al vicepresidente Mike Pence, al presidente Donald Trump, a Vladímir Putin, a Ángela Merkel para decirles: "Aquí está el equipo de Bertucci, que ganó las elecciones presidenciales, que viene a ponerles Venezuela por delante, ábranos el canal humanitario, ayuden a mi país, vamos a dejar atrás las discordias.

RT: ¿Y si no reconocen los resultados?

CJ: Vamos a convencerlos de que ganamos en buena lid, les voy a decir: «Vamos a trabajar. Denos el chance». No vamos a pelear con EE.UU. ni con Irán ni con Rusia ni con Colombia ni con Argentina.

RT: Para afrontar la crisis económica, Bertucci propone solicitar créditos multilaterales. ¿Contemplan al Fondo Monetario Internacional?

CJ: Contemplamos créditos multilaterales a todo el mundo, no podemos seguir satanizando al Fondo Monetario Internacional (FMI), al Banco Mundial, o a cualquier persona que te preste plata. ¿Por qué los satanizamos: porque dicen que hay políticas que hay que aplicar para la recuperación del dinero? Sí, tienes que aplicar políticas. El sistema bancario mundial funciona y funciona bien.

RT: Algunos medios llaman a Bertucci «el candidato del neoliberalismo».

Nos fascina ponernos motes. Le tocó el del neoliberalismo porque está planteando que la gente produzca. ¿Le vamos a decir neoliberal porque plantea cosas distintas a los estándares sociales?

Carlos Jiménez, jefe de campaña de Javier Bertucci

RT: ¿Esas relaciones comerciales también incluyen a los países del llamado «Eje del mal»?

No conocemos al «Eje del mal». Tengo que sentarme a hablar con los rusos, los chinos, con los cubanos, con los iraníes, con los israelitas, con los estadounidenses. No venimos a hacer la política tradicional. No nos importa hablar con Irán, por ejemplo. Que no estemos de acuerdo con sus políticas, no significa que no haya puntos de encuentro. Hay cosas que nos unen más que las que nos desunen.

RT: Otra de sus propuestas es la eliminación del control del cambio. ¿Cómo hacerlo sin que se genere una gran fuga de capitales?

CJ: El dinero se fugó porque el Gobierno no fue eficiente en su entrega. Lo centralizó todo y no pudo hacer lo más pequeño: administrar el país al detalle.

RT: Algunos empresarios recibieron dólares preferenciales para importar pero trajeron piedras ¿Cómo hará Bertucci para cambiar esto?

CJ: Educación y principios, es lo primero. En un gobierno que sea contralor y no controlador. Sí se puede mejorar, estoy seguro de que no siempre hubo piedras en los conteiner, en algún momento llegó comida. En el Gobierno de Chávez había de todo, todo era importado, ese era el problema, no se incentivó la producción nacional.

RT: Venezuela es un país que vive de la renta petrolera. Los empresarios pedían dólares subsidiados para producir y al mismo tiempo, según el economista Luis Gavazut, tienen 170.000 millones de dólares en el exterior.

CJ: Sacas el dinero no por los controles, sino porque no lo puedes invertir aquí. Ese dinero está allá porque aquí no puede estar porque aquí te expropian, te lo quitan. Traigamos esos 170.000 millones y ahí sabríamos quiénes se apoderaron del dinero venezolano.

RT: ¿Y qué ocurrirá con el petro, la criptomoneda venezolana?

CJ: Si funciona, trabajamos con él, sino, ¿para qué lo voy a tener?, ¿para qué saco una moneda que va a competir con el bitcóin, con el ethereum y todas las criptomonedas que hay? No puedo, ¿para qué me meto en ese juego?, ¿para distraer?

RT: Hablando de reconocer, ¿cómo convivir en un país donde el chavismo ha obtenido los más recientes triunfos electorales?

El chavismo existe y va a seguir existiendo. A lo mejor no es el peronismo, pero reconocemos a todos. Debemos tener un mensaje conciliador.

Seguidores del candidato presidencial Javier Bertucci durante un acto de campaña en Caracas, Venezuela, el 12 de mayo de 2018 / Carlos Jasso / Reuters

RT: ¿Cómo captar el voto de sectores que no están relacionados con las iglesias evangélicas?

Soy católico, no soy evangélico, y estoy aquí con él. ¿Cómo captar un voto? Con un plan de gobierno que la gente pueda tocar. ¿Sabes cuál es el problema que tuvo la oposición a la cual pertenezco aún? No le dio nada tangible a la gente.

RT: ¿No le parece «quijotesco» ser un candidato sin apoyo de la MUD (coalición opositora)?

¿Quijotesco por ilusos y soñadores?, ¿porque creemos que tenemos que salvar al país? Entonces llámeme Sancho Panza, porque yo voy con ese Quijote.

RT: ¿Y si esa oposición que no los apoyó llega donde ustedes en un eventual gobierno?

CJ: Bienvenidos. Hay muchas bases de partidos que nos llaman y nos quieren.

RT: El candidato tiene como prioridad una reforma educativa. ¿Seguirá existiendo un Estado laico?

CJ: El Estado es como son sus miembros, va a seguir siendo laico. No tenemos problema con las otras religiones.

RT: ¿Incluso incorporando a Dios en la educación, como anunció?

CJ: Creemos en eso pero no tenemos que imponer a Dios en la educación. Hay personas que son ateas y caminan con nosotros, no los vamos a rechazar. Allá ellos con su criterio. Todos son válidos. Si llamamos a la reconciliación nacional, es con todos.

RT: ¿Y quienes temen que un líder religioso genere fanatismo?

CJ: No venimos a imponer. El país va a seguir. Vamos a buscar que la gente tenga valores y principios.

RT: ¿Habla de un pacto social?

CJ: Debemos replantear el país, tenemos que sentarnos el 21 de mayo pase lo que pase en Venezuela, no es un tema de diálogo. Esa palabra hay que borrarla de la cabeza de los venezolanos. Vamos a conversar sobre replantear un país que está destruido.

RT: Si habla de un país destruido, ¿cómo retener a alguien para que no lo abandone?

CJ: Porque lo vamos a reconstruir. Trabajar dignifica al hombre, producir dinero y generar riquezas es tarea de todos los venezolanos y no tarea de un macro Estado, que quiere ser el único que produce para tenerte controlado.

RT: ¿Cuál es la postura de Bertucci sobre el aborto y el matrimonio igualitario?

CJ: Vamos a referendo, que decida el país.

RT: ¿Y los temas como la presunta vinculación del candidato con los Panamá Papers, la imputación del Ministerio Público?

CJ: Los asumió, lo enfrentó y lo comentó.

RT: ¿Cómo financia su campaña?

Hay gente que nos ayuda pero que mantenemos en estricta confidencialidad, porque al parecer es prohibido apoyar a alguien distinto.

Nathali Gómez

