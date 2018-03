Prospera contrabando de ropa usada entre El Paso y Juárez

Comprar ropa usada en El Paso no va en contra de la ley, el problema inicia cuando cruza la frontera por motivos comerciales sin ser declarada.

17 de marzo

Forzado a la clandestinidad por ser una práctica prohibida, el comercio hormiga transfronterizo de ropa usada prospera en esta región como una modalidad lucrativa, no sólo por su demanda, sino por la oportunidad de sobrevivencia ante la falta de otras oportunidades.

Entre El Paso y Ciudad Juárez se lleva a cabo un proceso conocido como fayuca mediante el cual se cruzan a México pequeños volúmenes de contrabando de prendas de vestir para evitar el riesgo de confiscación a través de los puentes internacionales, aseguran vendedores en El Paso.

Melissa Gauthier, una antropóloga que pasó un año y medio estudiando el comercio de ropa usada entre Ciudad Juárez y El Paso y quien escribió el texto académico Fayuca Hormiga of Used Clothing and the Fabric of the Mexico-U.S. Border señala que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (o NAFTA) prohíbe el paso libre de ropa usada para negocio, por lo que la transacción se convierte en un delito.

“Se sabe de casos, reportados por las autoridades, de contrabando de ropa usada por pacas que venden en El Paso para la reventa en Juárez, pero las grandes cantidades son más fáciles de detectar”, explicó Selena García, del almacén de ropa usada para toda edad EP Thrift Store, ubicada en la avenida Alameda en el Centro de la ciudad.

García agregó que sí, que los clientes que quieren hacer negocio con las prendas de segunda compran en pequeñas cantidades que pasan en maletas o mochilas de viaje.

“Nosotros diariamente vemos clientes frecuentes de Juárez y de otras partes de México comprando ropa usada. Generalmente sus carritos llegan llenos a la caja registradora”, dijo la comerciante.

La compra de la mercancía usada en El Paso se realiza en almacenes como Goodwill o Savers, así como también en mercados de pulgas, bodegas de mayoreo, e incluso en ventas de garaje que ofrecen precios económicos por prendas que tienen gran demanda en Juárez, explicó García.

“En los mercados de pulgas o tiendas de venta de artículos de segunda mano se pueden encontrar prendas de buenas marcas hasta por 50 centavos de dólar y son muy apreciadas en Juárez. Es un buen negocio”, añadió la vendedora.

Comprar ropa usada en El Paso no va en contra de la ley, el problema inicia cuando cruza la frontera por motivos comerciales sin ser declarada, explicó la experta. Si los comerciantes declaran la ropa usada, lo hacen asegurando que es materia prima para la fabricación de prendas y otros artículos.

“En El Paso, las tiendas que venden ropa usada tienen días en que ofrecen especiales, en unas el lunes y en otras el martes. Así que yo cruzo frecuentemente y visito varias tiendas buscando los mejores artículos. Ya tengo clientes que me piden ciertas marcas y yo se las consigo”, dijo Aurora, quien se dedica a la venta de ropa usada en Ciudad Juárez desde hace ocho años en un mercado sobre ruedas.

La comerciante asegura que ella pasa a pie la ropa en una maleta dos veces por semana y trata de alternar los puentes internacionales que usa, generalmente va del Santa Fe al Cordova-Américas.

“Nunca me he metido en problemas porque no paso más de 15 prendas a la vez. Soy muy prudente”, explicó Aurora.

La facilidad para traficar con ropa usada aquí es visible. Existen comercializadoras en El Paso, principalmente en las inmediaciones del puente Paso del Norte-Santa Fe, donde sin trámites se ofrece el envío de la mercancía a Juárez y a otras partes del estado.

El comercio de ropa usada procedente de El Paso subsiste en Ciudad Juárez sin controles y con un mercado que ha ido en aumento en los últimos años por la demanda que existe, acotó la antropóloga Gauthier.

