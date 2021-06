Presupuesto del Insabi no es suficiente para cubrir a la población sin seguridad social

**El CIEP señala que el presupuesto per cápita de Pemex es 10.2 veces el gasto de Insabi.

La Crónica de Chihuahua

25 de junio, 13:53 pm

Aunque el presupuesto del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) para 2021 es 4.5% mayor al que ejerció en su último año el Seguro Popular, este no cubre a los 14.4 millones de personas más que se afiliaron en los últimos dos años.

“El presupuesto del Insabi no es congruente con el objetivo de cubrir a toda la población sin seguridad social, de tal forma que, el gasto per cápita para esta población pasa de 3 mil 656 pesos en 2019 a 2 mil 911 pesos en 2021, una contracción de 20.3%”, señala un informe del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

En este análisis se menciona que en 2021, el presupuesto para del organismo impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo 8 mil 647 millones de pesos más que lo que le presupuestaron al Seguro Popular en 2019 para atender a 14.4 millones de personas más que en ese año. En total son 68.1 millones de mexicanos.

El CIEP menciona que el presupuesto para la población sin seguridad social pasó de 31.8% del gasto total en salud en 2017 a 28.6% en 2021 con el Insabi, la cual, asegura, es “la menor proporción desde 2016”.

Además, enfatiza que el presupuesto del organismo encabezado por Juan Antonio Ferrer es 5.6% menor a lo que ejerció el Seguro Popular en 2017, cuando este cubría a 53.5 millones de mexicanos. Ahora, el Insabi atiende a 68.1 millones de personas.

“Las diferencias en el gasto per cápita de los subsistemas de salud exacerban la desigualdad en el acceso a los servicios de salud. Mientras que el gasto per cápita de Pemex pasó de 23 mil 896 pesos en 2016 a 29 mil 803 pesos por persona; es decir, el presupuesto per cápita de Pemex es 10.2 veces el gasto de Insabi. El único gasto per cápita por debajo de Insabi es IMSS-Bienestar”, dice el CIEP.