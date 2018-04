Preparativos para la marcha del 12 de abril en Hermosillo

**Si a alguien tenemos que agradecerle, es a todos los demás pobres que han entendido que deben transformarse en seres humanos distintos, dispuestos a la lucha organizada.

La Crónica de Chihuahua

10 de abril, 15:00 pm

Por Miguel Ángel Casique Pérez

Hermosillo, Sonora.- Grupos de activistas se encuentran en estos momentos en plena actividad de preparación para la marcha que realizará el Movimiento Antorchista de Sonora.

No es un proceso fácil hacerle comprender a nuestro pueblo que Antorcha no es algo diferente a él, no es un ente ajeno y sobrepuesto a él: Antorcha no es otra cosa más que precisamente el pueblo mismo, sólo que organizado de un modo diferente, superior, definido ideológicamente como La organización de los pobres de México; y todo lo que consigue para sí mismo lo consigue como Antorcha. Por ello, no tiene que darle las gracias a nadie por lo que con su lucha misma ha conseguido, porque es algo tan absurdo como si uno se diera las gracias a sí mismo por ser, por existir y triunfar.

El pueblo organizado se tiene que levantar y, en un acto supremo de justicia, exigir lo que es suyo, debe dejar en el pasado el sentimiento del sometido de agradecerle al poderoso «paternalista» por soltarle algunas miserables migajas y, en todo caso, si ha de agradecer a alguien, es a sus propios compañeros, por participar en su lucha: si a alguien tenemos que agradecerle es a todos los demás pobres que han entendido que deben transformarse en seres humanos distintos, dispuestos a la lucha organizada.

En resumidas cuentas, si a alguien tiene que agradecerle un antorchista es a los demás antorchistas, por ser sus compañeros de batalla contra la pobreza.

