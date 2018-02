¡Posponen marcha antorchistas de Sinaloa!

19 de febrero, 16:00 pm

A LA OPINIÓN PÚBLICA:

Sinaloa.- En respuesta al anuncio de la marcha que el Movimiento Antorchista programó para este 20 de febrero, recibimos la propuesta del Gobierno del Estado, a través del subsecretario de gobierno, Lic. Octavio Ruiz Fonseca, de reunirnos con los titulares de las diferentes secretarías, iniciando este lunes y, posteriormente, otra reunión con el señor gobernador Lic. Quirino Ordaz Coppel.

Los colonos, campesinos, maestros y estudiantes antorchistas queremos soluciones, vamos a dar una muestra más de mesura esperando que realmente avancemos en la solución a los problemas de vivienda, salud, educación, pavimentaciones, vías de comunicación, apoyos a los pequeños productores, etcétera.

No aceptaremos que se nos quiera aplicar la política del ninguneo, queremos verdaderas soluciones que mitiguen la sed de justicia que espera el pueblo trabajador; de no ser así, nuestra marcha y plantón se realizaran las semanas que vienen. Esperamos que ello no sea necesario, sobre todo, confiamos en la intervención oportuna del Lic. Quirino Ordaz Coppel, Gobernador del Estado.

Sabemos que ante nuestro reclamo de un mejor servicio en el hospital de Pueblos Unidos, se realizó el cambio de director, pero eso no basta, requiere de inversión de recursos suficientes para elevar la calidad del servicio y basificar a los trabajadores.

Los antorchistas reiteramos nuestra lucha por una mejor distribución de la riqueza, creada por las manos de los trabajadores, nosotros no nos engañamos con la verborrea electoral, la verdadera solución a los males de este país, no es solo el combate a la corrupción, sino esencialmente el combate a la pobreza, causa de todos los males que sufre el pueblo de México, incluida la corrupción, por tanto, lo que el país necesita es un cambio de modelo económico que lleve a cabo esencialmente lo siguiente: creación de empleos suficientes para todos los mexicanos en edad de trabajar, salarios justos para que una familia cubra sus necesidades básicas, impuestos progresivos, es decir, que pague más quién gana más, y finalmente que el gasto público se canalice en su mayor parte a los sectores sociales más necesitados de nuestra patria. Nada más, pero nada menos.

¡VIVA LA ORGANIZACIÓN DE LOS POBRES DE MÉXICO!

ATENTAMENTE

COMITÉ ESTATAL DEL MOVIMIENTO ANTORCHISTA

