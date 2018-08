Porque las noticias nos buscan…

**Las noticias más importantes del momento, en las portadas de los diarios nacionales.

La Crónica de Chihuahua

8 de agosto, 08:24 am

VÍCTIMAS RECLAMAN JUSTICIA A AMLO Y CORRAL;

HOY AMLO RECIBE CONSTANCIA.

Muy buenos días tengas en este miércoles 8 de agosto de 2018. Hoy, el tema que destaca en las portadas de los diarios nacionales es relacionado con la visita de Andrés Manuel López Obrador a Ciudad Juárez donde inauguró el Foro Escucha Ciudad Juárez, ahí le exigieron justicia a él y a Corral; también ahí dijo que propone «perdón sin olvido», esto al abordar el tema de la violencia; del tema hablan al menos siete diarios: El Universal, Excélsior, La Jornada, Sol de México, La Razón, Crónica y El Financiero.

Otros temas que vemos y que llaman la atención son el de Reforma que le da espacio en su nota fuerte a que igualan jubilados a obreros en Pemex; 24 Horas que informa sobre que hoy AMLO recibe la constancia de presidente electo; en Heraldo que afilan tijera a recursos de bancadas y El Unomásuno que habla de que en Guerrero hay una ola de feminicidios.

Sobre el primer tema se menciona que familiares de desaparecidos y asesinados por el crimen organizado exigieron justicia al virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y al gobernador de Chihuahua, Javier Corral. en la inauguración de los foros para la pacificación y reconciliación nacional. La información señala que desde su llegada al auditorio Gracia Pasquel de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, los familiares abordaron a López Obrador y ya en el discurso fue interrumpido varias veces por el grito de justicia. El tabasqueño pidió a las víctimas y familiares que aprendan a perdonar, pero no a olvidar.

La Jornada señala que en un estado con más de 21 mil asesinatos de 2008 a la fecha, de los cuales casi 14 mil fueron perpetrados en esta ciudad, Obrador hizo un llamado al perdón, no al olvido, en el inicio de esos foros, cuyo plan, anunció, estará listo en noviembre. A los familiares de víctimas de feminicidios y desapariciones que demandaron justicia, les aseguró que cumplirá y que en su gobierno terminará con la corrupción y la impunidad.

En Milenio Diario se le da espacio a quien será la Secretaria de gobernación, Olga Sánchez y dijo, en el arranque del primer Foro Escucha para la Pacificación Nacional, que acabar con el ambiente de violencia “es uno de los mayores retos del nuevo gobierno, no es tarea sencilla y lleva años”, pero consideró que abrir este proceso de escucha debe continuar “con paso firme y siempre con las víctimas al centro”.

Reforma llega con un tema diferente y se refiere a que Pemex está cerca de tener un jubilado por cada trabajador activo. La empresa suma 105 mil 69 pensionados contra una fuerza laboral de 114 mil 916 personas, de acuerdo con el Informe de Sustentabilidad 2017. Cuestionado sobre el aumento de jubilaciones, Pemex sostuvo que se trata del movimiento natural de la planta laboral que cumplió los requisitos de ley y tenía este derecho.

En el diario 24 Horas se dice que tras la entrega de la constancia de Presidente electo a Andrés Manuel López Obrador, programada para hoy, comenzará el proceso formal de transición, que incluye la preparación de libros blancos, memorias documentales y auditorías externas. Según los Lineamientos Generales para la regulación de los procesos de entrega-recepción y de rendición de cuentas de la Administración Pública Federal, la Secretaría de la Función Pública será la encargada de coordinar los procesos de transición con el equipo de López Obrador.

Así los titulares de este día: Reforma. Igualan jubilados a obreros en Pemex; Universal. Víctimas reclaman justicia a AMLO y Corral; Milenio. Paz, siempre con víctimas al centro: Sánchez Cordero; Excélsior. Olvido, no; perdón, sí: López Obrador; La Jornada. Perdón sin olvido, propone AMLO al abordar la violencia; Sol de México. AMLO convoca a las víctimas a perdonar; 24 Horas. AMLO recibe hoy constancia; inicia entrega-recepción; La Razón. AMLO impulsa “perdón sin olvido”; su equipo matiza plan de amnistía; Crónica. Para pacificar, perdonar sin olvidar, pide AMLO; Heraldo. Afilan tijera a recursos de bancadas; Unomásuno. En Guerrero, ola de... ¡Feminicidios!; El Día. Fortalecen sistema de justicia; El Economista. México aceptaría reglas duras si EU quita sunset y El Financiero. Pide AMLO tolerancia: “ya acabó la campaña”.

Entre las cinco notas secundarias que más destacan en portadas de este día tenemos:

1. Frenan a Yunes designar 12 magistrados en Veracruz.

2. Asaltos suben 15% en la CDMX.

3. Aplacar al país no se dará sólo con amnistía: Olga Sánchez.

4. Es un retroceso impulsar el uso de termoeléctricas.

5. Preparan reingeniería en Sedesol.

Vamos a ver cómo aborda cada diario su nota principal:

Reforma. Igualan jubilados a obreros en Pemex. Petróleos Mexicanos (Pemex) está cerca de tener un jubilado por cada trabajador activo. La empresa suma 105 mil 69 pensionados contra una fuerza laboral de 114 mil 916 personas, de acuerdo con el Informe de Sustentabilidad 2017. Cuestionado sobre el aumento de jubilaciones, Pemex sostuvo que se trata del movimiento natural de la planta laboral que cumplió los requisitos de ley y tenía este derecho.

La petrolera detalló por escrito que el mínimo para jubilarse en la empresa del Estado es de 30 años de antigüedad y 60 años de edad. Al inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto, los jubilados en la empresa eran 78 mil 827, mientras que los trabajadores en activo sumaban 150 mil 697. Luis Labardini, experto en el sector energético, explicó que en este sexenio repitieron el mecanismo usado en el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari. «En lugar de despedir a los trabajadores los jubilaron. Es como pasar el problema de un cajón a otro», sostuvo.

Universal. Víctimas reclaman justicia a AMLO y Corral. Familiares de desaparecidos y asesinados por el crimen organizado exigieron justicia al virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y al gobernador de Chihuahua, Javier Corral. en la inauguración de los foros para la pacificación y reconciliación nacional.

Desde su llegada al auditorio Gracia Pasquel de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, los familiares abordaron a López Obrador y ya en el discurso fue interrumpido varias veces por el grito de justicia. El tabasqueño pidió a las víctimas y familiares que aprendan a perdonar, pero no a olvidar. "Lo dile en campaña y lo repito ahora: coincido con los que dicen que no hay que olvidar. pero sí estar a favor del perdón. Respeto mucho a quienes dicen ni perdón ni olvido’’: yo les digo: olvido no, perdón C. aseguró.

Milenio. Paz, siempre con víctimas al centro: Sánchez Cordero. En el arranque del primer Foro Escucha para la Pacificación Nacional, Olga Sánchez Cordero, futura secretaria de Gobernación, reconoció que acabar con el ambiente de violencia “es uno de los mayores retos del nuevo gobierno, no es tarea sencilla y lleva años”, pero consideró que abrir este proceso de escucha debe continuar “con paso firme y siempre con las víctimas al centro”.

En el teatro Gracia Pasquel de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la ex ministra explicó que se requiere un cambio de paradigma y de trato a las víctimas, de nuevas políticas públicas y laborales, así como reformas de fondo, tanto económicas como legislativas y hasta judiciales. “Vivimos en un México convulsionado con la violencia; combatirla con la misma ha resultado a todas luces una balanza negativa que ha ido creciendo con los años.

Excélsior. Olvido, no; perdón, sí: López Obrador. Olvido, no; perdón, sí: López Obrador. Cambiar el enfoque en el combate a la violencia y sus consecuencias fue el llamado de Andrés Manuel López Obrador en la inauguración del primer foro Por la Pacificación y Reconciliación Nacional. Sostuvo que, por años, gobiernos y organizaciones de la sociedad civil hicieron diagnósticos de la inseguridad, sin atreverse a dar un paso adelante.

Ante esto, afirmó que el camino a la paz es la concordia y el diálogo, pero en los casos extremos, el perdón hacia quienes incurrieron en delitos. “Estar dispuestos a perdonar, lo dije en campaña y lo repito ahora: coincido con los que dicen que no hay que olvidar, pero sí estoy a favor del perdón. Respeto mucho a los que dicen ‘ni perdón, ni olvido’. Digo: olvido, no; perdón, sí”, recalcó ante invitados, activistas y el gobernador de Chihuahua, Javier Corral.

La Jornada. Perdón sin olvido, propone AMLO al abordar la violencia. En un estado con más de 21 mil asesinatos de 2008 a la fecha, de los cuales casi 14 mil fueron perpetrados en esta ciudad, Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo, hizo un llamado al perdón, no al olvido, en el inicio de los foros por la pacificación y la reconciliación nacional, cuyo plan, anunció, estará listo en noviembre.

A los familiares de víctimas de feminicidios y desapariciones que demandaron justicia, les aseguró que cumplirá y que en su gobierno terminará con la corrupción y la impunidad. Advirtió: Van a cambiar las cosas, y afirmó que no tiene compromisos con intereses creados. No es que esto no lo podemos tocar porque no le va a gustar a un gobierno extranjero, no nos importa. Si es bueno para México, se va a llevar a la práctica, dijo.

Sol de México. AMLO convoca a las víctimas a perdonar. El virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, arrancó la ruta de discusión a través de la cual se pretende alinear la llamada Ley de Amnistía la presencia de víctimas de delitos, el tabasqueño expresó que se debe ’’aduar en unidad’’ y teniendo claro que ’’la patria es prime ro’’. para lo cual es necesario ’’estar dispútalos a perdonar’’. «Lo dije en campaña y lo repito ahora coincidió con los que dicen que no hay que olvidar, pero si estar a favor de! perdón, respeto mucho a quienes dicen ni perdón ni olvido’ Yo les digo olvido no. perdón sí», expresó. Además, ofreció un mensaje en el que dejó a un lado el tono de líder de partido “Es tiempo de unidad y reconciliación, ya pasó la campaña, ya no estamos actuando como militantes o dirigentes, ahora tenemos que actuar como gobierno democrática.

Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente del país, llamó al perdón, pero no al olvido, y convocó a la unidad de todos los mexicanos para lograr la reconciliación nacional en el arranque del Foro Escucha. que buscar la pacificación del país "Aquí hay sed de justicia’, enfatizó López Obrador al hablarle a los juarenses. en el acto en el que insistió en que se requiere la unidad de todos

24 Horas. AMLO recibe hoy constancia; inicia entrega-recepción. Luego de la entrega de la constancia de Presidente electo a Andrés Manuel López Obrador, programada para hoy, comenzará el proceso formal de transición, que incluye la preparación de libros blancos, memorias documentales y auditorías externas. Según los Lineamientos Generales para la regulación de los procesos de entrega-recepción y de rendición de cuentas de la Administración Pública Federal, es decir, para el término del gobierno de Enrique Peña Nieto, publicado en julio de 2017, la Secretaría de la Función Pública será la encargada de coordinar los procesos de transición con el equipo de López Obrador.

La información entregada al nuevo gobierno contendrá cifras del 1 de diciembre de 2012 al 31 de agosto de 2018, así como datos estimados hasta el 30 de noviembre. Con la entrega de la constancia, la Función Pública enviará un oficio a las dependencias para comunicarles que arrancó oficialmente el cierre de la actual administración e inició el proceso de entrega-recepción.

La Razón. AMLO impulsa “perdón sin olvido”; su equipo matiza plan de amnistía. Al inaugurar en Ciudad Juárez el primero de los 19 foros de consulta para la paz, el virtual Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, llamó a contemplar la vía de la amnistía para recuperar la tranquilidad en México. “Necesitamos el apoyo de todos, debemos ser respetuosos y tolerantes, nada de sectarismos, tenemos que actuar en unidad, pensando que la patria es primero, y estar dispuestos a perdonar. Yo coincido con los que dicen que no hay que olvidar, pero sí estoy a favor del perdón, respeto mucho a quienes dicen: ‘ni perdón ni olvido’, pero les digo, olvido no, perdón sí”, expuso.

En Chihuahua, donde el pasado sábado se registraron 30 asesinados en 24 horas, López Obrador fue interrumpido en dos ocasiones por familiares de desaparecidos que le gritaron: “pero cumple, que no quede en promesas” y “ahora, se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables”. En el auditorio de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el tabasqueño les pidió que estén dispuestos a perdonar.

Crónica. Para pacificar, perdonar sin olvidar, pide AMLO. Andrés Manuel López Obrador dio arranque a los foros de pacifi cación en Ciudad Juárez, “para pacifi car y perdonar sin olvidar”, según la expresión del ganador de la elección presidencial. Olga Sánchez Cordero, futura secretaria de Gobernación, complementaría esta idea al decir que lograr la paz es asunto de gobernabilidad y no meramente de amnistías o de reducción de penas para quienes delinquieron.

El primer foro dejó ver un primer atisbo de las dificultades para cumplir las expectativas generadas por el triunfo en la elección. El tabasqueño, al final de su intervención en un espacio pensado para buscar justicia y reconciliación, reiteró sus propuestas económicas para la frontera norte. Mientras hablaba, un par de padres de desaparecidos trataban de llamar su atención, de contar la historia de barbarie de la que ha sido víctima sus respectivas familias.

Heraldo. Afilan tijera a recursos de bancadas. Morena impulsa reducir 60 por ciento el presupuesto destinado a salarios, dietas, honorarios y prestaciones en la Cámara de Diputados, que este año fue de 5 mil 436 millones de pesos. Ese partido, también busca eliminar -en el primer periodo de sesiones de la próxima legislatura- la opacidad en el manejo y recortar 50 por ciento los recursos asignados a los coordinadores parlamentarios y que ascienden a 521 millones de pesos.

«Lamentablemente, el trabajo institucional en el país ha tenido un deterioro y ahora hay un gasto excesivo en personal de confianza y ese es el rubro sobre el que vamos para lograr austeridad», indicó Aleida Alavez, diputada federal electa y una de las responsables de elaborar la propuesta de austeridad para la Cámara de Diputados El primer ajuste -ya anunciado- implicará reducir el salario de los diputados a entre 70 mil y 100 mil pesos mensuales, a fin de no ganar más que el próximo presidente de México (108 mil pesos mensuales).

Unomásuno. En Guerrero, ola de... ¡Feminicidios! Aterradas, mujeres de todas las clases del estado de Guerrero lanzaron angustioso y desgarrador SOS a autoridades de los tres niveles de gobierno para que «frenen» los asesinatos de féminas en la entidad, los que de enero a la fecha suman 147, cifra que supera ampliamente a la registrada en el mismo periodo del año anterior. «Estamos en estado de indefensión frente a los criminales, quienes actúan de manera por demás violenta, diríase que irracional y salvaje».

Tras la aparición de los cadáveres de maestras que fueron reportadas como desaparecidas desde el pasado 27 de junio, las alarmas, alertas y focos rojos se encendieron a lo largo y ancho de la geografía guerrerense, donde todo indica que el feminicidio ha tomado «carta de naturalización». «La alarmante cifra aumentó ya en 25 casos más que en el año pasado», se acotó, al tiempo que exigieron activar la Alerta de Género. Chilpancingo y Acapulco son los municipios donde se ha registrado el mayor número de feminicidios, los que deben ser considerados como delitos de lesa humanidad.

El Día. Fortalecen sistema de justicia. El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva Gálvez, en compañía del Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Raymundo Collins, reconoció el acierto que tuvo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para acreditar la flagrancia equiparada, a través de la persecución sin interrupción de una persona que comete un delito, con las cámaras del C5, lo que proporciona a la autoridad una herramienta fundamental para garantizar la legalidad de las detenciones, y fortalece el esquema de seguridad y procuración de justicia.

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva Gálvez reconoció el acierto que tuvo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para acreditar la flagrancia equiparada, a través de la persecución sin interrupción de una persona que comete un delito, con las cámaras del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) proporciona a la autoridad una herramienta fundamental para garantizar la legalidad de las detenciones, y fortalece el esquema de seguridad y procuración de justicia.

El Economista. México aceptaría reglas duras si EU quita sunset. MÉXICO PIDIÓ blindar la viabilidad y la operación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con la exclusión de la cláusula sunset con muerte súbita y la permanencia del capítulo 20, como condiciones a las posiciones que ha cedido en cuanto a las reglas de origen del sector automotriz.

Los negociadores mexicanos han mantenido como líneas rojas el que no se elimine el capítulo 20, donde se regulan casos de resolución de controversias Estado-Estado y que no se incorpore la cláusula sunset en el sentido de que el TLCAN terminaría automáticamente cada quinquenio, a menos que los tres países acordaran antes renovar ese pacto comercial. Fuentes ligadas a la negociación informaron que estas dos condiciones son inamovibles para México, porque implicarían, de lo contrario, terminar de facto con el TLCAN.

Financiero. Pide AMLO tolerancia: “ya acabó la campaña”. La campaña ya pasó, aseguró Andrés Manuel López Obrador: “… ahora tenemos que actuar como gobierno… y no vamos a sacar adelante al país sin la unidad de todos… tenemos que ser respetuosos y tolerantes”. Quien hoy será ya Presidente Electo arrancó ayer en Ciudad Juárez los foros para la pacificación del país. Ahí se dirigió a familiares de desaparecidos y les pidió “estar dispuestos a perdonar… coincido con los que dicen que no hay que olvidar, pero sí estoy a favor del perdón”. López Obrador estuvo acompañado del gobernador Javier Corral, de Olga Sánchez Cordero, Alfonso Durazo y representantes de organizaciones civiles y religiosas. Familiares de las víctimas, que en ocasiones lo interrumpieron, le pidieron resultados y no promesas. Pero advirtió, el problema de la violencia no se resolverá con violencia.

