Porque las noticias nos buscan...

La Crónica de Chihuahua

6 de agosto, 07:33 am

NO DEJAMOS A MÉXICO EN GUERRA, NO HAY CRISIS: NAVARRETE

PRESIONA DEUDA A NUEVO GOBIERNO

Muy buenos días tengas en este lunes 6 de agosto de 2018. Hoy, entrando la semana, las notas de ocho columnas de los diarios nacionales son dispersas, pues cada medio trae tema diferente, un tanto lo que cada uno considera de mayor relevancia para presentar o lo que su línea editorial le marca. Así vemos, por ejemplo, como los tres principales diarios llegan con esta información: En Reforma se dice que la deuda presiona a nuevo gobierno; Milenio Diario, que 303 fideicomisos se llevan el 15% del gasto, mientras que El Universal le da espacio al secretario de gobernación y dice que no se deja a México en Guerra y que no hay crisis.

Otros temas que encontramos, por ejemplo, en 24 Horas se dice que el gobierno de Estados Unidos acusa a Maduro de fabricarse atentado; mientras que la Crónica dice que en educación superior sólo 1 de cada 4 es pobre, La Jornada señala que Pemex aplicará a escondidas el fracking en SLP y El Heraldo menciona que el dinero a los partidos es un barril sin fondo. Los diarios dedicados a temas económicos, El Economista y El Financiero, le dan espacio al tema del TLCAN.

Sobre el primer tema, de Reforma, vemos como la Administración federal, dice el diario, a punto de terminar, dejará al próximo gobierno de López Obrador una megadeuda histórica, que quitará margen de maniobra para el ejercicio del gasto. Al cierre de junio, el saldo de la deuda neta del sector público se ubicó en 10 billones 578 mil millones de pesos, un incremento de 487 mil millones respecto al cierre de diciembre, según estadísticas de la Secretaría de Hacienda.

En Milenio Diario Milenio se dice que en el gobierno federal existen 303 fideicomisos, mandatos y análogos que suman 569 mil 138 millones de pesos y se encuentran vigentes para disponer de recursos con diversos fines, que van desde el pago de pensiones o jubilaciones de trabajadores, la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), la adquisición de equipo militar y de seguridad, hasta el fondo de desastres naturales. De acuerdo con el corte más reciente al 30 de junio de 2018, en su conjunto representan una sexta parte -14.9 por ciento- del gasto programable aprobado para todo este año, que asciende a 3 billones 808 mil millones de pesos.

Y sobre la temática que maneja hoy El Universal en donde se le da espacio a Alfonso Navarrete, secretario de Gobernación, se dice que no se deja a México en guerra y tampoco hay crisis; sin embargo, aunque la nota señala que la presente administración federal no deja un país en «guerra», pero sí con severos problemas en materia de seguridad pública que no se han resuelto debido a una debilidad institucional y la falta de acuerdo para el nuevo modelo policial, en entrevista con El Universal, Alfonso Navarrete, tras señalar que quiere lograr resultados con respecto a las desapariciones antes de que concluya la administración, sostuvo que no se heredará al próximo gobierno una crisis global en seguridad.

En La Jornada vemos que Pemex iniciará «a escondidas» la exploración y explotación de hidrocarburos mediante fractura hidráulica violando normas internacionales, que exigen consultar a las comunidades y pueblos originarios sobre las actividades extractivas de alto impacto ambiental, con lo que se afectará a miles de campesinos y comuneros que habitan en seis municipios de la Huasteca potosina. En 24 Horas se dice que el Gobierno de EU acusa a Maduro de fabricarse atentado y es que apenas unas horas después del siniestro, el régimen de Maduro detuvo a seis presuntos implicados en varios allanamientos y de inmediato inculpó al Gobierno estadounidense de estar detrás de los supuestos ataques y al Presidente saliente de Colombia; y, finalmente, El Heraldo señala que los partidos políticos nacionales recibieron 73 mil 412 millones 161 mil 318 pesos de financiamiento público en los últimos 21 años y no importa que pierdan elecciones, siempre se mantendrán entre algodones financieros. Sin importar la inflación o las crisis económicas, los recursos partidistas suben.

Los temas conque llegan esta semana las dos revistas más importantes del país son: Buzos de la Noticia titula su portada como: «Guiños imperialistas al nuevo presidente de México»; aquí señala que el presidente de Estados Unidos Donald Trump, hizo un guiño al presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador y éste, influenciado por los grupos empresariales que lo apoyan, acató el plan: actualizar lo antes posible el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, según la propuesta de los funcionarios estadounidenses.

Por su parte Proceso, titula su portada como: «Su pasado, estigma de Bartlett». Aquí se dice que político de mano dura, Manuel Bartlett Díaz, vuelve a ser sujeto de un riguroso escrutinio debido a su autoritario desempeño como secretario de Gobernación en el sexenio de Miguel de la Madrid, cuando se involucró en fraudes electorales, acoso a la oposición y represión a periodistas, incluido el brumoso asesinato de Manuel Buendía.

Así los titulares de este día: Reforma. Presiona deuda a nuevo Gobierno; Milenio. 303 fideicomisos se llevan 15% del gasto: Hacienda; El Universal. «No dejamos a México en guerra, no hay crisis»; Excélsior. Salud de hijos: ¿deciden papás o el Estado?; Jornada. Pemex aplicará a escondidas el fracking en SLP; Sol de México. De edificios lujosos a techos de lámina; 24 Horas. El Gobierno de EU acusa a Maduro de fabricarse atentado; La Razón. Nicaragüenses, en la vía venezolana: 50% más solicita refugio a México; Crónica. En educación superior sólo 1 de cada 4 es pobre; El Heraldo. Dinero a partidos, barril sin fondo; Unomásuno. ¡Narcofosa!; El Día. Cárcel para Romero Deschamps; El Economista. México cedería en reglas de origen del TLCAN; El Financiero. Dudas por TLCAN no frenan comercio entre México y EU. Revista Buzos de la Noticia, Guiños imperialistas al nuevo presidente de México y Revista Proceso, Su pasado, estigma de Bartlett.

Entre las cinco notas secundarias más destacadas tenemos:

1. México, un negociazo para banca extranjera.

2. Edomex, el mayor mercado de drogas del país: fiscal.

3. A revisión, marca CDMX; descartan alza en el Metro.

4. Venezuela captura a 6 terroristas.

5. Afirma Trump que los medios pueden causar una guerra.

Vamos a ver cómo aborda cada diario su nota principal:

Reforma. Presiona deuda a nuevo Gobierno. La Administración federal a punto de terminar dejará al próximo Gobierno de Andrés Manuel López Obrador una megadeuda histórica, que quitará margen de maniobra para el ejercicio del gasto. Al cierre de junio, el saldo de la deuda neta del sector público se ubicó en 10 billones 578 mil millones de pesos, un incremento de 487 mil millones respecto al cierre de diciembre, según estadísticas de la Secretaría de Hacienda.

Desde que entró la Administración de Enrique Peña Nieto, en diciembre de 2012, a la fecha, se han agregado 5 billones 225 mil 346 millones de pesos a la deuda. Como proporción del Producto Interno Bruto (PIB), medida que permite entender el peso respecto al tamaño de la economía, el saldo de la deuda en junio representó 45.1 por ciento, superior al 44.4 por ciento de diciembre de 2017, medido a través del PIB trimestral anualizado.

Milenio. 303 fideicomisos se llevan 15% del gasto: Hacienda. En el gobierno federal existen 303 fideicomisos, mandatos y análogos que suman 569 mil 138 millones de pesos y se encuentran vigentes para disponer de recursos con diversos fines, que van desde el pago de pensiones o jubilaciones de trabajadores, la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), la adquisición de equipo militar y de seguridad, hasta el fondo de desastres naturales.

De acuerdo con el corte más reciente al 30 de junio de 2018, en su conjunto representan una sexta parte —14.9 por ciento— del gasto programable aprobado para todo este año, que asciende a 3 billones 808 mil millones de pesos. Se trata de recursos que se integraron con dinero público y son ya patrimonio de cada una de las entidades que los formaron; el destino de su gasto no tiene los mismos controles que el resto del presupuesto, aunque se realiza una justificación para concretar los egresos.

El Universal. «No dejamos a México en guerra, no hay crisis». El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, afirmó, a pregunta expresa, que la presente administración federal no deja un país en «guerra», pero sí con severos problemas en materia de seguridad pública que no se han resuelto debido a, entre otras cosas, una debilidad institucional y la falta de acuerdo para el nuevo modelo policial. En entrevista con EL UNIVERSAL, tras señalar que quiere lograr resultados con respecto a las desapariciones antes de que concluya la administración, sostuvo que no se heredará al próximo gobierno una crisis global en seguridad.

«No se deja una crisis completa o global en materia de seguridad pública, sería faltar, en mi opinión, a la realidad de los esfuerzos que hacen todos los días gobiernos estatales o el federal», dijo. En cuanto a la polémica por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), opinó que un país requiere de un órgano de inteligencia que sirva para preservar la democracia y la seguridad nacional.

Excélsior. Salud de hijos: ¿deciden papás o el Estado?. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará este miércoles un proyecto que respalda la actuación del Estado para ordenar intervenciones médicas urgentes a menores de edad cuyos padres se niegan a darles tratamiento por creencias religiosas o de etnia. El ministro Arturo Zaldívar presentó la propuesta que respalda a las autoridades de Chihuahua para que ordenen transfusiones de sangre a una niña con leucemia. Sus padres, Testigos de Jehová pertenecientes a la etnia rarámuri, se habían negado al tratamiento.

“El Estado puede intervenir en la autonomía familiar cuando advierta que se coloquen en riesgo la vida o la salud de un menor de edad”, advierte el proyecto. La madre reclama que el Sistema DIF de Chihuahua asumiera la tutela sobre su hija para autorizar el tratamiento.

Jornada. Pemex aplicará a escondidas el fracking en SLP. Sedena autoriza uso de explosivos. Pemex alista fracking en la Huasteca potosina sin consultar a pobladores Empresas contratistas notifican a municipiosZacatecas, Zac.

Petróleos Mexicanos (Pemex) iniciará ‘‘a escondidas’’ la exploración y explotación de hidrocarburos mediante fractura hidráulica (fracking) violando normas internacionales, que exigen consultar a las comunidades y pueblos originarios sobre las actividades extractivas de alto impacto ambiental, con lo que se afectará a miles de campesinos y comuneros nahuas y tének que habitan en seis municipios de la Huasteca potosina, aseguró Francisco Peña de Paz, investigador y docente de El Colegio de San Luis Potosí.

En entrevista, Peña de Paz aseguró que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ya otorgó a Pemex autorización para comprar hasta 190 toneladas de ‘‘alto explosivo’’, que la empresa utilizará durante el resto de 2018.

Sol de México. De edificios lujosos a techos de lámina. El plan de descentralización de la administración de Andrés Manuel López Obrador, cuyo costo se estima en 124 mil pesos millones durante el sexenio, implicará hacer acuerdos con los gobiernos estatales para obtener un edificio en préstamo o rentar oficinas. De acuerdo con una investigación de El Sol de México, de las 28 secretarías que cambiarán de sede. 15 no cuentan con propiedades en el interior de la República, y el resto sólo tiene bodegones y almacenes sin capacidad de atender a la burocracia.

En caso de hacer uso del predio del que es propietaria la CFE en Tuxtla Gutiérrez. Chiapas. Manuel Bartlett Díaz, deberá despachar desde un almacén con techo de lámina, ubicado a la orilla de esta ciudad. El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (1NDAABIN). responsable de llevar el listado de bienes inmuebles del gobierno federal, permite conocer qué dependencias no son propietarias de un inmueble en los puntos donde serán trasladadas.

24 Horas. El Gobierno de EU acusa a Maduro de fabricarse atentado. Apenas unas horas después del siniestro, el régimen de Maduro detuvo a seis presuntos implicados en varios allanamientos, y de inmediato inculpó al Gobierno estadounidense de estar detrás de los supuestos ataques y al Presidente saliente de Colombia, Juan Manuel Santos. John Bolton, asesor de seguridad de EU, sugirió que pudo ser orquestado por el dictador.

Luego de responsabilizar a los opositores de Nicolás Maduro, a Colombia y a EU de un presunto ataque ocurrido el fin de semana contra el dictador, dentro y fuera de Venezuela hubo señalamientos de que se trató de un acto fabricado por la propia dictadura. El régimen de Venezuela anunció ayer que detuvo a seis “terroristas” implicados y que están vinculados al grrupo rebelde que dirigía el fallecido ex policía Oscar Pérez.

La Razón. Nicaragüenses, en la vía venezolana: 50% más solicita refugio a México. En medio de la crisis en Nicaragua por la ola de violencia durante las protestas contra el régimen de Daniel Ortega, que ha dejado 448 muertos, la ciudadanía ha optado por un éxodo similar al que se dio en Venezuela; incluso, expertos aseguran que la cifra irá en aumento. En México, el número de solicitudes de refugio de ciudadanos de ese país creció 50 por ciento en tan sólo los primeros seis meses de 2018, comparado con todo el año anterior. De acuerdo con datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), de la Secretaría de Gobernación, en 2017 se registraron 62 solicitudes, mientras que de enero a junio de este año van contabilizados 93 casos.

En entrevista con La Razón, Eduardo Rosales, experto en conflictos internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), prevé que la migración en Nicaragua continúe en los siguientes meses, principalmente por la ola de secuestros, detenciones y allanamientos que se está dando entre grupos paramilitares afines al gobierno, situación que no genera confianza en los habitantes.

Crónica. En educación superior sólo 1 de cada 4 es pobre. Tiene apenas 18 años, pero ha cerrado para siempre la posibilidad de estudiar y terminar una carrera: “Ya no me veo en la escuela, ni ahora ni nunca. Hoy es más la necesidad de trabajar para darle de comer a mi niña y a mi pareja”, dice. Juan Daniel Barrios Olivares es uno de los millones de jóvenes de escasos recursos, quienes cada año se quedan sin acceso a la educación superior.

Según datos de la Secretaría de Educación Pública, del total de alumnos en el nivel superior, sólo el 25 por ciento provienen de hogares desfavorecidos. “La cobertura entre ese sector de la población continúa siendo muy baja”, señala un documento de la institución sobre carencias y desafíos de la educación superior 2012-2018. Conforme a los datos oficiales más recientes, la matrícula en el nivel profesional es de 4.2 millones de alumnos. Y de éstos, sólo un millón 71 mil son pobres, integrantes de familias ubicadas en los primeros cuatro deciles de ingreso.

La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2016, elaborada por el INEGI, agrupa cada hogar mexicano de acuerdo con los ingresos percibidos, de menor a mayor. En total, conforma 10 grupos y a cada uno se le conoce como decil.

El Heraldo. Dinero a partidos, barril sin fondo. Los partidos políticos nacionales recibieron 73 mil 412 millones 161 mil 318 pesos de financiamiento público en los últimos 21 años y no importa que pierdan elecciones, siempre se mantendrán entre algodones financieros. Sin importar la inflación o las crisis económicas, los recursos partidistas suben. En 1997 se repartieron 2 mil 111.4 millones de pesos; en 2019, 4 mil 800 millones serán distribuidos, si no hay reforma electoral que ponga freno.

Además, tampoco importa que pierdan una elección, la fórmula para calcular la bolsa de recursos a repartir hace que las debacles electorales les salgan baratas. Treinta por ciento de esa bolsa millonaria se reparte de forma igualitaria y 70 por ciento, según el porcentaje de votación obtenido en la última elección de diputados federales.

Unomásuno. ¡Narcofosa!. Una fosa clandestina, con los cuerpos sin vida de diez hombres y una mujer; fue descubierta en el patio de una casa de la colonia Santa Elena de la Cruz, en Guadalajara, Jalisco. Las autoridades de la Fiscalía General del Estado no descartan que pueda haber más cadáveres enterrados, por lo que se sigue excavando con maquinaria pesada en el lugar. Los cuerpos estaban enterrados en el patio de de la vivienda, donde el viernes iniciaron las tareas de exhumación por parte de expertos forenses que continuaban trabajando este domingo.

Según las primeras investigaciones, la tarde del viernes, el dueño de la casa informó a la policía local que estaba haciendo unos arreglos con la intención de venderla. Al estar laborando en el patio comenzó a percibir olores fétidos y dio aviso a las autoridades, que descubrieron la fosa clandestina.

El Día. Cárcel para Romero Deschamps. Miles de trabajadores del sector petrolero mexicano exigen que se enjuicie al eterno líder del Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana Carlos Romero Deschamps, quien con amparos bajo el brazo ha impedido rendir cuentas de su administración, así como de los varios delitos que se le acusan. Nadie se explica quien lo protege o que le deben para que lo hayan convertido en intocable en todos estos años.

Cientos de personas se manifiestan en redes sociales exigiendo un juicio y la demostración de cambio hacia el eterno dirigente de los petroleros a quien acusan de enriquecimiento ilícito, entre muchos otros delitos.

El Economista. México cedería en reglas de origen del TLCAN. DENTRO DE la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), México ha acortado su distancia respecto de Estados Unidos (EU) en cuanto a las reglas de origen del sector automotriz en las últimas horas. De acuerdo con fuentes allegadas a las pláticas, los negociadores mexicanos han aceptado flexibilizar su postura y aceptar una regla de origen de 75% y una regla de contenido salarial, como pide EU, con el matiz de que ambas deberían aplicarse gradualmente.

En el caso de la regla de origen automotriz, México plantea un periodo de cumplimiento de cinco años para alcanzar progresivamente el nivel demandado por EU: pasar de 62.5 a 66% en la entrada en vigor, 69 a 72% y, finalmente, 75 por ciento. Además, México aceptaría la petición de EU de que 40% del valor de un auto ligero sea producido en una zona de América del Norte en la que se paguen salarios de más de 16 dólares por hora (45% en el caso de las camionetas pick up y los vehículos pesados).

El Financiero. Dudas por TLCAN no frenan comercio entre México y EU. La incertidumbre sobre el futuro del TLCAN no impidió que el comercio entre México y EU alcanzara un nivel récord en el primer semestre del año. Datos del Buró de Censos de EU destacan que la suma de las importaciones y exportaciones entre ambos países fue por 300 mil 605 millones de dólares en el periodo.

Francisco de Rosenzweig, ex-subsecretario de Comercio de la SE y socio de White & Case, dijo que esto se debió a dos factores: una mayor competitividad del peso y al dinamismo económico de EU. A pesar de la incertidumbre generada por el futuro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la suma de las importaciones y de las exportaciones realizadas de México y Estados Unidos alcanzó un monto sin precedentes de 300 mil 605 millones de dólares en el primer semestre de este año.

Revista Buzos de la Noticia. Guiños imperialistas al nuevo presidente de México. El presidente de Estados Unidos (EE. UU.), Donald Trump, hizo un guiño al presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y éste, influenciado por los grupos empresariales que lo apoyan, acató el plan: actualizar lo antes posible el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), según la propuesta de los funcionarios estadounidenses.

Hasta antes de los comicios de julio, México había participado en la negociación del TLCAN con un equipo de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, encabezado por el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Luis Videgaray e Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, quienes al asumir la defensa de intereses particulares se vieron obligados a postergar por más de un año la firma de la nueva versión del tratado.

Revista Proceso. «Su pasado, estigma de Bartlett». Aquí se dice que político de mano dura, Manuel Bartlett Díaz, vuelve a ser sujeto de un riguroso escrutinio debido a su autoritario desempeño como secretario de Gobernación en el sexenio de Miguel de la Madrid, cuando se involucró en fraudes electorales, acoso a la oposición y represión a periodistas, incluido el brumoso asesinato de Manuel Buendía.

