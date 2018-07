Porque las noticias nos buscan...

**Las principales noticias en el país vistas en las portadas de los diarios de circulación nacional.

La Crónica de Chihuahua

5 de julio, 07:29 am

AMLO SÍ REQUIERE PROTECCIÓN: OLGA SANCHEZ

LÓPEZ OBRADOR E IP LIMAN ASPEREZAS

Muy buenos días para ti en este jueves 5 de julio de 2018. Hoy avanzan los días y continúan las primeras acciones y acuerdos entre el presidente electo Andrés Manuel López Obrador y parte de quien será su gabinete con los diferentes actores políticos. Primero fueron las felicitaciones, luego la reunión con Peña Nieto y ayer fue con la IP; es de éste último tema del que hablan varios diarios nacionales como Reforma, La Jornada, Excélsior y La Crónica. También las declaraciones de Carlos Urzúa, futuro titular de la SHCP ocupan espacios en primeras planas como en El Sol de México, El Heraldo y El Economista. La nota fuerte de Milenio le da espacio a Olga Sánchez y señala que López Obrador sí requiere protección y El Universal informa que la UNAM regresa al gabinete presidencia.

Sobre el primer tema en el diario Reforma se dice que tras los conflictos que protagonizaron en la campaña electoral, la cúpula empresarial y el virtual Presidente electo acordaron ayer impulsar el programa emblema del tabasqueño de dar empleo y capacitación a jóvenes. El programa, denominado Jóvenes Construyendo Futuro que fue cuestionado en campaña por líderes de la IP que dudaban de dónde saldrían los recursos para su financiamiento, se está arreglando.

Durante una reunión a puerta cerrada que se extendió por dos horas y cuyo tono fue «excesivamente terso» a decir de algunos asistentes, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) ofreció colaborar en la capacitación a nivel laboral y educativo de 2.6 millones de jóvenes, quienes recibirán del Gobierno 3 mil 600 pesos mensuales.

La jornada menciona que representantes de organismos del sector privado del país dieron un voto de confianza a López Obrador y consideraron que dicho encuentro fue muy positivo. Al término de la reunión el presidente de la Coparmex calificó de satisfactoria la cita y dijo que otorgaron un voto de confianza al tabasqueño. Mientras que La Crónica dice que el tabasqueño vendió ideas y programas a los empresarios, pero no libros…

Sobre las declaraciones de Carlos Urzúa, El Sol de México dice que se alinearon los astros con el triunfo de AMLO, ya que lo han buscado mas de 76 fondos de inversión con el interés de invertir en México los próximas seis años y dijo que no se alegraba por las desgracias ajenas, pero que hay varios países emergentes que no están en un buen momento como Argentina, Brasil, Turquía, incluso desarrollados como Italia; en México se alinearon todos los astros y diosito es bueno. En el Heraldo auguró que el TLCAN se logrará este año, el peso ganará terreno y la gasolina no subirá más que la inflación, y un asesor de AMLO confió ratificar la reforma energética, la cual ve óptima.

La nota que también llama la atención es la de Milenio pues contradice lo que hasta ahora ha dicho el tabasqueño. La información refiere a que Olga Sánchez, próxima Secretaria de Gobernación, dice que AMLO sí requiere protección. Si Andrés Manuel López Obrador podía rechazar la protección federal como candidato, como Presidente deberá tener un sistema de seguridad que lo cuide, porque lo que está en juego no solo es su bienestar, sino la estabilidad del Estado”; la ex ministra admitió que López Obrador “ya está pensando” en el tema, luego de que el propio presidente Enrique Peña Nieto le hablara sobre su seguridad durante el encuentro del martes pasado en Palacio Nacional.

Así los titulares de este día: Reforma. Acuerdan plan de aprendices; El Universal. La UNAM regresa al gabinete presidencial; Milenio. Olga Sanchez: AMLO sí requiere protección; Jornada. López Obrador y la IP prometen trabajar juntos; Excélsior; López Obrador e IP liman asperezas; 24 Horas. Voto por voto en 74% de paquetes electorales; El Sol de México. En México se alinearon todos los astros: Urzúa; El Heraldo. Optimista, escenario económico; La Razón. Puebla: morena va al voto por voto; pan alista ejército de abogados; Unomásuno. ¡Morena aplanadora!; El Día. Comprueban desvío de recursos y El Economista. Volverá el control en precios de gasolina.

Entre las cinco notas secundarias que más destacan en las portadas de este día tenemos:

1. López Obrador y empresarios se reconcilian.

2. Gobernadores del PAN exigen cambio en la dirigencia.

3. Tribunal frena comisión de la verdad en el caso Iguala.

4. Renuncia Hiram Almeida a la SSP.

5. Pierden en la elección y vuelven a San Lázaro.

Vamos a ver cómo aborda cada diario su nota principal.

Reforma. Acuerdan plan de aprendices. Tras los conflictos que protagonizaron en la campaña electoral, la cúpula empresarial y el virtual Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, acordaron ayer impulsar el programa emblema del tabasqueño de dar empleo y capacitación a jóvenes. El programa, denominado Jóvenes Construyendo Futuro, incluso fue cuestionado en campaña por líderes de la IP que dudaban de dónde saldrían los recursos para su financiamiento.

Durante una reunión a puerta cerrada que se extendió por dos horas y cuyo tono fue «excesivamente terso» a decir de algunos asistentes, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) ofreció colaborar en la capacitación a nivel laboral y educativo de 2.6 millones de jóvenes, quienes recibirán del Gobierno 3 mil 600 pesos mensuales.

El Universal. La UNAM regresa al gabinete presidencial. La UNAM volverá a tener presencia en el gabinete presidencial. Del equipo propuesto por Andrés Manuel López Obrador. virtual presidente electo, 9 de 17 miembros son egresados de la máxima casa de estudios. En anteriores sexenios hubo mayor presencia de funcionarios provenientes de universidades privadas y del extranjero. Vicente Fox tuvo en su círculo cercano de decisión a egresados del Tecnológico de Monterrey; Felipe Calderón, a secretarios que estudiaron en Harvard, y Enrique Peña Nieto, a servidores públicos cuya alma mater es el ITAM.

La UNAM también tendrá a un egresado como Presidente del país, con López Obrador, luego de que en 1994 el cargo fue ocupado por Ernesto Zedillo, ex alumno del Politécnico Nacional, seguido de Fox, de la Universidad Iberoamericana; Calderón, de la Escuela Libre de Derecho, y Peña, de la Universidad Panamericana; La Crónica. Capacitación y empleo a 2.6 millones de jóvenes;

Milenio. Olga Sanchez: AMLO sí requiere protección. Si Andrés Manuel López Obrador podía rechazar la protección federal como candidato, como Presidente deberá tener un sistema de seguridad que lo cuide, porque lo que está en juego no solo es su bienestar, sino la estabilidad del Estado”, aseguró la ex ministra Olga Sánchez Cordero.

En entrevista con Carlos Marín, para El asalto a la razón, la próxima secretaria de Gobernación admitió que López Obrador “ya está pensando” en el tema, luego de que el propio presidente Enrique Peña Nieto le hablara sobre su seguridad durante el encuentro del martes pasado en Palacio Nacional.

“Creo que sí hay que tener una consideración muy especial. Como candidato él decía: la gente me cuida... pero como Presidente, el estatus jurídico, político y de gobierno debe tener obviamente un sistema de seguridad que lo proteja, porque estamos hablando de que en un momento determinado lo que está en juego es la gobernabilidad, la estabilidad del Estado mexicano”, reiteró.

Jornada. López Obrador y la IP prometen trabajar juntos. Reepresentantes de organismos del sector privado del país dieron un voto de confianza a Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente del país, tras reunirse con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), y consideraron que dicho encuentro fue muy positivo.

Al término de la reunión en un hotel de Polanco en Ciudad de México, Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), calificó de satisfactoria la cita y dijo que otorgaron un voto de confianza al tabasqueño. Comentó que se trataron temas como la Fiscalía General de Justicia, la cual debe ser independiente, y expuso que si bien las visiones de ambos no coinciden del todo, los detalles se irán arreglando.

Excélsior. López Obrador e IP liman asperezas. Andrés Manuel López Obrador y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) acordaron concretar un programa para contratar, en el próximo sexenio, hasta 2.6 millones de jóvenes como aprendices. Tras la reunión, el virtual Presidente Electo destacó el respeto que se mantiene en su relación con los empresarios. “Han sido responsables y tenemos confianza mutua. Estamos inaugurando una etapa nueva (…) vamos por el camino de la concordia”, afirmó y dijo que su gobierno no impondrá nada.

“Estamos construyendo una auténtica democracia, no una dictadura”, insistió. Se calcula que el programa de capacitación, que de acuerdo con Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, ya era una idea latente entre los empresarios, requerirá al menos 10 mil millones de pesos de inversión por parte del gobierno federal. Por separado, representantes de la IP señalaron que se han alineado a un proyecto de país y trabajarán junto con el gobierno en procesos como la renegociación del TLC.

24 Horas. Voto por voto en 74% de paquetes electorales: INE. El Partido Encuentro Social (PES), que se perfila para perder el registro por no alcanzar el umbral de votos (3% del padrón electoral), se convertiría en la cuarta fuerza en la Cámara de Diputados.

Sin registro, el PES tendría 55 diputados federales y siete senadores de mayoría, según una proyección publicada en las redes sociales del consejero electoral Ciro Murayama, con base en el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). El consejero aclaró que este domingo, cuando concluyan los cómputos en los 300 distritos del país y se conozcan los resultados oficiales, se informará cuáles son los partidos que no conservaron el registro.

El Sol de México. En México se alinearon todos los astros: Urzúa. Carlos Manuel Urzüa Maclas, próximo secretarlo de Hacienda y Crédito Público (SHCP). asegura que se alinearon los astros con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, ya que lo han buscado mas de 76 fondos de inversión con el interés de invertir en México los próximas seis años.

No me alegro por las desgracias ajenas. pero hay vanos países emergentes que no están en un buen momento como Argentina. Brasil. Turquía, incluso desarrollados como Italia; en México se alinearon todos los astros y diosito es bueno*, considera. en una charla con U Soldé México. Urzúa Maclas detalla que el Consejo Coordinador empresarial ICCD puso en la mesa una inversión privada y pública equivalente al 30% del PfB. La inversión en este momento en la economía mexicana es de 22% como proporción del I’’IB. precisó.

El Heraldo. Optimista, escenario económico. El futuro titular de la SHCP auguró que el TLCAN se logrará este año, el peso ganará terreno y la gasolina no subirá más que la inflación, y un asesor de AMLO confió ratificar la reforma energética, la cual ve óptima.

El asesor económico de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Abel Hibert, opinó que la Reforma Energética debería continuar y que los contratos asignados hasta ahora son transparentes, con apego a la ley y que ofrecen beneficios al Estado en materia de ingresos y regalías. “Que se despejen todas las dudas de aquí al primero de diciembre y espero que la decisión que se tome sea positiva y que va a seguir la Reforma Energética funcionando en los términos que lo ha estado haciendo”, dijo el experto en entrevista con El Heraldo de México.

La Razón. Puebla: morena va al voto por voto; pan alista ejército de abogados. YEIDCKOL Polevnsky advierte que defenderán su triunfo hasta las últimas consecuencias; pide intervención del INE para recuento de sufragios pág. 6 EL LÍDER del blanquiazul, Damián Zepeda, señala que miles de defensores participarán en conteos a favor de sus candidatos; harán valer la voluntad ciudadana,

L a presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, aseguró que defenderán hasta las últimas consecuencias que no se robe el triunfo del partido, en entidades como Puebla, donde acusan que hubo fraude contra su candidato, Miguel Barbosa, para imponer a Martha Érika Alonso, del Frente, en la gubernatura.

La Crónica. Capacitación y empleo a 2.6 millones de jóvenes. Andrés Manuel vendió ideas y programas a los empresarios, pero no libros… Entre el apresurado y glamoroso ambiente empresarial se abrían paso dos modestos simpatizantes de AMLO, con bolsas de hule e ixtle en los brazos.

Ambos, ataviados con un chaleco con la marca de Morena. Ofrecían a los inversionistas tres libros del tabasqueño con precios desde 150 hasta 300 pesos.

Unomásuno. ¡Morena aplanadora!. Según datos preliminares, la coalición Juntos Haremos Historia tendría el 61.40% de las curules en la Cámara de Diputados y 53.13% en la de Senadores, pero para enmendar la ¿Constitución se necesita más que eso?. La máquina demoledora que recorrió el país el pasado 1 de julio no sólo dio a la coalición Juntos Haremos Historia la presidencia de la República, también le dio el control del Congreso, con una mayoría tanto en la Cámara Alta como en la Baja.

De acuerdo con datos preliminares del Instituto Nacional Electoral, la coalición encabezada por Morena sumaría el 61.40% de las curules en la Cámara de Diputados y 53.13% en la de Senadores, lo que la pondría en una posición política privilegiada.

El Día. Comprueban desvío de recursos. Tras la investigación realizada, el INE acreditó que mediante actos simulados, el Comité Directivo Estatal del PRI en el Estado de Chihuahua recibió aportaciones por parte de una dependencia del Gobierno del estado durante el ejercicio 2015, por un monto superior a los 14 millones de pesos. De manera que sancionará al Partido Político al considerar que se constituyó una aportación de ente prohibido.

La Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió sancionar por 236 millones de pesos, por dos procedimientos oficiosos en contra de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional, y una queja presentada por el PRI en contra de Morena. En entrevista, el presidente de la Comisión de Fiscalización del INE, Ciro Murayama Rendón, indicó que estos proyectos se presentarán ante el Consejo General el próximo 18 de julio y explicó que en total tienen 400 quejas más que van a desahogar en las próximas semanas.

El Economista. Volverá el control en precios de gasolina. Para el próximo año, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador plantea que no habrá más gasolinazos, por lo que los precios del combustible se incrementarán conforme se mueva la inflación, expuso Carlos Urzúa, quien se desempeñará como secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

“Nosotros creemos que no puede haber movimientos abruptos en la gasolina. Estamos pensando en incrementar cada año, por la inflación. En términos reales no se va a incrementar, pero en nominales sí”, dijo en una entrevista por televisión. “En este momento está controlado el precio de la gasolina, no parece, pero sí, porque el gobierno federal lo que está haciendo es bajar o subir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), es lo mismo que haríamos nosotros”, aclaró Urzúa.

Por el momento, querido lector es todo. No se te olvide compartir esta información en tus redes sociales y seguir mi cuenta de Facebook, twitter e Instagram: McasiqueOlivos

¡Sea el primero en escribir un comentario!

---ooOoo---